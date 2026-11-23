La asignación de los 80 millones de dólares para seguridad alimentaria requiere la aprobación formal del Directorio del Banco Mundial antes de su desembolso. EFE/ Germán Reyes

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Honduras busca ampliar la cooperación con organismos financieros internacionales para impulsar inversiones en sectores estratégicos, en momentos en que el país enfrenta desafíos relacionados con la generación de empleo, la productividad y el fortalecimiento de sus servicios e infraestructura.

En ese contexto, el Grupo Banco Mundial reafirmó su disposición de acompañar la agenda de reformas del país y anunció nuevas iniciativas que abarcan desde el desarrollo agrícola hasta la construcción de infraestructura y el fortalecimiento del sistema energético.

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Los anuncios se conocieron tras la visita de Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del organismo para América Latina y el Caribe, quien sostuvo encuentros con autoridades hondureñas y participó en actividades relacionadas con las prioridades económicas y productivas del país.

Cordeiro Guerra también hizo referencia a los cambios impulsados en el sector energético y a las acciones relacionadas con la transparencia financiera y los compromisos vinculados al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Desde la perspectiva del organismo, mantener el rumbo de esas reformas será clave para generar condiciones que permitan atraer inversiones, fortalecer la actividad económica y ampliar las oportunidades de crecimiento..

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Uno de los principales anuncios de la visita fue una propuesta de financiamiento por USD 80 millones, alrededor de 2.100 millones de lempiras, destinada a mejorar la capacidad de Honduras para responder ante desastres naturales y reducir los riesgos que amenazan la disponibilidad de alimentos.

$80 millones para seguridad alimentaria

El apoyo contempla acciones de preparación frente a fenómenos climáticos, incluidos los posibles efectos de El Niño, que pueden provocar períodos prolongados de sequía y afectar directamente la producción agrícola, el abastecimiento de alimentos y los ingresos de miles de familias rurales.

Sin embargo, los recursos todavía no representan un desembolso aprobado: la propuesta deberá recibir el visto bueno del Directorio del Banco Mundial antes de concretarse.

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Miles de familais afectadas por la sequía en la zona sur de Honduras. (cortesía: Oscar Barahona)

La iniciativa cobra relevancia para un país donde la actividad agrícola depende en buena medida de las condiciones climáticas y donde las alteraciones en los períodos de lluvia pueden ocasionar pérdidas en las cosechas, dificultades para los pequeños productores y mayores presiones sobre la seguridad alimentaria.

De acuerdo con el plan de acción presentado por el Banco Mundial, la iniciativa también busca elevar los ingresos de 200.000 productores y contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de 100.000 personas.

Entre las actividades prioritarias figuran el fortalecimiento de las cadenas productivas, la ampliación de los servicios financieros para el campo y el aprovechamiento de herramientas digitales que permitan mejorar la productividad y facilitar el acceso a información sobre mercados y cultivos.

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La representante del organismo multilateral destacó la estabilidad macroeconómica de Honduras y el cumplimiento de los compromisos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional.

La cooperación también contempla el desarrollo de infraestructura rural y agrologística, dos componentes que buscan facilitar el traslado de las cosechas, mejorar la conexión entre las zonas productoras y los mercados, y reducir las dificultades que enfrentan los agricultores para comercializar sus productos.

El respaldo a nuevos proyectos en esa área podría mejorar la capacidad de la infraestructura y atender las necesidades de una economía que requiere servicios energéticos confiables para ampliar sus actividades.

Como parte de ese esfuerzo, el Grupo Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmaron un memorando de entendimiento para coordinar inversiones y preparar proyectos conjuntos en agricultura, infraestructura y otras áreas de interés regional.

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