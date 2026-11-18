La gira regional del funcionario estadounidense incluye una reunión oficial con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Guardar

Pete Hegseth llegará a Honduras este jueves para reunirse con el presidente Nasry Asfura en un momento de alta tensión para el país, días después de que cuatro ataques armados en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, dejaran 12 personas asesinadas, entre ellas mujeres, hombres y niños.

El secretario de Guerra de Estados Unidos también tiene previsto reunirse con la cúpula de las Fuerzas Armadas y autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional. Hasta el momento no se divulgó una agenda oficial con los temas específicos que abordarán durante los encuentros.

PUBLICIDAD

La visita se desarrolla en medio de la preocupación por la expansión de las estructuras criminales, las amenazas contra las autoridades y la capacidad de respuesta de las instituciones hondureñas frente a los recientes hechos violentos.

Aunque no se confirmó que la masacre de Yoro forme parte de los puntos específicos de la reunión, el contexto de seguridad coloca la cooperación entre Washington y Tegucigalpa como uno de los asuntos de mayor interés.

Una gira regional de cooperación

La llegada de Hegseth a Honduras forma parte de un recorrido por varios países latinoamericanos que incluye Venezuela, Colombia y Ecuador, con encuentros orientados a fortalecer las relaciones militares y abordar amenazas de seguridad regional.

PUBLICIDAD

Su primera escala fue Venezuela, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y anunció un acuerdo para restablecer la cooperación militar entre ambos países, que contempla ámbitos como el entrenamiento y el intercambio de inteligencia.

Después, el funcionario tenía previsto trasladarse a Colombia para reunirse con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y participar en actividades relacionadas con la cooperación militar. Entre ellas figura la entrega del primero de una serie de aviones de transporte Lockheed C-130 Hercules.

La gira busca reforzar los vínculos de defensa, el intercambio de información y las acciones contra el narcotráfico.

La agenda regional también contempla un encuentro con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa antes de continuar hacia Honduras. El recorrido refleja el interés de la administración de Donald Trump en ampliar la coordinación con gobiernos latinoamericanos en materia de defensa, intercambio de inteligencia y combate a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

PUBLICIDAD

Cuatro ataques armados en los sectores de Vallecillos y Pacayal, en Yorito, dejaron un saldo preliminar de 12 personas asesinadas, entre ellas mujeres, hombres y niños. Entre las víctimas figura Delma Yolanda Olvera Pérez, regidora municipal y defensora del territorio indígena tolupán, quien murió junto a su hija y su compañero de hogar.

La gravedad de los hechos aumentó después de que se difundiera un video desde una cuenta vinculada al denominado Cártel del Diablo, en el que un hombre se atribuyó los asesinatos y lanzó amenazas contra la Policía Nacional y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

PUBLICIDAD

La autenticidad del material y la participación de las personas señaladas continúan siendo objeto de investigaciones oficiales.

El Gobierno hondureño enfrenta el desafío de fortalecer las operaciones de seguridad, identificar a los responsables y prevenir nuevos ataques contra la población.

Qué puede representar la visita para Honduras

Aunque no se conocen los acuerdos que podrían surgir del encuentro entre Hegseth y Asfura, la reunión abre la posibilidad de abordar mecanismos de cooperación bilateral en defensa y seguridad.

El encuentro bilateral en Tegucigalpa explorará posibles esquemas de capacitación militar y combate al narcotráfico. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Entre los asuntos de interés podrían figurar el intercambio de inteligencia, la capacitación militar, el combate al narcotráfico, el fortalecimiento de las capacidades operativas y la coordinación frente a organizaciones criminales transnacionales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esos temas deben entenderse como posibles áreas de conversación y no como compromisos confirmados por ambos gobiernos.

La reunión también permitirá conocer qué lugar ocupa Honduras dentro de la estrategia de cooperación militar que Washington busca desarrollar en América Latina. La expectativa estará puesta en si se anuncian nuevos mecanismos de colaboración entre ambos países.