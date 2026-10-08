Honduras ejecutó 261 órdenes de captura y concretó 18 extradiciones con apoyo de Interpol y agencias de EEUU

La Unidad de Interpol de la DPI atribuye la ejecución de 261 órdenes de captura en Honduras durante 2026 a la cooperación internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cooperación entre las autoridades hondureñas y organismos policiales internacionales permitió ejecutar 261 órdenes de captura durante 2026, según cifras de la Unidad de Interpol de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Las operaciones incluyeron coordinación con agencias de seguridad de Estados Unidos, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y Homeland Security Investigations (HSI), así como con autoridades policiales de otros países.

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Según la DPI, las personas detenidas en estas acciones están vinculadas con investigaciones por distintos delitos: asesinatos y homicidios, extorsión, robos, asociación ilícita y otros delitos comunes.

Interpol, organización internacional de policía criminal, permite a las autoridades mantener canales de comunicación con instituciones de seguridad de diferentes países para localizar a personas requeridas por la justicia y coordinar procedimientos relacionados con investigaciones y órdenes de captura.

En este tipo de operaciones, la cooperación internacional cobra peso porque una persona buscada por las autoridades de un país puede encontrarse fuera de su territorio. Los mecanismos de intercambio de información y coordinación entre instituciones permiten avanzar en la ubicación y posterior puesta a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con los procedimientos establecidos en cada jurisdicción.

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Más alla de las fronteras

La DPI señala que las 261 capturas ejecutadas durante el año forman parte de este esquema de coordinación internacional y de las acciones desarrolladas por los especialistas de la Unidad de Interpol.

Además de las órdenes de captura, las autoridades informan 18 extradiciones ejecutadas durante el año. Los procedimientos tuvieron como destino siete países.

Los mecanismos de Interpol facilitan el intercambio de información entre instituciones de seguridad de distintos países.

El mayor número corresponde a España, con seis extradiciones, seguido de El Salvador, con cinco. Estados Unidos registra tres casos, mientras que Colombia, Perú, Guatemala y República Dominicana registran una extradición cada uno.

Entre los países con más acciones de extradición ejecutadas estásn: El Salvador (5), Estados Unidos (3),Colombia, Perú: , Guatemala y República Dominicana un caso, para un total de 18 procedimientos de ley.

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La cooperación policial hondureña durante el año no se limitó a un solo país o región, sino que involucró procedimientos con autoridades de América y Europa.

El componente internacional

La participación de Interpol resulta particularmente relevante en investigaciones que involucran a personas buscadas en más de una jurisdicción. La coordinación permite canalizar información entre las instituciones correspondientes y facilitar los procedimientos que deben cumplirse cuando una persona requerida se encuentra en otro país.

La Unidad de Interpol forma parte de la estructura de la DPI y participa en la localización y coordinación de personas requeridas por las autoridades nacionales o extranjeras, según corresponda. Las operaciones también se desarrollan mediante comunicación con el FBI y HSI, de acuerdo con la Policía Nacional.

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La Unidad de Interpol forma parte de la Dirección Policial de Investigaciones y coordina la localización de requeridos por la justicia.

DPI y su alcance internacional

El titular de la DPI, comisionado de Policía Rolando Ponce Canales, destacó el alcance internacional de las investigaciones y sostuvo que las personas requeridas por la justicia pueden ser ubicadas aun cuando se encuentren fuera del territorio hondureño.

“Donde sea y como sea, el crimen no prescribe y el alcance del brazo de la justicia llega a cualquier rincón del mundo, no hay límites, no hay escondite perfecto”, afirmó Ponce Canales.

Con 261 órdenes de captura ejecutadas y 18 extradiciones registradas hasta el 8 de octubre de 2026, la actividad de la Unidad de Interpol de la DPI refleja el peso que tienen los mecanismos de cooperación policial internacional en investigaciones que superan las fronteras de Honduras.

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