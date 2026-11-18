Los equipos policiales activan protocolos internacionales ante la sospecha de que las víctimas salieron del país. (FOTO: La Prensa)

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Las autoridades del Distrito Central registraron 219 denuncias por desaparición de mujeres en lo que va del año. De ese total, 13 casos permanecen sin resolución y mantienen activos los esfuerzos de búsqueda en coordinación con la Policía Internacional (Interpol).

Jocelyn Mairena, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó que los expedientes pendientes continúan bajo investigación y que los equipos policiales desarrollan distintas diligencias para ubicar a las mujeres desaparecidas.

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Mairena explicó que varios de los casos denunciados se resolvieron después de que las mujeres fueran localizadas. En algunos episodios, habían abandonado voluntariamente sus hogares por conflictos familiares o problemas de pareja.

Sin embargo, esa explicación no disipa la preocupación por los 13 casos que continúan sin esclarecerse, en particular para las familias que desconocen el paradero de sus seres queridos y esperan respuestas de las autoridades.

Los expedientes activos representan uno de los principales desafíos para los equipos de investigación, que deben establecer las circunstancias de cada desaparición. La búsqueda exige coordinación entre instituciones policiales y otros organismos, sobre todo cuando hay indicios de que una persona pudo haber salido del país o cuando es necesario activar mecanismos internacionales de localización.

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13 mujeres sin localizar y familias a la espera

Las familias, mientras tanto, enfrentan incertidumbre, temor y angustia ante la falta de información sobre sus seres queridos.

Organizaciones de derechos humanos advierten sobre un posible subregistro provocado por el temor a represalias. (Photo by Orlando SIERRA / AFP)

A la preocupación por los casos pendientes se suma la advertencia de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre un posible subregistro. Según estas organizaciones, algunas familias no presentan denuncias por temor a represalias, lo que podría dejar ciertos casos fuera de las estadísticas oficiales.

Ese escenario plantea un desafío adicional para las instituciones: las cifras registradas podrían no reflejar la totalidad de las desapariciones que ocurren en el Distrito Central. La falta de denuncia también puede retrasar las acciones de búsqueda y dificultar que las autoridades conozcan oportunamente las circunstancias de cada caso.

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Defensores de derechos humanos consideran necesario fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir la desaparición de mujeres y mejorar los mecanismos de búsqueda, investigación y protección. También plantean la importancia de generar condiciones de confianza para que las familias puedan denunciar sin temor, reciban acompañamiento institucional y accedan a respuestas oportunas.

El OV-UNAH reporta 84 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2026. (FOTO: Confidencial HN)

Trece mujeres siguen sin ser localizadas en el Distrito Central. Detrás de cada expediente hay una familia que espera respuestas y una búsqueda que no debería detenerse hasta conocer su paradero.

A esta problemática se suman casos de desapariciones que han conmocionado a Honduras y que continúan marcados por la incertidumbre y las exigencias de justicia de sus familiares.

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Entre los más emblemáticos figuran los de Angie Peña, desaparecida el 1 de enero de 2022 en Roatán; Belkis Suyapa Molina, quien desapareció el 21 de julio de ese mismo año en La Esperanza, Intibucá, y Keyla Patricia Martínez, cuyo caso sigue generando reclamos de justicia tras su muerte bajo custodia policial en 2021.

Aunque las circunstancias de estos tres casos son diferentes, sus familias continúan exigiendo que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.