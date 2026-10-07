Restos de monseñor Teodoro Gómez llegan a Honduras y preparan sus exequias

Honduras se prepara para despedir al obispo de Choluteca Teodoro Gómez.

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El féretro del obispo de Choluteca conteniendo los restos de Teodoro Gómez, llegó al aeropuerto internacional de Palmerola y desde allí emprendió el camino hacia el sur del país, en un regreso con un significado particular para la Iglesia católica hondureña: Gómez nació en Choluteca, se formó como sacerdote dentro de esa diócesis y terminó ocupando su máxima responsabilidad religiosa.

Murió el 28 de septiembre en Madrid, España, a los 63 años, cuando viajaba hacia Roma para participar en la visita de los obispos hondureños al Vaticano. Sus restos serán sepultados en la diócesis que dirigió desde 2023.

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La despedida comenzará desde el recorrido hacia Choluteca. Comunidades de distintos municipios de Valle y Choluteca tienen previsto salir al paso del cortejo para acompañarlo con oraciones y el rezo del Santo Rosario. Entre los lugares contemplados están San Jerónimo, Pespire, Langue, Nacaome y San Lorenzo.

No será únicamente un traslado entre ciudades. Para las comunidades católicas de la zona se trata del regreso de uno de los sacerdotes con una trayectoria más estrechamente vinculada a la Iglesia del sur de Honduras.

Un sacerdote formado en Choluteca

Gómez nació el 7 de mayo de 1963 en El Banquito, comunidad de El Corpus, Choluteca.

Su camino hacia el sacerdocio lo llevó al Seminario Mayor de Tegucigalpa y posteriormente a Roma, donde estudió Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana, institución pontificia dedicada a la formación de clérigos. Fue ordenado sacerdote el 27 de enero de 1996.

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A partir de entonces ocupó diferentes responsabilidades dentro de la Iglesia hondureña, pero buena parte de su trabajo estuvo relacionada con Choluteca.

Fue vicario parroquial en Nacaome, trabajó en la formación de seminaristas, ejerció como párroco, dirigió instituciones educativas y ocupó cargos dentro de la diócesis. También fue vicario general y vicario episcopal de Pastoral.

Entre 2017 y 2020 estuvo al frente del Instituto Santa María Goretti, en Choluteca, un lugar que tendrá protagonismo durante sus exequias, ya que allí serán recibidos sus restos antes de continuar con las ceremonias religiosas.

Primer hondureño en dirigir la diócesis

Cuando el papa Francisco lo nombró obispo de Choluteca en enero de 2023, Gómez pasó a ocupar un lugar particular en la historia de esa jurisdicción: fue el quinto obispo de la diócesis y el primero nacido en Honduras. Antes de él, la sede había estado en manos de obispos vinculados a las misiones canadienses.

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Teodoro Gómez nació en el departamento de Choluteca en 1963 y cursó sus estudios de Filosofía y Teología en Tegucigalpa. (cortesía)

El nombramiento representó el cierre de una etapa histórica en la conducción de la diócesis. Por primera vez, un sacerdote hondureño formado dentro de la propia realidad pastoral de la zona asumía el gobierno episcopal.

Gómez llegó al cargo después de haber conocido la diócesis desde distintos niveles: como sacerdote, párroco, formador, vicario y responsable de tareas pastorales.

De obispo auxiliar a titular

Antes de llegar a Choluteca, Gómez había sido nombrado obispo auxiliar de Tegucigalpa en noviembre de 2020. Recibió la ordenación episcopal en mayo de 2021 en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Dos años después regresó a la diócesis con la que había estado vinculado desde sus primeros años como sacerdote, pero esta vez como su máxima autoridad.

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Su etapa como obispo de Choluteca fue relativamente corta. Asumió formalmente en abril de 2023 y murió en septiembre de 2026.

En ese periodo asumió también responsabilidades dentro de la Iglesia católica a nivel nacional. Fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Honduras y participó en áreas vinculadas con la pastoral social, Cáritas y la pastoral de la salud. También desempeñó temporalmente funciones como administrador apostólico de la diócesis de Danlí.

Dos días para despedirlo

En Choluteca, los actos de despedida se concentrarán durante el miércoles y el jueves. Las actividades incluyen misas cada tres horas, celebraciones de la Palabra y momentos de oración y Santo Rosario.

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Teodoro Gómez nació en el departamento de Choluteca en 1963 y cursó sus estudios de Filosofía y Teología en Tegucigalpa. (cortesía)

Sacerdotes y feligreses de las diferentes parroquias participarán en las jornadas, mientras los restos permanecerán disponibles para que la comunidad católica pueda acercarse a despedir al obispo.

También estará presente monseñor Guido Charbonneau, obispo emérito de Choluteca y antecesor de Gómez. Después de las actividades religiosas se realizará el sepelio en la propia diócesis.

Gómez deja una trayectoria que comenzó en una comunidad de El Corpus, pasó por parroquias, seminarios e instituciones educativas, llegó al episcopado y terminó con su regreso a Choluteca. Su último viaje a la zona sur no será como sacerdote en misión ni como obispo en actividad pastoral: será para ser sepultado en la diócesis que conoció desde joven y que dirigió durante los últimos años de su vida.

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