La Policía Nacional aumentó a cinco millones de lempiras la recompensa por información que permita capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”. (Foto: cortesía)

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La Policía Nacional de Honduras elevó a cinco millones de lempiras (unos 200,000 USD) la recompensa por información que permita localizar y capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado como líder del denominado Cartel del Diablo.

El incremento se anunció después de una escalada de violencia en el departamento de Yoro, donde cuatro masacres dejaron al menos 12 personas muertas.

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Tras conocerse la decisión de las autoridades, una página de Facebook que se identifica como oficial de la organización criminal publicó un mensaje en el que ofrece 10 millones de lempiras por Zambrano o alguno de sus familiares.

Honduras conmocionada por una ola de violencia sin precedentes en Yoro. Doce personas, incluyendo funcionarios locales y sus familias, fueron víctimas de brutales masacres. El cártel del diablo emite un mensaje de terror y desafía a las autoridades. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“Les voy a dar 10,000,000 por Zambrano o por algún familiar de el o PXQ LLEVEN LA FIEST EN PAZ ATTM CDD”, dice la publicación, que aparece acompañada de los emojis de un demonio y una calavera.

El mensaje constituye una amenaza difundida en redes sociales contra una persona identificada por el apellido Zambrano y sus familiares. Sin embargo, la publicación no precisa el nombre completo de la persona ni permite confirmar de manera independiente quién la redactó o administra la cuenta.

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La respuesta ocurre en medio de los operativos policiales para ubicar a Ferrera Rodas, quien permanece prófugo y es señalado por las autoridades de dirigir una estructura criminal que opera principalmente en Yoro.

Desde una página de Facebook que se identifica como oficial del Cartel del Diablo se publicó una oferta de diez millones de lempiras por Zambrano o alguno de sus familiares. (Foto: Facebook)

Este miércoles cuatro masacres dejaron 12 muertos en Yoro

El aumento de la recompensa se produce luego de una serie de ataques armados registrados en diferentes puntos del departamento. Según la información divulgada sobre los hechos, nueve personas fueron asesinadas en tres escenas de Vallecillo, mientras que otras tres murieron en la comunidad de Pacayales.

Ante la violencia, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que las autoridades mantendrán presencia en las comunidades afectadas y que continuarán las acciones para capturar a los responsables.

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“No vamos a abandonar a estas comunidades ni a permitir que criminales impongan el terror”, manifestó el funcionario.

Las autoridades atribuyen los hechos a la estructura criminal que supuestamente dirige Ferrera Rodas, aunque las investigaciones deberán establecer las responsabilidades individuales de los implicados.

El mensaje atribuido a la estructura criminal fue difundido después del anuncio policial sobre el aumento de la recompensa por su presunto líder. (FOTO: Tu Nota)

Mensajes atribuidos a “El Diablo” incluyen amenazas a pobladores

La jornada de violencia también estuvo acompañada de audios y mensajes atribuidos al presunto líder del Cartel del Diablo, en los que se adjudicó los asesinatos y lanzó advertencias contra habitantes de la zona.

En uno de esos mensajes, el supuesto cabecilla aseguró que había participado en los ataques para evitar que otras personas fueran responsabilizadas. También advirtió a los pobladores que no colaboraran con las autoridades policiales.

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Entre las amenazas difundidas figura una advertencia sobre la posible utilización de un explosivo C4 contra una colonia.

La Policía identifica a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas como uno de los principales objetivos de sus operaciones en el departamento. Las investigaciones lo relacionan con delitos como homicidios, sicariato, secuestros, extorsiones y microtráfico.

Tres días antes de las masacres fueron capturadas Juana Rodas Cálix y Melissa Manuela Ramos Rodas, identificadas como madre y hermana de Ferrera, respectivamente.

Ambas fueron detenidas el 15 de noviembre en la aldea Chilindrones, municipio de Sulaco, Yoro, como parte de las acciones policiales relacionadas con la estructura criminal.

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Nueve personas fueron asesinadas en tres escenas de Vallecillo, mientras que otras tres murieron en la comunidad de Pacayales. (Foto: Infobae Centroamérica/Cortesía)

De acuerdo con los reportes sobre el caso, más de 40 presuntos integrantes de la organización han sido capturados, aunque las autoridades todavía no han logrado localizar a quien identifican como su supuesto líder.

Con la recompensa elevada a cinco millones de lempiras, la Policía busca obtener información que facilite su ubicación. Mientras tanto, la publicación difundida desde la página atribuida al Cartel del Diablo añade una nueva amenaza al escenario de violencia que enfrenta el departamento de Yoro.