Honduras

Honduras activa un amplio operativo por el Feriado Morazánico mientras Copeco decreta alerta verde por lluvias

El asueto nacional inicia con operativos preventivos en carreteras, destinos turísticos y zonas de riesgo, mientras las autoridades recomiendan conducir con precaución ante posibles precipitaciones durante los desplazamientos

Más de 40 mil turistas extranjeros llegan a Honduras en los primeros días del asueto, dinamizando la economía de las principales zonas turísticas del país. (Foto: Redes Sociales)
Más de 40 mil turistas extranjeros llegan a Honduras en los primeros días del asueto, dinamizando la economía de las principales zonas turísticas del país. (Foto: Redes Sociales)
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Honduras desplegó 33.000 efectivos y 350 ambulancias para el Feriado Morazánico, en una jornada marcada por una alerta verde de 48 horas ante las condiciones de lluvia previstas y el riesgo que estas pueden generar en distintos puntos del territorio.

La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) contempla 1.350 puntos de control y 350 ambulancias para atender accidentes, emergencias médicas y otros incidentes que puedan registrarse durante el período de vacaciones.

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El dispositivo reúne a unas 33.000 personas de 23 instituciones, con presencia en los principales corredores viales del país y en los destinos que concentran la mayor afluencia de visitantes.

La movilización ocurre mientras la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene activa una alerta verde durante 48 horas, debido a las condiciones de lluvia previstas y al riesgo que estas pueden generar en distintos puntos del territorio.

La combinación de alta circulación vehicular con un escenario de lluvias obliga a extremar las medidas de precaución, especialmente en los desplazamientos hacia zonas turísticas, donde los cambios repentinos en el nivel de ríos y quebradas pueden convertirse en un factor de riesgo.

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El operativo de Conapremm no se limita a las carreteras. Los equipos de prevención también mantienen presencia en balnearios, centros recreativos y otros sitios que suelen recibir una importante cantidad de visitantes durante el feriado.

Óscar Mencía, director de Preparación y Respuesta de Copeco, explicó que parte de las labores consiste en verificar que los establecimientos y espacios recreativos cuenten con condiciones mínimas para atender una emergencia.

Entre los aspectos supervisados están la disponibilidad de botiquines, las medidas de seguridad y la presencia de guardavidas en aquellos lugares donde existen piscinas, pozas, ríos u otros cuerpos de agua.

Alerta verde de 48 horas por lluvias

La alerta verde añade un elemento de prevención a uno de los períodos de mayor movilidad interna en Honduras.

Este nivel de alerta busca mantener en vigilancia las zonas que pueden resultar afectadas por las lluvias y permitir una reacción anticipada ante posibles incidentes. Entre los escenarios bajo observación están las crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones y movimientos de tierra en sectores susceptibles.

La recomendación para la población es mantenerse pendiente de las actualizaciones oficiales y evitar exponerse innecesariamente cuando las condiciones meteorológicas se deterioren. La operación involucra a 23 instituciones y cerca de 33.000 personas, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Las autoridades aconsejan a los conductores evitar el consumo de alcohol y reducir la velocidad ante el pavimento resbaladizo por lluvia.
Las autoridades aconsejan a los conductores evitar el consumo de alcohol y reducir la velocidad ante el pavimento resbaladizo por lluvia.

La dimensión del dispositivo responde a la cantidad de hondureños que se desplazan durante el feriado hacia playas, balnearios, áreas naturales, centros recreativos y otros destinos.

La presencia de los cuerpos de socorro, no obstante, no elimina los riesgos. Una parte importante de la prevención depende de las decisiones que tomen los propios viajeros durante sus desplazamientos.

Recomendaciones para conductores

Mencía pidió a los conductores evitar el consumo de bebidas alcohólicas y recomendó iniciar los viajes en horas tempranas. También instó a la población a revisar las condiciones meteorológicas antes de emprender desplazamientos y mantenerse atenta a los avisos emitidos por Copeco.

Con lluvia, las condiciones de conducción pueden cambiar de manera considerable. La visibilidad disminuye, el pavimento puede volverse resbaladizo y la acumulación de agua puede dificultar la circulación en determinados tramos.

Por ello, las autoridades recomiendan reducir la velocidad, conservar una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras que puedan provocar accidentes. También piden no intentar atravesar ríos, quebradas o pasos inundados cuando el nivel del agua haya aumentado.

El llamado de las autoridades está dirigido especialmente a los padres y responsables de menores de edad, quienes deben mantener vigilancia permanente sobre los niños y adolescentes cuando se encuentren cerca de piscinas, pozas, ríos o quebradas.

Las autoridades aconsejan a los conductores evitar el consumo de alcohol y reducir la velocidad ante el pavimento resbaladizo por lluvia.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales activó una alerta verde de 48 horas ante las lluvias previstas en el país.

Planificación y precaución

Las lluvias también pueden modificar las condiciones de los cuerpos de agua. Un río que parece seguro puede experimentar una crecida repentina tras precipitaciones registradas aguas arriba, por lo que las autoridades recomiendan abandonar de inmediato las zonas cercanas a ríos y quebradas cuando se observe un incremento del caudal.

Las autoridades recomiendan consultar los pronósticos antes de salir, mantenerse informados durante el recorrido y modificar los planes de viaje si las condiciones del tiempo representan un riesgo. También piden atender las indicaciones de los cuerpos de socorro instalados en carreteras y destinos turísticos.

Con miles de personas movilizándose simultáneamente y condiciones de lluvia bajo vigilancia, el objetivo de las autoridades es que el período vacacional transcurra sin que la alta afluencia de viajeros se traduca en un aumento de accidentes y emergencias evitables.

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