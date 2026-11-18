Las autoridades aconsejaron a la población que evite cruzar afluentes debido al aumento del caudal originado en zonas montañosas.

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La activación de una Alerta Verde en los departamentos de Cortés y Atlántida ante la presencia de una vaguada prefrontal sobre el territorio hondureño, como medida preventiva por las precipitaciones previstas para las próximas 48 horas.

La disposición fue emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y entró en vigencia a la 1:00 de la tarde del martes 17 de noviembre, con el propósito de mantener bajo vigilancia las zonas que podrían registrar mayores acumulados de lluvia y posibles complicaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.

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Según los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el fenómeno atmosférico provocará lluvias y chubascos de distribución irregular, acompañados de actividad eléctrica en algunos sectores del país.

Para ese martes, las precipitaciones más fuertes se esperaban en el noroccidente y las zonas montañosas de Olancho, donde podían registrarse chubascos dispersos con tormentas eléctricas. En otras regiones del norte, occidente, centro y oriente se preveían lluvias débiles y aisladas.

Lluvias con intensidad débil a moderada el miércoles

La vaguada prefrontal continuará influyendo en las condiciones del tiempo durante el miércoles, con posibilidad de precipitaciones en distintos puntos del territorio nacional.

En esa jornada, las lluvias y chubascos podrían alcanzar intensidad débil a moderada de manera dispersa, principalmente en el noroccidente y el departamento de Atlántida, con actividad eléctrica en esas regiones. Para el norte, occidente, centro y oriente se prevén precipitaciones débiles y aisladas.

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El jueves el panorama podría modificarse por la influencia de una cuña de alta presión, fenómeno que favorecería lluvias en las regiones norte, centro y oriente del país.

La situación mantiene la atención sobre las zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos y quebradas, especialmente donde las precipitaciones pueden acumularse en períodos cortos.

Aunque la Alerta Verde representa un nivel preventivo de vigilancia, las condiciones lluviosas requieren precaución, particularmente en comunidades cercanas a fuentes de agua y en sectores donde históricamente se producen inundaciones durante la temporada de precipitaciones.

Una cuña de alta presión afectará el territorio hondureño el jueves con lluvias en las regiones norte, centro y oriente.

Uno de los principales riesgos durante estos episodios es el aumento repentino del caudal de ríos, quebradas y riachuelos, que puede poner en peligro a quienes intentan atravesarlos.

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Por esa razón, Copeco recomienda evitar cruzar corrientes de agua cuando presenten incrementos en su nivel, aunque parezcan poco profundas. Las lluvias en zonas montañosas también pueden provocar crecidas aguas abajo, incluso cuando no esté lloviendo directamente en una comunidad.

Se aconseja además no permanecer cerca de ríos, quebradas y otros afluentes mientras se desarrollen lluvias intensas, ante la posibilidad de aumentos repentinos en sus caudales.

Medidas preventivas

Las autoridades hacen énfasis en mantener despejados los sistemas de drenaje para reducir el riesgo de acumulaciones de agua en zonas residenciales, calles y espacios públicos.

Se recomienda limpiar preventivamente los tragantes, cunetas y alcantarillas cercanas a las viviendas, siempre que las condiciones permitan hacerlo de forma segura y sin exponerse a corrientes de agua o lluvias intensas.

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Las precipitaciones más fuertes se esperaban en el noroccidente y Olancho, según los pronósticos oficiales

La población también debe buscar refugio en lugares seguros durante las tormentas eléctricas y evitar permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan representar peligro ante fuertes precipitaciones, descargas eléctricas o ráfagas de viento.

Copeco insta a los ciudadanos a mantenerse atentos a los comunicados oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales y de los organismos de primera respuesta.

La evolución de las condiciones atmosféricas en las próximas jornadas será determinante para establecer si se mantienen o modifican las medidas de vigilancia en las zonas bajo alerta.