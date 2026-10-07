Honduras

Semana Morazánica arranca con 40 accidentes y dos muertos en las carreteras de Honduras

Solo durante el lunes 5 de octubre, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) registró decenas de percances que dejaron víctimas mortales, en medio de un operativo nacional diseñado para prevenir emergencias durante el feriado.

De las 18 víctimas mortales del fin de semana, 14 se movilizaban en motocicleta, según los registros oficiales. (Foto: Redes sociales)
De las 18 víctimas mortales del fin de semana, 14 se movilizaban en motocicleta, según los registros oficiales. (Foto: Redes sociales)
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Las carreteras hondureñas enfrentan una nueva jornada de alta circulación mientras miles de personas se trasladan hacia destinos turísticos y distintas ciudades del país. Las autoridades contabilizan al menos 40 accidentes.

El registro corresponde al primer día de movilización masiva por la Semana Morazánica, período en el que las autoridades esperan un importante incremento del tránsito en las principales vías, especialmente en las rutas que conducen hacia playas, balnearios y otros destinos turísticos.

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Sin embargo, el panorama comenzó a complicarse desde antes del inicio de la semana laboral. Entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, la DNVT contabilizó 193 accidentes de tránsito en diferentes puntos del territorio nacional, con un saldo de 18 personas fallecidas.

Los percances ocurrieron en departamentos como Comayagua, Choluteca, Olancho, El Progreso, Yoro, Valle, Cortés y Santa Bárbara, reflejando la magnitud de los riesgos que enfrentan los conductores y pasajeros durante los períodos de mayor movilidad.

Un total de 33,340 elementos participan en el operativo nacional de prevención y seguridad de Conapremm. (Foto: Redes sociales)
Un total de 33,340 elementos participan en el operativo nacional de prevención y seguridad de Conapremm. (Foto: Redes sociales)

De las 18 personas que perdieron la vida durante ese fin de semana, 14 se movilizaban en motocicleta, mientras que dos eran ciclistas y otras dos viajaban como pasajeros de vehículos. Las cifras vuelven a colocar a los motociclistas entre los usuarios más vulnerables de las carreteras hondureñas.

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La situación registrada durante los primeros días de octubre se suma a un acumulado que mantiene elevada la mortalidad por accidentes viales en Honduras.

Según los datos oficiales, en lo que va de 2026 han fallecido 1,548 personas como consecuencia de accidentes de tránsito. Durante el mismo período se han contabilizado 15,177 percances viales en el territorio nacional.

El número de accidentes registrados este año se encuentra a 2,836 casos de alcanzar el total de 2025, cuando las autoridades contabilizaron 18,013 incidentes.

En cuanto a las víctimas mortales, el acumulado de 2026 está a 346 fallecidos de igualar la cifra registrada durante todo 2025, una situación que mantiene la seguridad vial como uno de los principales desafíos durante las temporadas de mayor movilización.

Entre el 2 y el 4 de octubre se registraron 193 accidentes de tránsito en diferentes departamentos de Honduras. (Foto: Redes sociales)
Entre el 2 y el 4 de octubre se registraron 193 accidentes de tránsito en diferentes departamentos de Honduras. (Foto: Redes sociales)

Las autoridades estiman que alrededor de 500,000 hondureños se movilizarán durante el período de la Semana Morazánica, comprendido entre el sábado 3 y el domingo 11 de octubre.

Ante este flujo de viajeros, la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) mantiene activo un amplio dispositivo de seguridad y atención de emergencias.

El operativo cuenta con 33,340 elementos, entre agentes de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo de Bomberos y personal de la Cruz Roja, quienes participan en las acciones de prevención, control y respuesta ante posibles incidentes.

Además, fueron habilitados 1,416 puntos de control en las principales carreteras del país, con el objetivo de supervisar el tránsito y brindar asistencia a los viajeros.

A estos se suman 187 puestos de control y atención en playas y balnearios, mientras que las instituciones de emergencia disponen de 332 ambulancias para responder ante accidentes y otras situaciones que puedan presentarse durante el feriado.

El operativo también contempla 187 puestos en playas y balnearios durante los días de mayor afluencia de visitantes. (FOTO: El Heraldo)
El operativo también contempla 187 puestos en playas y balnearios durante los días de mayor afluencia de visitantes. (FOTO: El Heraldo)

Autoridades piden conducir con precaución

Ante el incremento de vehículos en las carreteras, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a tomar medidas preventivas antes y durante sus desplazamientos.

Entre las principales recomendaciones se encuentra revisar las condiciones mecánicas del vehículo, especialmente frenos, neumáticos y otros componentes esenciales antes de iniciar el viaje.

Asimismo, se pidió evitar conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos para reducir las posibilidades de una colisión.

Las autoridades también instaron a evitar adelantamientos indebidos, utilizar el cinturón de seguridad y mantener una conducción responsable durante todo el trayecto.

El llamado cobra especial relevancia ante el elevado número de accidentes y víctimas registrado en los días previos, mientras Honduras se prepara para enfrentar el período de mayor movilidad de la Semana Morazánica, con cientos de miles de personas desplazándose simultáneamente por las principales carreteras del país.

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