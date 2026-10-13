Honduras

Iglesia católica de Honduras llama a la oración por la salud del papa León XIV

El pontífice, será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase muy inicial

La Conferencia Episcopal de Honduras convoca a orar por la salud del papa León XIV.
La Conferencia Episcopal de Honduras convoca a orar por la salud del papa León XIV.
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La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) llamó a los católicos del país a elevar oraciones por la salud del papa León XIV, luego de que el Vaticano informara sobre la próxima intervención quirúrgica que deberá enfrentar el pontífice debido a la presencia de un nódulo en uno de sus pulmones.

Los obispos hondureños exhortaron al pueblo de Dios a mantener una jornada de oración por la recuperación del máximo representante de la Iglesia católica, en un momento en que su estado de salud requiere atención médica y una pausa temporal en sus actividades oficiales.

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La petición fue extendida no solo a los fieles que asisten regularmente a las celebraciones religiosas, sino también a las comunidades eclesiales, los grupos parroquiales, las familias cristianas y todas las personas de buena voluntad que deseen sumarse a esta iniciativa espiritual.

La CEH destacó la importancia de unir las plegarias en favor del pontífice, con la esperanza de que la intervención médica tenga resultados favorables y pueda recuperarse para continuar con sus responsabilidades al frente de la Iglesia universal.

En su pronunciamiento, los representantes de la Iglesia hondureña invocaron la protección divina y la intercesión de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, para acompañar al papa durante el proceso médico y su posterior recuperación.

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Llamado a la oración

“El Señor, por intercesión de la Santísima Virgen de Suyapa, Salud de los Enfermos, acompañe y sostenga la vida y el ministerio del sucesor del apóstol Pedro”, expresó la Conferencia Episcopal en el mensaje difundido este lunes.

La solicitud de los obispos hondureños se produce después de que León XIV comunicara públicamente que deberá someterse a una operación para retirar el nódulo pulmonar, cuyo hallazgo fue descrito como correspondiente a una fase muy inicial.

El papa León XIV aterriza en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos.
El papa León XIV aterriza en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos.

La información sobre la condición médica del pontífice fue divulgada inicialmente por el propio León XIV el domingo, cuando, desde la ventana del Palacio Apostólico, se dirigió a los fieles congregados para el rezo del Ángelus.

El papa informó que en los próximos días sería sometido a un procedimiento quirúrgico para extirpar el nódulo pulmonar. La noticia motivó una comunicación oficial de la Santa Sede para precisar detalles sobre su ingreso hospitalario y el período estimado de recuperación.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, explicó ante los periodistas que el tiempo previsto de hospitalización después de la operación será de aproximadamente una semana.

Ese período permitirá al equipo médico atender la evolución del pontífice tras la intervención y vigilar su recuperación inmediata, antes de que pueda retomar progresivamente sus actividades, de acuerdo con las indicaciones médicas.

Los datos difundidos por el Vaticano señalan que el nódulo fue detectado en una fase muy inicial. La información pública se ha centrado en la intervención prevista y el tiempo estimado de hospitalización.

La oración como respuesta

Como consecuencia de la operación y su posterior hospitalización, León XIV suspendió las audiencias previstas en su agenda hasta el martes 20 de octubre.

La decisión fue comunicada este lunes por la Prefectura de la Casa Pontificia, dependencia encargada de organizar las audiencias y otras actividades oficiales del pontífice.

La cancelación fue anunciada a través de una nota de la oficina de prensa de la Santa Sede. Las audiencias constituyen uno de los espacios habituales de contacto del pontífice con representantes de distintos sectores, grupos de peregrinos, miembros del clero y otras personas que acuden al Vaticano para encuentros oficiales o religiosos.

La Iglesia católica de Honduras invocó la intercesión de la Virgen de Suyapa para acompañar el proceso médico del pontífice. EFE/ STR
La Iglesia católica de Honduras invocó la intercesión de la Virgen de Suyapa para acompañar el proceso médico del pontífice. EFE/ STR

La modificación del calendario supone una pausa en parte de la actividad pública que desarrolla como cabeza de la Iglesia católica, mientras permanece bajo atención médica.

Frente a la noticia de la operación, la Conferencia Episcopal de Honduras centró su pronunciamiento en la solidaridad espiritual con el pontífice e invitó a los católicos a acompañarlo mediante la oración.

Las autoridades eclesiásticas hondureñas convocaron a los creyentes a expresar su acompañamiento mediante la fe, a la espera de nuevas informaciones oficiales sobre la salud del pontífice.

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