El promedio diario de deportaciones desde Estados Unidos hacia Honduras se situó en 140 personas, según el Observatorio de las Migraciones. REUTERS/Damian Sanchez

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En los transcurridos nueve meses del 2026, Honduras contabilizó 38.675 retornos de ciudadanos, frente a los 28.334 registrados durante el mismo período de 2025. La diferencia representa 10.341 personas más que regresaron al territorio nacional, de acuerdo con datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO).

El incremento también se reflejó durante septiembre, cuando 5.050 personas retornaron al país entre el 1 y el 30 de ese mes. La cifra supera en 17,8 % los 4.284 retornos contabilizados en septiembre de 2025 y representa un aumento de 2,6 % respecto a agosto de 2026, cuando se registraron 4.919 personas.

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El aumento de los retornos ocurre mientras miles de hondureños enfrentan dificultades para permanecer en Estados Unidos, incluso después de haber construido allí una vida durante muchos años.

El director del Observatorio de Migraciones, César Castillo, al revisar este informe señala que entre las personas deportadas no solamente figuran migrantes que salieron recientemente de Honduras, sino también ciudadanos que llevaban entre 15 y 20 años residiendo en territorio estadounidense.

“Los datos revelan las complicaciones migratorias que los extranjeros enfrentan para asentarse en un nuevo país”, sin haber regularizado su situación migratoria. Dijo a Infobae

El especialista también expuso que, según los registros del Observatorio de las Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el promedio diario de deportaciones desde Estados Unidos hacia Honduras es de 140 personas, mientras que durante todo el año se reportan más de 41.000 retornados.

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Esta situación pone de relieve una realidad que va más allá de quienes cruzan las fronteras y los hondureños que durante años establecieron sus hogares, formaron familias y desarrollaron actividades laborales en Estados Unidos también pueden enfrentar procesos de deportación cuando no cuentan con un estatus migratorio regular.

San Pedro Sula concentra la recepción de retornados

De los 5.050 retornados registrados durante septiembre, 4.362 fueron recibidos en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de San Pedro Sula, lo que representa el 86,4 % del total. Otros 492 ciudadanos fueron atendidos en el CAMR de Omoa, equivalente al 9,7 %, mientras que 196 llegaron al CAMR Belén, que concentró el 3,9 %.

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Los datos de CONMIGHO indican que más personas volvieron al territorio nacional que el año previo, mientras septiembre cerró con 5.050 llegadas, 17,8 % por encima del mismo mes anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución evidencia el papel central de San Pedro Sula en la recepción de los hondureños que regresan al territorio nacional y en los procesos de atención inicial que requieren después de su llegada.

En cuanto al perfil de las personas retornadas, los hombres representaron la mayoría, con 4.485 casos, equivalentes al 88,9 % del total. También se registraron 476 mujeres, 77 niños y 12 niñas.

Cae 71 % el tránsito irregular de migrantes por Honduras

En contraste con el aumento de los retornos de hondureños, el flujo de personas extranjeras que ingresaron al país en situación de vulnerabilidad y en tránsito irregular de sur a norte experimentó una fuerte reducción.

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Entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 7.628 personas migrantes en tránsito irregular por Honduras, frente a las 26.320 registradas durante el mismo período de 2025. La diferencia equivale a 18.692 personas menos y representa una reducción aproximada del 71 % interanual, según los datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

El tránsito irregular de extranjeros por Honduras cae 71 % entre enero y septiembre de 2026.

El contraste entre ambas cifras muestra los dos movimientos que marcan actualmente el panorama migratorio hondureño: más ciudadanos regresan al país, mientras disminuye considerablemente la cantidad de extranjeros que lo atraviesan en su camino hacia el norte.

Mientras aumentan los retornos, la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Blanca Izaguirre,dijo que “Los desastres naturales, las sequías y los eventos asociados al cambio climático como las lluvias y las inundaciones recurrentes también obligan al desplazamiento de miles de personas en la región”.

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“Debemos hacerle frente a las causas estructurales que generan la migración de personas como la pobreza extrema, la falta de empleo, la corrupción, el acceso limitado a la justicia y la violencia generalizada”, señaló Izaguirre a Infobae.