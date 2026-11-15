Lluvias y temperaturas de hasta 35 grados marcarán el clima en Honduras este sábado

Una cuña de alta presión sobre el noroccidente favorecerá la presencia de lluvias y lloviznas en esa región. (Foto: Cortesía redes sociales)

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Las condiciones meteorológicas de este sábado 14 de noviembre estarán marcadas por el aumento de la nubosidad, lluvias débiles y chubascos aislados en varias regiones de Honduras, debido a la influencia de dos fenómenos atmosféricos: una cuña de alta presión sobre el noroccidente y una vaguada en superficie hacia el oriente.

El pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Jairo García, explicó que estos sistemas favorecerán precipitaciones de distinta intensidad, principalmente en el noroccidente y la zona oriental del territorio nacional.

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De acuerdo con el pronóstico, la cuña de alta presión generará lluvias y lloviznas débiles en sectores del noroccidente, mientras que la vaguada provocará precipitaciones y chubascos débiles aislados en el oriente, algunos acompañados de actividad eléctrica.

Aunque se espera un ambiente cálido durante buena parte del día, las autoridades también prevén un ligero descenso de las temperaturas durante la noche y la madrugada, por lo que algunas zonas experimentarán condiciones más frescas.

La vaguada localizada hacia el oriente provocará precipitaciones aisladas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. (FOTO: La Prensa)

Entre los datos destacados del pronóstico figura el comportamiento de las temperaturas en los 18 departamentos del país.

Intibucá registrará la temperatura mínima más baja, con 13 grados Celsius, mientras que Ocotepeque tendrá una mínima de 18 grados.

En el extremo contrario, Choluteca alcanzará los 35 grados Celsius, la temperatura máxima más elevada prevista para esta jornada. Le seguirán Valle, con 33 grados, y Comayagua, La Paz y Olancho, con máximas de 32 grados.

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En Francisco Morazán, donde se encuentra Tegucigalpa, se esperan temperaturas de entre 20 y 29 grados, mientras que en Cortés el pronóstico establece una máxima de 31 grados y una mínima de 23.

Estas condiciones reflejan que, pese a la presencia de lluvias en algunos sectores, el calor continuará predominando durante las horas de mayor exposición solar en buena parte de Honduras.

Intibucá tendrá la temperatura mínima más baja del país, con un pronóstico de 13 grados Celsius. (FOTO: La Prensa)

Temperaturas por departamento este sábado

Según las proyecciones de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), estas serán las temperaturas máximas y mínimas previstas para cada departamento:

Atlántida: máxima de 31 °C y mínima de 23 °C.

Choluteca: máxima de 35 °C y mínima de 25 °C.

Colón: máxima de 29 °C y mínima de 25 °C.

Comayagua: máxima de 32 °C y mínima de 20 °C.

Copán: máxima de 28 °C y mínima de 19 °C.

Cortés: máxima de 31 °C y mínima de 23 °C.

El Paraíso: máxima de 28 °C y mínima de 20 °C.

Francisco Morazán: máxima de 29 °C y mínima de 20 °C.

Gracias a Dios: máxima de 29 °C y mínima de 24 °C.

Intibucá: máxima de 23 °C y mínima de 13 °C.

Islas de la Bahía: máxima de 29 °C y mínima de 25 °C.

La Paz: máxima de 32 °C y mínima de 21 °C.

Lempira: máxima de 29 °C y mínima de 19 °C.

Ocotepeque: máxima de 31 °C y mínima de 18 °C.

Olancho: máxima de 32 °C y mínima de 23 °C.

Santa Bárbara: máxima de 30 °C y mínima de 23 °C.

Valle: máxima de 33 °C y mínima de 24 °C.

Yoro: máxima de 30 °C y mínima de 21 °C.

El oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies, según el pronóstico. (Foto: Archivo / EFE)

Oleaje se mantendrá entre uno y tres pies

En cuanto a las condiciones marítimas, Cenaos pronostica un oleaje de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

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Esto significa que las condiciones del mar se mantendrán dentro de ese rango durante la jornada, según las proyecciones meteorológicas.

Ante la posibilidad de lluvias y actividad eléctrica, se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados de Copeco, evitar exponerse durante las tormentas y tomar precauciones al conducir por carreteras y sectores donde se registren precipitaciones.

Las autoridades también aconsejan consultar las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones pueden variar en las distintas regiones del territorio nacional.