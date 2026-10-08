Honduras y Grecia abren un consulado honorario para impulsar comercio, turismo y cooperación portuaria

La agenda de cooperación bilateral contempla el desarrollo de proyectos de intercambio académico y científico entre universidades.

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Honduras y Grecia dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales con la apertura oficial de un consulado honorario de la República Helénica en territorio hondureño.

La nueva representación fue formalizada durante una ceremonia celebrada en Casa Presidencial, donde participaron autoridades del Gobierno, representantes del cuerpo diplomático, empresarios e invitados especiales.

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El acto estuvo encabezado por el presidente Nasry Asfura, acompañado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García; el embajador de Grecia, Nikolaos Kotrokois; la vicecanciller Evelyn Bautista y la nueva cónsul honoraria, Nan Marinakys López.

La instalación del consulado pretende convertirse en un nuevo punto de contacto entre ambos países y facilitar iniciativas relacionadas con comercio, inversión, turismo y cooperación en sectores vinculados con la actividad marítima.

Durante la ceremonia se realizó la lectura del Exequátur, documento mediante el cual el Estado hondureño reconoce y autoriza formalmente el ejercicio de las funciones consulares de la representante designada por Grecia.

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Con ese procedimiento, Nan Marinakys López asume oficialmente el cargo de cónsul honoraria de Grecia en Honduras.

Entre las funciones de la nueva representación estará brindar asistencia a ciudadanos griegos en territorio hondureño, facilitar contactos entre instituciones y promover un mayor conocimiento de la cultura y las tradiciones del país europeo.

El alcance de la iniciativa, sin embargo, va más allá de la atención consular. La nueva cónsul manifestó su intención de convertir el consulado en un espacio permanente de encuentro entre las dos sociedades y en un instrumento para impulsar proyectos de cooperación.

Apertura marítima

Uno de los principales intereses expresados durante el acto está relacionado con la experiencia de Grecia en navegación, transporte marítimo, gestión portuaria y logística.

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El embajador Kotrokois destacó que su país busca acercarse más a Honduras e identificar oportunidades de cooperación en áreas donde Grecia cuenta con amplia experiencia.

La ubicación geográfica de Honduras representa uno de los elementos que despiertan interés para este acercamiento: el país tiene acceso tanto al mar Caribe como al océano Pacífico, condición que puede favorecer el desarrollo de proyectos vinculados con transporte, logística, comercio internacional y servicios portuarios.

El comercio bilateral, el turismo y los servicios relacionados con la actividad marítima aparecen entre los sectores que podrían beneficiarse de una relación más estrecha.

Para Honduras, el interés griego en su infraestructura portuaria y su posición geográfica puede representar una oportunidad para atraer conocimientos especializados y establecer nuevos vínculos empresariales. Para Grecia, una mayor presencia institucional en el país le permite contar con un punto de enlace para desarrollar iniciativas y fortalecer sus relaciones con actores públicos y privados.

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Honduras y Grecia oficializaron la apertura de un consulado honorario de la República Helénica en territorio hondureño.

El acercamiento no estará limitado al ámbito económico. Durante la ceremonia se destacó también la posibilidad de establecer intercambios culturales, académicos y científicos entre instituciones de ambos países.

La cooperación universitaria podría incluir contactos entre centros de educación superior, proyectos de investigación, intercambio de conocimientos y actividades destinadas a fortalecer el vínculo entre las dos sociedades.

En materia cultural, la nueva representación buscará promover un mayor conocimiento de la historia y las tradiciones de Grecia en Honduras, al tiempo que puede contribuir a difundir aspectos de la cultura hondureña en el país europeo.

Marinakys López señaló que uno de sus objetivos será utilizar la nueva representación como un puente para acercar a ciudadanos e instituciones de ambas naciones.

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Infraestructura portuaria

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, destacó la presencia de empresarios y ciudadanos griegos que ya han desarrollado actividades en Honduras y relacionó el fortalecimiento de los vínculos bilaterales con los proyectos de infraestructura en curso o proyectados en el país, particularmente en los sectores portuario y aeroportuario.

Marinakys López destacó que la instalación de la representación constituye un paso adicional en la relación entre Honduras y Grecia.

La nueva representante Nan Marinakys López asume como cónsul honoraria de Grecia tras recibir el Exequátur.

La intención, explicó, es que el consulado no funcione únicamente como una instancia de atención para ciudadanos griegos, sino como un espacio capaz de conectar a empresarios, instituciones, estudiantes, organizaciones culturales y autoridades de ambos países.

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La representación también podrá contribuir a facilitar gestiones y contactos para ciudadanos griegos en Honduras y servirá como enlace con la Embajada de Grecia en México, con cuyo respaldo contará para el desarrollo de sus funciones.

La ubicación de Honduras, con acceso a dos océanos y conexiones con importantes mercados internacionales, constituye uno de los principales argumentos para profundizar esta relación.