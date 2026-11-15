Honduras

“Si tan solo dijeran dónde está mi hija”: madre de Angie Peña vuelve a exigir respuestas sobre su desaparición en Honduras

Michelle Melgares pidió a quienes tengan información que revelen el paradero de la joven hondureña y cuestionó el silencio sobre el supuesto rapto, el cautiverio y las razones por las que no se concretó un rescate

Michelle Melgares volvió a utilizar sus redes sociales para pedir información sobre el paradero de su hija, Angie Peña. La madre de la joven hondureña manifestó que su mayor deseo es saber dónde se encuentra y poder ir por ella. (FOTO: Tu Nota)
Michelle Melgares volvió a utilizar sus redes sociales para pedir información sobre el paradero de su hija, Angie Peña. La madre de la joven hondureña manifestó que su mayor deseo es saber dónde se encuentra y poder ir por ella. (FOTO: Tu Nota)
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La madre de Angie Samantha Peña Melgares, la joven hondureña desaparecida en Roatán desde enero de 2022, volvió a pedir públicamente que se revele dónde se encuentra su hija y que cualquier persona que tenga información sobre el caso rompa el silencio.

A través de una publicación en la red social X, Michelle Melgares expresó la angustia que continúa viviendo su familia y manifestó que su mayor deseo es conocer el paradero de Angie, quien desapareció cuando tenía 22 años.

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“Si tan solo dijeran dónde está mi hija, dónde ir por ella, si tan sólo tuviesen compasión por su vida y le permitieran llamar para ir por ella”, escribió la madre en su mensaje.

La publicación refleja que, a más de cuatro años de la desaparición, la familia sigue esperando respuestas sobre lo ocurrido y mantiene la esperanza de encontrarla con vida.

En el mismo mensaje, Michelle Melgares pidió a integrantes de los denominados Delta Teams que revelen públicamente información relacionada con la desaparición de su hija.

Angie Samantha Peña Melgares desapareció el 1 de enero de 2022, cuando tenía 22 años. La joven salió en una moto acuática desde el sector de West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía. (FOTO: La Prensa)
Angie Samantha Peña Melgares desapareció el 1 de enero de 2022, cuando tenía 22 años. La joven salió en una moto acuática desde el sector de West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía. (FOTO: La Prensa)

La madre cuestionó que todavía no se conozcan detalles sobre el supuesto rapto, las condiciones en las que Angie habría permanecido en cautiverio y las razones por las que no se habría concretado un rescate.

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“Si tan sólo los Delta Teams revelaran públicamente el trasfondo del rapto, el cautiverio, el por qué del NO RESCATE”, manifestó.

Melgares acompañó sus palabras con la etiqueta #SilencioCómplice, mediante la cual volvió a expresar su inconformidad por la falta de respuestas que, según reclama, rodea el caso.

Su exigencia se centra en conocer qué ocurrió después de que la joven desapareció y qué información manejan las personas que podrían tener datos sobre su paradero.

La madre también planteó la posibilidad de que Angie continúe privada de libertad y pidió que, si ese fuera el caso, le permitan comunicarse con su familia para que puedan ir por ella.

Angie Samantha Peña Melgares desapareció el 1 de enero de 2022, luego de salir en una moto acuática desde el sector de West Bay, en Roatán, Islas de la Bahía.

Inicialmente, las autoridades investigaron la posibilidad de un accidente marítimo relacionado con las corrientes. (FOTO: La Prensa)
Inicialmente, las autoridades investigaron la posibilidad de un accidente marítimo relacionado con las corrientes. (FOTO: La Prensa)

La joven tenía 22 años cuando se perdió su rastro. Inicialmente, las autoridades manejaron la hipótesis de un accidente marítimo, posiblemente relacionado con las corrientes de la zona.

Sin embargo, el hallazgo de la moto acuática y de algunas pertenencias en costas de Belice abrió nuevas líneas de investigación sobre lo ocurrido.

A partir de esos hallazgos, la hipótesis de un accidente en altamar perdió fuerza y las investigaciones comenzaron a considerar la posibilidad de un secuestro, así como posibles vínculos con una red transnacional de trata de personas.

El caso generó atención nacional e internacional debido a las circunstancias de la desaparición y a las interrogantes que surgieron durante las investigaciones.

Desde que desapareció, la familia de Angie ha mantenido sus exigencias para conocer qué ocurrió y dónde se encuentra la joven.

El padre de Angie Peña también ha acompañado los esfuerzos de la familia para esclarecer la desaparición de la joven y exigir respuestas sobre su paradero, un caso que permanece sin resolverse desde enero de 2022. (FOTO: RCV)
El padre de Angie Peña también ha acompañado los esfuerzos de la familia para esclarecer la desaparición de la joven y exigir respuestas sobre su paradero, un caso que permanece sin resolverse desde enero de 2022. (FOTO: RCV)

Los mensajes públicos de su madre se han convertido en una forma de mantener vigente el caso y solicitar que quienes tengan información relevante la compartan con las autoridades o con sus familiares.

La última publicación de Michelle Melgares vuelve a poner el foco en las preguntas que siguen sin respuesta para sus seres queridos: qué ocurrió con Angie después de salir en la moto acuática, dónde habría permanecido durante estos años y por qué no se ha logrado dar con su paradero.

Mientras no exista información que permita esclarecer su desaparición, su madre continúa aferrada a la esperanza de encontrarla y pide que, si alguien sabe dónde está, revele esa información.

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