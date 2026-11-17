El control de la corrupción persiste como la principal debilidad de Honduras para mejorar su calificación institucional ante el organismo. (FOTO:Tu Nota)

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Honduras busca reabrir el acceso a un programa de financiamiento de Estados Unidos en un momento en que el Gobierno intenta fortalecer sus relaciones económicas con Washington y mejorar las condiciones para atraer inversión y cooperación internacional.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, informó que la reciente visita del gabinete económico a la capital estadounidense permitió sostener reuniones con representantes de distintos organismos y dependencias del Gobierno norteamericano, con el propósito de avanzar en temas de cooperación, inversión y desarrollo.

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Entre los asuntos centrales de la agenda estuvo la posibilidad de que Honduras vuelva a acceder a recursos de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), conocida como Cuenta del Milenio, organismo del gobierno de Estados Unidos que financia proyectos destinados a reducir la pobreza mediante el crecimiento económico.

“Hemos reportado ese alineamiento estratégico que tenemos con el Gobierno de los Estados Unidos y esperamos que el producto de este alineamiento podamos tener mejor desarrollo para nuestros pueblos”, manifestó el Ministro al referirse a los resultados de la misión hondureña en Washington.

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La expectativa del Gobierno está relacionada principalmente con la evaluación correspondiente al año fiscal 2027 de la MCC, en la que Honduras obtuvo resultados favorables en 14 de los 22 indicadores examinados.

Este resultado coloca al país dentro del grupo que cumple las condiciones cuantitativas para ser considerado elegible, aunque todavía no representa una asignación de recursos ni garantiza que se aprobará un nuevo convenio.

La decisión final corresponde al directorio de la corporación, que deberá valorar los resultados de la evaluación y otros elementos relacionados con la gobernanza, las condiciones institucionales y las posibilidades de que los proyectos contribuyan al desarrollo económico.

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El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, sostuvo reuniones en Washington para fortalecer la cooperación económica bilateral con Estados Unidos.

El Ministro confirmó que la resolución se espera para diciembre, cuando se conocerá si Honduras puede avanzar hacia un compacto de inversión o si deberá comenzar con un programa de asistencia técnica.

Honduras busca financiar proyectos en energía

La posibilidad de recuperar un compacto de la Cuenta del Milenio representa uno de los principales objetivos de las gestiones económicas que Honduras mantiene con Estados Unidos.

Estos acuerdos consisten en paquetes de cooperación financiera de gran escala destinados a proyectos que buscan reducir la pobreza mediante el crecimiento económico. Los recursos se orientan generalmente a sectores como infraestructura, transporte, energía y fortalecimiento de capacidades institucionales, dependiendo de las necesidades y propuestas de cada país.

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En el caso hondureño, Hernández Hércules explicó que el Gobierno tiene interés en conseguir un nuevo convenio que permita desarrollar proyectos de beneficio compartido entre ambas naciones, con especial atención al sector energético.

Sin embargo, el funcionario reconoció que existe otra posibilidad: que Honduras sea seleccionada para un programa umbral, conocido como Threshold Program, mecanismo que ofrece asistencia técnica y financiera de menor escala a países que necesitan fortalecer determinadas áreas institucionales o económicas antes de avanzar hacia un eventual compacto.

La diferencia es importante porque un programa umbral no representa el mismo nivel de financiamiento que un compacto, sino que funciona como una etapa de apoyo para mejorar las condiciones del país y facilitar su preparación para futuros acuerdos.

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La evaluación de la MCC contempla 22 indicadores agrupados en tres grandes áreas: libertad económica, inversión en las personas y gobernar con justicia. Entre los aspectos examinados figuran la inflación, el acceso al crédito, los derechos de propiedad, la educación, la salud, el Estado de derecho, la rendición de cuentas y el control de la corrupción.

Para superar la evaluación cuantitativa, los países deben aprobar al menos 11 de los 22 indicadores, además de cumplir dos condiciones específicas: superar el indicador de libertad personal y aprobar el de control de la corrupción o el de rendición de cuentas gubernamental.

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El control de la corrupción persiste como el principal obstáculo para la calificación institucional de Honduras.

Honduras logró superar 14 indicadores y cumplió las condiciones necesarias para ser considerada elegible. La aprobación de la tarjeta de calificaciones, sin embargo, no significa que el país tenga asegurado el financiamiento.

La expectativa hondureña tiene además un antecedente histórico: el país fue seleccionado en 2004 para su primer compacto de la Cuenta del Milenio, por lo que transcurrieron aproximadamente 22 años sin que consiguiera una nueva selección para negociar otro convenio de esa modalidad.

El funcionario señaló que el país ha mantenido durante varios años resultados desfavorables en ese apartado, una situación que, según explicó, no corresponde exclusivamente a la administración actual, sino que se repitió durante diferentes gobiernos.

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