En El Pacayal fueron asesinadas tres personas: una mujer, un hombre y una niña, de acuerdo con el balance preliminar difundido por las autoridades. (Foto: Cortesía)

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Los nombres y rostros de algunas de las 12 personas asesinadas en cuatro ataques armados en Yorito, Yoro, comenzaron a conocerse mientras las autoridades hondureñas avanzan en las investigaciones para esclarecer los crímenes que estremecieron a este municipio.

Entre las primeras víctimas identificadas se encuentra Delma Olvera, de 46 años, reconocida como líder indígena y ambientalista de la comunidad de El Pacayal. La mujer murió durante uno de los ataques registrados en esa localidad, donde también fueron asesinados su compañero de hogar y su hija, cuyos nombres no habían sido revelados.

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La muerte de Olvera provocó consternación entre personas de su comunidad, donde era conocida por su labor como defensora del ambiente y representante de los intereses de los pueblos indígenas. Su asesinato forma parte de una jornada violenta que dejó tres víctimas en El Pacayal.

Delma Olvera, de 46 años, fue una de las primeras víctimas identificadas tras los ataques armados registrados en el municipio de Yorito, Yoro. Olvera era reconocida como líder indígena y ambientalista de la comunidad de El Pacayal, donde fue asesinada durante la madrugada del 18 de noviembre. (Foto: Cortesía)

En Vallecillo, donde se registraron otros tres escenarios de violencia, también trascendieron los nombres de varias personas. Una de ellas es Lurvin Núñez, una joven madre que murió junto a su hijo, de aproximadamente cinco años, en uno de los ataques armados.

La muerte de ambos se sumó a la de otras familias que fueron sorprendidas por los agresores durante la madrugada. La identidad del menor no había sido detallada en la información difundida sobre las víctimas.

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Otra de las mujeres identificadas es Clara Mejía, quien trabajaba como asesora en la Alcaldía Municipal de Yorito. Según los primeros reportes, fue asesinada dentro de su vivienda junto a su esposo y su hijo.

También trascendieron los nombres de Ester Pérez, Marvin Pérez y Rony Pérez, integrantes de una misma familia que murieron en uno de los hechos violentos registrados en Vallecillo.

El compañero de hogar y la hija de Delma Olvera también murieron en el ataque ocurrido en El Pacayal; sus nombres todavía no habían sido divulgados. (Foto: Cortesía)

El balance preliminar de las cuatro masacres establece que nueve personas murieron en Vallecillo y otras tres en El Pacayal. En el conjunto de víctimas figuran cinco mujeres, cuatro hombres y tres menores de edad.

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Las cifras reflejan el impacto de los ataques sobre familias completas, algunas de las cuales fueron asesinadas en sus propias viviendas. Hasta el momento, la información pública sobre las identidades continúa siendo parcial y algunos nombres de las víctimas todavía no han sido divulgados.

La Policía Nacional confirmó que equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) fueron desplegados en el sector montañoso de Yorito para procesar las cuatro escenas, recopilar indicios y avanzar en la identificación de las personas fallecidas, en coordinación con el Ministerio Público.

La muerte de la joven madre y su pequeño se suma a la tragedia que golpeó a varias familias de Yorito durante los cuatro ataques armados. (Foto: Cortesía)

La jornada violenta también estuvo acompañada por publicaciones y videos difundidos en redes sociales y atribuidos al Cártel del Diablo, estructura criminal que opera en distintos municipios del departamento de Yoro.

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En uno de los materiales aparece un mensaje en el que se amenaza a personas señaladas de proporcionar información a la Policía Nacional. La organización también habría advertido que continuará atacando a quienes considere colaboradores de las autoridades, incluidos propietarios de pulperías.

Aunque el grupo se atribuyó las 12 muertes mediante publicaciones y grabaciones, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer la participación de los responsables y determinar las circunstancias de cada ataque.

Clara Mejía, quien trabajaba como asesora en la Alcaldía Municipal de Yorito, también figura entre las víctimas identificadas. (Foto: Cortesía)

Tras los crímenes, el presidente Nasry Asfura convocó una reunión de emergencia con autoridades de seguridad para coordinar una respuesta ante la violencia en Yoro. La Policía Nacional también anunció el incremento de la recompensa por información que permita capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como alias “El Diablo” y señalado como presunto líder de la estructura criminal.

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La recompensa pasó de 500.000 a cinco millones de lempiras, como parte de las acciones para localizar al sospechoso y reforzar los operativos en la zona.