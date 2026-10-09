Semana Morazánica registra más de 200 mil movilizaciones y hoteles llenos en varias zonas de Honduras

La ocupación hotelera alcanza niveles elevados en el occidente hondureño, especialmente en la ruta turística que conecta Siguatepeque con Copán Ruinas. (Foto: Cortesía / Redes sociales)

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Honduras registra alrededor de 250 mil movilizaciones turísticas durante el inicio de la Semana Morazánica, informó este jueves el ministro de la Secretaría de Turismo, Andrés Ehrler.

El funcionario explicó que el movimiento de viajeros comenzó a incrementarse desde la tarde del miércoles y que para este jueves se esperaba el mayor flujo de desplazamientos hacia diferentes puntos del territorio nacional.

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“Solamente ahorita el dato más o menos ya anda por alrededor de 250 mil movilizaciones de turismo. Estamos hablando de que la Semana Morazánica entró ayer en la tarde. Hoy se espera el pico más grande de movilizaciones”, manifestó Ehrler.

Las cifras preliminares reflejan el desplazamiento de hondureños que aprovechan el descanso para visitar playas, destinos de montaña, comunidades del interior y otros sitios de interés turístico.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad durante el feriado para conocer el comportamiento de los viajeros y la ocupación en los principales puntos de visita.

Uno de los sectores que presenta mayor demanda es el occidente del país.

Las autoridades recomiendan planificar los viajes y tomar precauciones en carretera para reducir riesgos durante los desplazamientos por el territorio hondureño. (FOTO: Hondudiario)

Según el ministro, el monitoreo de la Secretaría de Turismo refleja que varios destinos ubicados en la ruta que va desde Siguatepeque hasta Copán Ruinas reportan una ocupación hotelera completa, sin habitaciones disponibles.

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Este comportamiento evidencia la concentración de visitantes en algunos de los lugares más concurridos durante las vacaciones, donde los viajeros buscan disfrutar de atractivos naturales, actividades recreativas y espacios vinculados con el patrimonio cultural hondureño.

La alta demanda también representa un movimiento para los establecimientos de hospedaje y otros negocios que ofrecen servicios a los turistas durante estos días. Restaurantes, comercios y prestadores de actividades recreativas forman parte de la cadena económica que se activa con la llegada de visitantes.

Ante la falta de habitaciones en algunos destinos, las autoridades buscan promover otras alternativas para que los viajeros puedan considerar diferentes zonas del país y evitar que la actividad turística se concentre únicamente en los lugares tradicionales.

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El ministro destacó que el sector norte de Honduras también registra resultados favorables en materia de ocupación hotelera, particularmente en Tela, donde los establecimientos de distintas categorías reportan una importante llegada de huéspedes.

El turismo representa una oportunidad económica para hoteles, restaurantes y pequeños negocios, que reciben a visitantes nacionales durante el período de vacaciones. (Foto: Cortesía / Redes sociales)

A esta tendencia se suma el sector insular, incluidas las Islas de la Bahía, que también presenta una elevada demanda de alojamiento durante el feriado.

Ehrler señaló que este comportamiento es significativo porque, según explicó, la Semana Morazánica no suele registrar niveles de ocupación tan altos en el país como los que se observan durante esta temporada.

“Ya hay muy buena ocupación de todos los hoteles de diferente gama, igual que el sector insular del país”, expresó el funcionario al referirse al movimiento turístico en el norte y las islas.

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La demanda en estos destinos supone una oportunidad para los negocios relacionados con el turismo, aunque también aumenta la necesidad de organizar los servicios y mantener condiciones adecuadas para recibir a los visitantes durante los días de mayor afluencia.

Mientras algunos destinos reportan sus habitaciones ocupadas, la Secretaría de Turismo también busca impulsar la visita a Choluteca, en el sur del país, como una alternativa para quienes todavía están decidiendo dónde pasar el resto del feriado.

Ehrler destacó las condiciones climáticas favorables registradas en esa zona y señaló que su cercanía con la capital puede convertirla en una opción para los hondureños que buscan desplazarse sin recorrer distancias tan largas.

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Tela registra una importante afluencia de visitantes que buscan disfrutar de las playas y los atractivos naturales del litoral atlántico. (Foto: Cortesía / Redes sociales)

La promoción de Choluteca pretende ampliar las alternativas disponibles para los viajeros y dar mayor visibilidad a los atractivos de la región. Además, la llegada de turistas puede representar una oportunidad para los negocios locales, especialmente los vinculados con la gastronomía, el hospedaje y los servicios recreativos.

La recomendación de considerar otros destinos cobra relevancia en una temporada en la que algunos establecimientos de las zonas más concurridas ya no cuentan con habitaciones disponibles.

Ante el incremento de las movilizaciones, el ministro hizo un llamado a los hondureños para que se desplacen con responsabilidad durante el feriado y respeten las medidas de seguridad en las carreteras.

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Ehrler pidió especial precaución a los conductores del transporte público, debido a la cantidad de personas que viajan entre departamentos y municipios durante estos días.

Asimismo, instó a los visitantes a cuidar los lugares que recorran, evitar arrojar basura y contribuir a la conservación de los espacios naturales y las comunidades que reciben turistas.