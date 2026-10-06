Otro menor en Honduras falleció víctima del dengue confirman autoridades

El seguimiento de los casos pediátricos resulta fundamental para evitar que la enfermedad evolucione a una condición grave. Foto: Composición Infobae Perú

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Un niño de tres años murió por dengue en Honduras, según confirmó el jefe de Pediatría del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Héctor Carranza. El menor había ingresado en estado crítico y fue trasladado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde desarrolló falla multiorgánica, coagulación intravascular diseminada y varios paros cardiorrespiratorios antes de fallecer la tarde del lunes.

El niño presentaba signos de bajo gasto, mal llenado capilar y deshidratación al momento de su llegada al hospital.

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Con este fallecimiento, los registros oficiales contabilizan cinco muertes por dengue en Honduras durante este año.

Entre las víctimas figura una joven de 22 años procedente de Olancho. De Choluteca son una niña de seis años y un joven de 16. Los otros dos fallecimientos corresponden a residentes del Distrito Central: un hombre de 28 años y el niño de tres años cuyo deceso fue confirmado esta semana.

Carranza informó que otro niño, de siete años y procedente de El Paraíso, permanece internado bajo vigilancia médica en el IHSS. El menor se encuentra estable, aunque continúa recibiendo atención por el riesgo de complicaciones que puede presentar el dengue en pacientes pediátricos.

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Alerta por la temporada de lluvias

Ante el aumento de casos durante la temporada de lluvias y el movimiento de personas previsto por el feriado de la Semana Morazánica, los especialistas insisten en eliminar recipientes que acumulen agua en patios, jardines y alrededores de las viviendas, mantener limpios los espacios domésticos y cambiar con frecuencia el agua de los recipientes que deben permanecer en uso. La prevención es prioritaria en esta época, cuando las acumulaciones de agua se convierten en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Salud activó fumigaciones y control de criaderos alrededor de la zona relacionada con el paciente. (FOTO: Proceso HN)

Carranza recomendó que los padres y encargados de menores no retrasen la consulta ante fiebre alta o persistente, mantengan hidratados a los niños y realicen controles cuando presenten síntomas compatibles con dengue. El seguimiento es especialmente importante en casos pediátricos, dado que un paciente puede pasar de un cuadro inicial a una condición grave y requerir hospitalización.

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Cinco muertes en distintas regiones

Las autoridades sanitarias han insistido en que la prevención debe comenzar en los hogares, principalmente mediante la eliminación de cualquier recipiente que pueda acumular agua. Llantas, botellas, baldes, pilas, barriles y otros depósitos expuestos a la lluvia pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, por lo que se recomienda vaciarlos, limpiarlos y mantenerlos cubiertos cuando sea necesario.

La temporada de lluvias y el desplazamiento de personas por la Semana Morazánica elevan la alerta por contagios.

Además del control de criaderos, los especialistas recomiendan utilizar repelente y ropa que cubra brazos y piernas, especialmente en zonas donde existe una mayor presencia del mosquito transmisor. También aconsejan colocar mosquiteros y mantener protegidos a los niños y personas que permanecen en lugares donde puedan estar expuestos a picaduras.

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Entre los signos que requieren especial atención se encuentran el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, somnolencia o irritabilidad, dificultad para respirar y una marcada debilidad. Estos síntomas pueden indicar una evolución hacia dengue grave y requieren atención médica inmediata.

Las autoridades también han advertido que no se debe recurrir a la automedicación. En particular, ante la sospecha de dengue se recomienda evitar medicamentos como aspirina o ibuprofeno sin indicación médica, debido al riesgo de sangrado.