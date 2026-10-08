Honduras evalúa decretar alerta amarilla por 48 horas ante riesgo de nuevos deslizamientos

El sector de Mármoles registró una de las mayores acumulaciones de agua durante la lluvia. (Foto: Redes sociales)

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Las autoridades del Distrito Central mantienen bajo vigilancia varios sectores de Tegucigalpa y Comayagüela debido a la saturación de los suelos causada por las lluvias registradas en las últimas horas, una situación que incrementa el riesgo de deslizamientos y otros incidentes asociados a las precipitaciones.

Ante este escenario, representantes de la Alcaldía del Distrito Central se reunieron con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para analizar las condiciones actuales y coordinar la aplicación de una alerta amarilla durante 48 horas en la capital.

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La medida busca reforzar las acciones preventivas y mantener bajo observación las zonas que presentan mayor vulnerabilidad, especialmente aquellas donde las lluvias provocaron una rápida acumulación de agua y debilitamiento del terreno.

El director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger), Julio Quiñones, explicó que uno de los factores que elevó el nivel de preocupación fue la intensidad de las precipitaciones. En uno de los episodios de lluvia se registraron 42 milímetros de agua en aproximadamente 45 minutos, lo que provocó una rápida saturación del terreno y aumentó la presión sobre los sistemas de drenaje.

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A la lluvia se sumó el arrastre de escombros y grandes cantidades de basura, materiales que terminaron obstruyendo el cauce de una quebrada. El bloqueo impidió que el agua circulara con normalidad y favoreció el desbordamiento hacia la calle, lo que obligó a la intervención de los equipos municipales.

Zonas con mayor vulnerabilidad

Las autoridades municipales identificaron diferentes puntos de la capital que requieren vigilancia permanente debido al estado actual de los terrenos. Entre los sectores mencionados se encuentran La Cañada, Nueva Suyapa y Los Pinos, donde los suelos presentan niveles importantes de saturación.

La Alcaldía del Distrito Central y Copeco acordaron una alerta amarilla de 48 horas en la capital debido a la saturación de los suelos.

El monitoreo también se extiende hacia diferentes puntos del sector oeste de la ciudad, donde las autoridades realizan evaluaciones para determinar si existen condiciones que puedan favorecer nuevos movimientos de tierra.

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Quiñones explicó que el riesgo no está concentrado en un único punto de la capital, por lo que los equipos municipales trabajan en la actualización del mapa de umbrales de deslizamiento, instrumento que permite identificar las zonas donde determinadas condiciones de lluvia y saturación podrían aumentar la posibilidad de movimientos de tierra.

El Simger trabaja en la actualización de la información utilizada para determinar los niveles de vulnerabilidad en el Distrito Central. La revisión resulta especialmente importante después de las lluvias recientes, dado que los terrenos pueden permanecer saturados incluso después de que disminuya la intensidad de las precipitaciones: una nueva lluvia podría generar afectaciones en sectores que ya presentan condiciones de inestabilidad.

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La situación pone en evidencia el impacto que pueden tener los desechos sólidos sobre los sistemas de drenaje durante episodios de lluvias intensas. Cuando los cauces y las estructuras de evacuación de aguas están obstruidos, incluso una lluvia de corta duración puede generar acumulaciones y desbordamientos en distintos puntos de una zona urbana.

Las condiciones meteorológicas serán determinantes para establecer cómo evolucionará el nivel de riesgo. Quiñones explicó que las decisiones se tomarán en coordinación con Copeco y estarán relacionadas con el comportamiento de las precipitaciones y el estado de los terrenos durante las próximas horas.

La alerta dependerá del comportamiento de las lluvias

El objetivo es evitar que una nueva ronda de lluvias encuentre los suelos en condiciones de saturación extrema y provoque nuevos deslizamientos o inundaciones. Por ello, los equipos municipales permanecerán desplegados en las zonas consideradas de mayor riesgo.

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Los equipos de rescate trabajaron entre los escombros para descartar que hubiera más personas atrapadas tras el desplome.(Foto: Cuerpo de Bomberos)

Mientras se define el nivel de alerta y las medidas que deberán implementarse, las autoridades del Distrito Central mantienen el monitoreo de diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela. Las evaluaciones permitirán determinar si es necesario ampliar las acciones preventivas, reforzar la limpieza de cauces o realizar evacuaciones en los puntos donde exista una amenaza directa para la población.

Las autoridades recomiendan a los habitantes de zonas vulnerables permanecer atentos a los comunicados oficiales y evitar acercarse a quebradas, ríos, laderas o sitios donde se observe movimiento de tierra.

Uno de los principales factores que preocupa a las autoridades es que la saturación del suelo no desaparece inmediatamente después de una lluvia. Cuando el terreno absorbe grandes cantidades de agua en poco tiempo, puede perder estabilidad y aumentar la posibilidad de desprendimientos, especialmente en zonas con pendientes pronunciadas.

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La Alcaldía del Distrito Central y Copeco deberán determinar, con base en las condiciones meteorológicas y las evaluaciones de campo, si la alerta amarilla se mantiene y qué medidas adicionales deben adoptarse para reducir el riesgo. Por ahora, La Cañada, Nueva Suyapa, Los Pinos y otros sectores vulnerables permanecen bajo observación, mientras los equipos técnicos actualizan los mapas de riesgo y preparan acciones preventivas ante la posibilidad de nuevas lluvias.