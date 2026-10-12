Honduras

Honduras reporta 78 detenidos en operativos contra estructuras criminales

La Policía Nacional de Honduras aseguró que se incluyen acciones en varios departamentos, entre ellos Cortés y Francisco Morazán

El Distrito Central en Francisco Morazán reporta 21 detenciones en el marco de las acciones policiales.
El Distrito Central en Francisco Morazán reporta 21 detenciones en el marco de las acciones policiales.
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78 personas detenidas en Honduras durante la Operación Escudo de Honduras, una estrategia policial enfocada en combatir estructuras criminales en diferentes regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el consolidado de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), 28 de los detenidos son señalados por su presunta relación con asociaciones terroristas. El balance también contabiliza tres presuntos criminales abatidos durante las intervenciones, 18 armas de fuego decomisadas y 4,35 kilogramos de supuestas drogas incautadas.

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Las cifras corresponden al balance divulgado por las autoridades policiales con corte al 23 de septiembre de 2026. La información disponible no precisa las circunstancias en las que murieron los tres presuntos criminales ni detalla la situación judicial individual de los detenidos.

Según el reporte policial, los operativos buscan ejecutar órdenes de captura y detener a personas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cartel del Diablo. Las intervenciones están a cargo de unidades especializadas en investigación y combate a la extorsión, que desarrollan acciones en diferentes puntos del país.

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Entre los objetivos de la operación figuran reducir las capacidades de estas estructuras, investigar posibles actividades delictivas y detener a personas contra quienes existan órdenes de captura o indicios que ameriten procedimientos judiciales.

Operación en marcha

El consolidado no especifica cuántos de los 78 detenidos estarían vinculados con cada una de las organizaciones mencionadas ni qué delitos se atribuyen individualmente a los sospechosos. La presunta pertenencia a una estructura criminal deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes, respetando la presunción de inocencia y las garantías legales.

El balance de la DAET refleja que los operativos se extendieron por varios departamentos de Honduras. Cortés registra 23 personas detenidas, seguido del Distrito Central, en Francisco Morazán, con 21.

El Distrito Central en Francisco Morazán reporta 21 detenciones en el marco de las acciones policiales.
El Distrito Central en Francisco Morazán reporta 21 detenciones en el marco de las acciones policiales.

En Yoro se reportan ocho detenciones; en El Paraíso, seis; en Comayagua y Atlántida, cinco en cada departamento; en Islas de la Bahía, tres; en Choluteca y Santa Bárbara, dos en cada uno; mientras que Valle, Colón y otras dependencias registran un detenido cada uno.

Entre los resultados reportados figura la incautación de 18 armas de fuego y 4,35 kilogramos de supuestas drogas durante las intervenciones policiales. El informe no especifica los tipos de armas decomisadas ni identifica las sustancias incautadas, y tampoco detalla si los hallazgos corresponden a un solo operativo o a múltiples intervenciones efectuadas en distintos departamentos.

Estos datos forman parte de las pruebas que las autoridades pueden incorporar a las investigaciones, según las circunstancias de cada caso y los procedimientos legales aplicables.

La información disponible tampoco precisa cuántas de las personas detenidas fueron remitidas ante los tribunales, si se presentaron requerimientos fiscales o si existen medidas judiciales dictadas contra los sospechosos.

Los operativos policiales buscan capturar a presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo.
Los operativos policiales buscan capturar a presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo.

Estrategia contra el crimen organizado

La Operación Escudo de Honduras es presentada por la Policía Nacional como parte de sus esfuerzos para combatir organizaciones criminales, ejecutar órdenes de captura y reducir actividades delictivas que afectan a distintas comunidades.

El balance con corte al 23 de septiembre de 2026 no ofrece detalles completos sobre los resultados judiciales de los casos ni sobre el impacto de las acciones en los índices de criminalidad.

Para establecer el alcance de la operación será necesario conocer la evolución de las investigaciones, las acusaciones formalizadas y las resoluciones emitidas por los tribunales.

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