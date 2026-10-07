Más controles y fronteras abiertas el operativo de Honduras por la Semana Morazánica

El sistema aduanero utiliza escáneres de inspección no intrusiva y gestión de riesgo para la revisión de mercancías de comercio exterior.

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Las aduanas hondureñas reforzarán su operación durante la Semana Morazánica con horarios extendidos, controles tecnológicos y procedimientos digitales para reducir los tiempos de espera en los principales puntos fronterizos del país.

La operación tendrá especial importancia en las fronteras terrestres, debido al incremento de hondureños que salen del país durante el feriado y de visitantes extranjeros que ingresan por carretera.

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Entre los puestos que mantendrán atención las 24 horas se encuentran El Florido y El Amatillo, mientras que las demás aduanas continuarán funcionando según los horarios establecidos.

La estrategia se desarrolla en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, debido a que el tránsito internacional involucra tanto los controles migratorios de las personas como los procedimientos aduaneros relacionados con vehículos y mercancías.

Más movimiento en las fronteras

Uno de los puntos con mayor flujo de viajeros es Agua Caliente, en la frontera con Guatemala. Alrededor de 1.500 personas se movilizan diariamente por ese puesto, una cifra que puede aumentar durante los períodos de vacaciones y que obliga a las autoridades a preparar mecanismos para evitar que la concentración de viajeros genere mayores tiempos de espera.

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Llegar con la documentación completa es uno de los factores que puede reducir las demoras, especialmente en los días de mayor afluencia. Las autoridades también recuerdan que los requisitos pueden variar según el país de destino.

Entre los trámites que deben considerar los viajeros está el formulario 9A1, utilizado para la circulación de vehículos entre Honduras, El Salvador y Guatemala. Para esos tres países, el trámite no tiene costo. En el caso de Costa Rica, la tarifa establecida es de USD 15, mientras que para vehículos procedentes del resto de los países el monto asciende a USD 35.

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Además de la documentación personal, los conductores deben verificar los papeles del vehículo y cumplir con los procedimientos establecidos para su ingreso o salida.

Comercio sin pausas

Aunque la Semana Morazánica modifica la actividad de buena parte del país, las operaciones de comercio exterior no se detendrán. Las aduanas continuarán procesando mercancías de importación y exportación, dado que una interrupción prolongada podría afectar el abastecimiento, la distribución de productos y las operaciones de empresas que dependen del transporte internacional.

Las aduanas hondureñas amplían sus horarios y controles durante la Semana Morazánica en las fronteras terrestres.

Para atender esas operaciones, Aduanas incorporó escáneres para inspección no intrusiva y sistemas de gestión de riesgo. La lógica es que no todos los cargamentos se sometan al mismo nivel de revisión: los sistemas identifican operaciones con determinadas alertas y permiten concentrar en ellas las inspecciones más detalladas, sin convertir todos los procesos en revisiones prolongadas.

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Uno de los cambios más notorios señalados por las autoridades se encuentra en los envíos courier. Los procesos que anteriormente podían tardar hasta 15 días, según datos de Aduanas, ahora pueden completarse en aproximadamente 15 minutos cuando cumplen con los parámetros establecidos y son procesados mediante mecanismos automatizados.

Sin embargo, la automatización no elimina las revisiones: las operaciones identificadas por los sistemas de riesgo pueden continuar sujetas a controles adicionales.

Aduana sin Papeles y digitalización regional

Otro de los cambios en marcha es el proyecto Aduana sin Papeles, que busca sustituir documentos físicos por procesos digitales. La iniciativa se extendió a la mayoría de las oficinas aduaneras del país e incluye constancias en línea y mecanismos para dar seguimiento a expedientes, de modo que los usuarios puedan completar parte de sus trámites sin acudir físicamente a una oficina.

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La transformación tecnológica avanza también a nivel regional mediante la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano, que busca integrar procedimientos vinculados con el comercio entre los países de la región hacia procesos más uniformes que reduzcan obstáculos al intercambio sin eliminar los controles de las autoridades.

Hasta el cierre del tercer trimestre de 2026, la recaudación aduanera superó los L 52.800 millones, equivalentes a aproximadamente USD 1.980 millones según Aduanas Honduras.

La incorporación de procesos automatizados redujo el tiempo de despacho para envíos courier de 15 días a 15 minutos.

Denuncias y controles internos

La modernización también incluye mecanismos para supervisar el trabajo de los funcionarios aduaneros. Asuntos Internos mantiene investigaciones relacionadas con posibles irregularidades, y algunos casos han terminado en sanciones, suspensiones o remisiones a instancias penales. Los ciudadanos pueden presentar denuncias a través de los mecanismos habilitados, entre ellos la línea 101.

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Este componente adquiere relevancia en un sistema donde la reducción de tiempos y la digitalización buscan disminuir espacios para procesos innecesariamente prolongados, pero donde todavía existen controles humanos en distintas etapas de las operaciones.

Miles de personas utilizan estos días para viajar hacia Guatemala, El Salvador y otros países de la región, mientras el transporte de mercancías debe continuar funcionando. La ampliación de horarios en puntos como El Florido y El Amatillo busca distribuir mejor el flujo de viajeros y evitar que toda la demanda se concentre en determinadas horas.