Honduras: Bomberos intensifican búsqueda de cuatro turistas desaparecidos en el Lago de Yojoa

El caudal del Lago de Yojoa aumentó debido a las lluvias registradas en la zona durante el martes. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

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La desaparición de cuatro turistas en el Lago de Yojoa mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia, luego de que una fuerte tormenta con lluvia intensa y vientos racheados sorprendiera a las personas mientras realizaban actividades turísticas en la zona.

Desde entonces, equipos de rescate recorren el lago para intentar establecer su paradero y determinar qué ocurrió con la embarcación en la que se movilizaban.

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Las condiciones climáticas complicaron desde el inicio las labores de rescate, mientras el Cuerpo de Bomberos y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) trabajan para localizar a las personas cuyo paradero se desconoce desde el martes. Los equipos desplegados en el sector buscan establecer qué ocurrió y determinar el punto en el que pudieron haber desaparecido.

De acuerdo con el informe preliminar, la alerta fue recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, tras lo cual los bomberos se desplazaron inmediatamente hacia el Lago de Yojoa con el equipo necesario para iniciar las labores de búsqueda.

La búsqueda fue suspendida durante la noche debido a las condiciones climáticas y retomada este miércoles. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Al llegar al sector, los cuerpos de socorro encontraron condiciones poco favorables para realizar el operativo. El caudal del lago se encontraba crecido debido a las lluvias registradas en la zona, mientras que tampoco se contaba con una ubicación precisa de los turistas.

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A pesar de estas dificultades, los equipos realizaron labores de búsqueda durante la noche del martes. Sin embargo, ante la presencia de condiciones climáticas adversas y el incremento del nivel del agua, se tomó la decisión de suspender temporalmente el operativo para evitar poner en riesgo a los propios rescatistas.

Las acciones fueron retomadas este miércoles con mejores condiciones de visibilidad, lo que permitió a los equipos realizar inspecciones con mayor claridad y obtener nuevos elementos para establecer qué pudo haber ocurrido.

La principal hipótesis que manejan de manera preliminar las autoridades apunta a que los turistas fueron sorprendidos por una fuerte tormenta acompañada de actividad eléctrica y vientos intensos mientras realizaban actividades turísticas en el lago.

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Alberto López, comisionado regional de Copeco, explicó que la información recabada hasta ahora indica que las personas habrían salido a realizar algún tipo de actividad turística cuando fueron alcanzadas por el temporal.

Copeco investiga las circunstancias en las que habría ocurrido el incidente con la embarcación. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

“Ellos salieron a hacer algún tipo de turismo, pero fueron alcanzados por una lluvia fuerte, tormenta eléctrica y vientos racheados”, explicó el funcionario.

Según López, la fuerza de los vientos habría provocado un incidente con la embarcación en la que se movilizaban los turistas.

“La información que hay es que había unos vientos tan fuertes, por lo que la lancha fue levantada con todo y turistas”, agregó el comisionado regional.

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No obstante, Copeco aclaró que esta información continúa siendo preliminar y que los equipos de emergencia trabajan en la recopilación de más datos para establecer con precisión las circunstancias del incidente.

Mientras avanzan las labores, los cuerpos de socorro mantienen desplegados recursos para inspeccionar diferentes sectores del Lago de Yojoa, considerado uno de los principales destinos turísticos de Honduras.

La falta de una ubicación exacta dificulta las operaciones, por lo que los equipos deben ampliar las zonas de inspección y analizar las posibles áreas hacia donde pudo desplazarse la embarcación como consecuencia de los fuertes vientos y el movimiento del agua.

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La principal hipótesis apunta a que los turistas fueron sorprendidos por una tormenta eléctrica y fuertes vientos. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Las autoridades también continúan recabando información entre las personas que se encontraban en el sector para establecer una cronología de los hechos y determinar con mayor precisión cuántas personas estaban a bordo.

Aunque inicialmente se reportó la desaparición de cuatro turistas, las autoridades indicaron que todavía no existe certeza absoluta sobre el número de personas que permanecían en la embarcación.

La situación mantiene en alerta a los equipos de emergencia, que continuarán con las labores de búsqueda mientras las condiciones del lago permitan desarrollar el operativo de manera segura.

El incidente ocurre durante la Semana Morazánica, período en el que miles de hondureños se movilizan hacia diferentes destinos turísticos del país.

Las lluvias registradas en distintos puntos de Honduras han obligado a las autoridades a mantener vigilancia sobre ríos, quebradas, lagos y otras zonas donde el incremento de los caudales puede representar un riesgo para los visitantes.

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En el caso del Lago de Yojoa, las condiciones registradas el martes obligaron a los rescatistas a interrumpir temporalmente las operaciones durante la noche.

Mientras continúan las labores, Bomberos y Copeco mantienen como prioridad localizar a los turistas desaparecidos y esclarecer qué ocurrió durante la tormenta que habría provocado el incidente.