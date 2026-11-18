Emilio Hércules destacó que Susana Cordero es una aliada estratégica de Honduras y que existe una relación de trabajo favorable con el organismo multilateral. (Foto: Cortesía)

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Honduras recibirá esta semana a Susana Cordero, vicepresidenta del Banco Mundial (BM), quien llegará al país para sostener una serie de reuniones con autoridades gubernamentales y representantes de distintos sectores económicos, informó este lunes el ministro de Finanzas, Emilio Hércules.

La funcionaria permanecerá tres días en territorio hondureño y tiene previsto reunirse con el equipo económico del Gobierno, representantes de la banca nacional y del sector privado, así como con el presidente Nasry Asfura.

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“Esta semana estaremos teniendo una visita muy importante en nuestro país, que es la visita de Susana Cordero, vicepresidenta del Banco Mundial, quien estará en nuestro país tres días para poder atender diferentes reuniones, no solamente con el equipo económico, con el Banco Mundial, con diferentes actores de la banca y la empresa privada, pero también estará con el presidente de la República”, expresó Hércules.

El ministro destacó la relación de trabajo que mantiene el Gobierno hondureño con la representante del organismo multilateral, a quien calificó como una aliada estratégica para Honduras.

Según explicó, el acercamiento entre Cordero y el mandatario hondureño ha permitido mantener una comunicación favorable y avanzar en el seguimiento de la cartera de proyectos y préstamos que el país mantiene con el Banco Mundial.

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La agenda de la vicepresidenta del Banco Mundial contempla un encuentro con el presidente Nasry Asfura, según confirmó el titular de Finanzas. (Foto: REUTERS/Akhtar Soomro)

La visita se produce en un momento en que la administración de Asfura busca dar continuidad a la cooperación financiera internacional y avanzar en iniciativas de inversión y desarrollo respaldadas por organismos multilaterales.

Por otra parte, Hércules informó que esta semana continuará el proceso de socialización del proyecto de Presupuesto General de la República para 2027, una actividad que comenzó la semana pasada en San Pedro Sula, Cortés.

Las jornadas se desarrollarán con el acompañamiento de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, presidida por el diputado Mario Pérez, y estarán dirigidas a diferentes sectores de la sociedad.

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El proceso busca presentar los principales componentes de la propuesta presupuestaria y propiciar espacios de intercambio con los sectores que participan en las actividades económicas y sociales del país.

La socialización del presupuesto forma parte de las actividades previas a la discusión y aprobación del instrumento financiero que establecerá las prioridades de gasto e inversión del Estado para el próximo ejercicio fiscal.

En relación con el programa económico vigente, el titular de Finanzas indicó que el Gobierno hondureño está a la espera de la reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), prevista para diciembre, cuando esperan conocer la resolución sobre la culminación del actual acuerdo con el organismo.

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Susana Cordero sostendrá reuniones con autoridades del Gobierno hondureño, representantes de la banca y miembros del sector privado durante su permanencia en el país. (Foto: Archivo)

Hércules señaló que, paralelamente, la administración ya busca avanzar en las negociaciones para establecer un nuevo programa económico por tres años, período que coincidiría con el mandato del presidente Nasry Asfura.

La expectativa del Gobierno es dar continuidad a la relación con el FMI mediante un nuevo acuerdo que permita mantener el acompañamiento del organismo en materia económica y financiera.

La decisión del directorio será un paso relevante para conocer el cierre del programa actual y definir las condiciones bajo las cuales podrían desarrollarse las conversaciones para un nuevo entendimiento.

El ministro también se refirió a las reuniones que el gabinete económico sostuvo recientemente en las oficinas centrales de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), en Washington, Estados Unidos.

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Durante esos encuentros, los funcionarios hondureños actualizaron información sobre el desempeño de la economía nacional y los indicadores que evalúa el organismo para determinar qué países pueden acceder a sus mecanismos de cooperación.

Hércules destacó que Honduras aprobó 14 de los 22 indicadores evaluados, un resultado que, según explicó, permite al país ser elegible para optar a un compacto de la Cuenta del Milenio.