Nasry Asfura condenó la masacre de Yorito y ordenó intensificar los operativos para capturar a los responsables de los cuatro ataques armados. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ordenó intensificar de inmediato los operativos de seguridad en el departamento de Yoro para identificar y capturar a los responsables de los cuatro ataques armados que dejaron 12 personas muertas en las aldeas de Vallecillo y Pacayal, en el municipio de Yorito.

La instrucción fue anunciada después de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en la que se analizaron los asesinatos y se definieron acciones para reforzar la presencia de las autoridades en la zona.

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“En cumplimiento de lo acordado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el día de hoy, ordené intensificar de inmediato los operativos de seguridad en la zona, identificar y capturar a todos los responsables y llevarlos ante la justicia. No habrá tolerancia ni impunidad frente a quienes atentan contra la vida de los hondureños”, expresó el mandatario.

Asfura condenó la masacre y aseguró que su Gobierno utilizará todos los recursos del Estado para enfrentar a las estructuras criminales señaladas de operar en el departamento y evitar nuevos hechos violentos.

El presidente aseguró que no habrá tolerancia ni impunidad para quienes atenten contra la vida de los hondureños y pidió llevar a los responsables ante la justicia. (Foto: X)

“La violencia no puede ni va a imponerse en Honduras”, manifestó el gobernante, quien también expresó sus condolencias a los familiares de las 12 víctimas y aseguró que sus oraciones acompañan a las personas afectadas por la tragedia.

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El pronunciamiento presidencial coincide con el anuncio de un despliegue de entre 400 y 500 policías y militares para reforzar la seguridad en los 11 municipios de Yoro, especialmente en las comunidades donde ocurrieron los asesinatos.

Hasta 500 policías y militares reforzarán la seguridad en Yoro

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Lenin Pineda Bocanegra, informó que el contingente estará integrado por fuerzas especiales de la Policía Nacional, agentes de prevención y seguridad comunitaria, además de efectivos de las Fuerzas Armadas.

La movilización se decidió después de una reunión de emergencia entre la cúpula policial y las autoridades de Seguridad, que prepararon propuestas para presentarlas al CNDS y coordinar las medidas de protección para los habitantes.

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“Una vez que la Policía Nacional se dio cuenta de lo ocurrido de inmediato se reforzó la seguridad en los 11 municipios del departamento de Yoro.

El mandatario expresó sus condolencias a los familiares de las 12 personas asesinadas en las aldeas de Vallecillo y Pacayal, en Yoro. (Foto: Cortesía)

Están ya en ruta un contingente de elementos de fuerzas especiales de la Policía Nacional, así como agentes de policía de prevención y seguridad comunitaria más miembros de las Fuerzas Armadas para poder reforzar la seguridad que ya se encuentra en estos municipios”, detalló Pineda.

El operativo contempla labores de inteligencia, investigación criminal, prevención y operaciones especiales, así como apoyo logístico para mantener el despliegue durante las 24 horas.

El portavoz explicó que las autoridades ya mantenían presencia policial en el departamento, pero los asesinatos motivaron un refuerzo focalizado para aumentar la vigilancia y dar seguimiento a las estructuras criminales que operan en el sector.

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También señaló que las condiciones geográficas de Yoro, caracterizado por sus comunidades rurales y montañosas, requieren una cantidad considerable de efectivos para mantener la cobertura territorial y avanzar en las capturas.

Las investigaciones también se concentran en los audios, videos y otros indicios recopilados después de los cuatro ataques armados, algunos de los cuales han sido atribuidos al denominado Cártel del Diablo.

Entre 400 y 500 policías y militares reforzarán la seguridad en los 11 municipios del departamento de Yoro tras los asesinatos. (Foto: Infobae Centroamérica / Cortesía)

Pineda indicó que esos materiales serán remitidos a los laboratorios de Medicina Forense para los peritajes correspondientes, con el objetivo de determinar su autenticidad y establecer si existe alguna vinculación con las escenas criminales.

Las grabaciones han circulado en redes sociales y contienen mensajes atribuidos a integrantes de esa estructura criminal. Sin embargo, las autoridades deberán establecer mediante análisis técnicos si tienen relación directa con los asesinatos y quiénes estarían detrás de su difusión.

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Los cuatro ataques dejaron nueve personas muertas en Vallecillo y tres en Pacayal.

En esta última comunidad, las víctimas fueron asesinadas dentro de una vivienda, mientras que en Vallecillo se reportaron tres escenas: una en un campo de fútbol y dos en viviendas particulares.

La Policía Nacional y los demás operadores de justicia mantienen las diligencias para identificar a las víctimas, recopilar evidencias y establecer quiénes participaron en los crímenes.