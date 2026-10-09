Honduras

Nasry Asfura expresa su solidaridad con Panamá tras el sismo y contacta a Mulino

El Gobierno hondureño expresó su respaldo al país vecino y habilitó dos números telefónicos para atender a ciudadanos hondureños que necesiten asistencia consular o enfrenten una emergencia en territorio panameño.

Nasry Asfura expresó su solidaridad con Panamá y confirmó que se comunicó con José Raúl Mulino tras conocer lo ocurrido. (Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz)
Nasry Asfura expresó su solidaridad con Panamá y confirmó que se comunicó con José Raúl Mulino tras conocer lo ocurrido. (Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz)
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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó su solidaridad con Panamá tras el sismo registrado este viernes y aseguró que se comunicó de inmediato con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, para transmitirle su respaldo ante la situación.

“Ante lo sucedido en Panamá, me comuniqué de inmediato con el presidente @JoseRaulMulino, a pocos minutos de conocer los hechos, para expresarle mi solidaridad y cercanía en estos momentos difíciles”, manifestó el mandatario hondureño a través de sus redes sociales.

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Asfura agregó que Honduras acompaña al pueblo panameño durante este momento y reafirmó los vínculos de amistad entre ambas naciones centroamericanas.

“Honduras acompaña a Panamá en este momento y reafirma sus lazos de hermandad y amistad”, expresó el presidente, quien concluyó su mensaje con un llamado de bendición para ambos países: “¡Dios bendiga Panamá! ¡Dios bendiga Honduras!”.

La Cancillería hondureña habilitó líneas telefónicas para atender a ciudadanos que requieran asistencia consular en Panamá. (Foto: X)
La Cancillería hondureña habilitó líneas telefónicas para atender a ciudadanos que requieran asistencia consular en Panamá. (Foto: X)

Cancillería habilita teléfonos para hondureños en Panamá

Tras el movimiento telúrico, el Gobierno de Honduras, a través de la Cancillería, también manifestó su solidaridad con el pueblo panameño y puso a disposición dos números telefónicos para los ciudadanos hondureños que se encuentren en ese país y requieran asistencia.

Las personas que necesiten apoyo consular o enfrenten una emergencia en Panamá pueden comunicarse a los siguientes números:

  • +507 6025-7281
  • +507 6792-6607

La habilitación de estas líneas busca facilitar la comunicación con los hondureños que puedan necesitar orientación o apoyo ante cualquier eventualidad relacionada con la emergencia.

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La representación hondureña mantiene así un canal de contacto para atender consultas y situaciones que requieran asistencia consular, mientras las autoridades dan seguimiento a lo ocurrido en el país vecino.

Las autoridades hondureñas reconocieron la labor de los equipos de Protección Civil que participan en la respuesta a la emergencia. (Foto: COPECO)
Las autoridades hondureñas reconocieron la labor de los equipos de Protección Civil que participan en la respuesta a la emergencia. (Foto: COPECO)

Copeco también expresa su solidaridad

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá mediante un comunicado difundido tras el sismo.

La institución hondureña envió un mensaje de fraternidad y acompañamiento a las familias panameñas ante la emergencia provocada por el movimiento telúrico.

Asimismo, reconoció el trabajo de los equipos del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, que participan en las labores de atención y respuesta ante este tipo de fenómenos naturales.

Copeco destacó la importancia de mantener la cooperación entre los países de la región para fortalecer las capacidades de prevención, preparación y respuesta frente a situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

La entidad también reafirmó los lazos de hermandad entre Honduras y Panamá y señaló que la solidaridad y el trabajo conjunto son fundamentales para enfrentar las emergencias y proteger a las comunidades.

El mandatario hondureño reafirmó los lazos de amistad y hermandad entre Honduras y Panamá ante la emergencia. (Foto: X)
El mandatario hondureño reafirmó los lazos de amistad y hermandad entre Honduras y Panamá ante la emergencia. (Foto: X)

Honduras reafirma sus lazos de hermandad con Panamá

Los mensajes del presidente Asfura, la Cancillería y Copeco reflejan el respaldo institucional de Honduras a Panamá tras el sismo registrado este viernes.

Además de expresar su acompañamiento al pueblo panameño, el Gobierno hondureño recordó la disponibilidad de asistencia consular para sus ciudadanos que se encuentren en ese territorio.

Hasta el momento, los pronunciamientos hondureños se han centrado en expresar solidaridad y facilitar canales de asistencia, sin detallar cifras sobre posibles daños materiales o personas afectadas por el movimiento telúrico.

Las autoridades hondureñas reafirmaron la importancia de la cooperación regional y los vínculos de amistad entre ambos países ante situaciones de emergencia.

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