Feriado Morazánico pone a prueba al turismo interno de Honduras

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler Martínez, instó a los ciudadanos a realizar turismo interno para fortalecer la cadena de consumo nacional.

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El Feriado Morazánico comienza a mover al sector turístico hondureño incluso antes de que inicie oficialmente el período de descanso. Desde este fin de semana, viajeros tomaron carretera hacia diferentes destinos del país, anticipando una semana en la que hoteles, restaurantes, transportistas, guías, comercios y otros negocios esperan un incremento en sus ventas.

La Secretaría de Turismo calcula que alrededor de 500.000 hondureños se movilizarán durante el feriado, mientras que la proyección económica supera los 600 millones de lempiras, unos 23 millones de doláres. La cifra convierte al feriado en uno de los principales períodos de actividad para el turismo interno, aunque el impacto final dependerá de cuánto tiempo permanezcan los viajeros en sus destinos y del nivel de gasto que realicen.

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Dina Núñez, presidenta de la Asociación de Hoteles Pequeños y Medianos de Honduras, señaló que los establecimientos del sector esperan aprovechar la movilidad para mejorar sus resultados e impulsar una mayor circulación de visitantes por los destinos nacionales. Núñez considera que el feriado representa una oportunidad para que familias y jóvenes conozcan lugares del país que muchas veces quedan fuera de los circuitos habituales de vacaciones.

El impacto del turismo no se limita al pago de una habitación. Una familia que llega a un destino puede gastar en alojamiento, alimentación, transporte, actividades recreativas, entradas a sitios turísticos, compras, artesanías y servicios de guías. Por eso, mientras más tiempo permanezca un visitante en una zona, mayor puede ser el efecto sobre la economía local.

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Esa es precisamente una de las estrategias que están adoptando los hoteles pequeños. Núñez explicó que algunos establecimientos ofrecen paquetes que combinan alojamiento con actividades y recorridos, en coordinación con guías y operadores turísticos, para que el visitante pueda organizar su estadía sin contratar cada servicio por separado. La oferta puede incluir dos o tres noches de alojamiento y actividades diseñadas para familias, parejas o grupos de jóvenes, según el destino.

Para Honduras ese efecto es especialmente importante porque una parte considerable de la oferta turística está en manos de pequeños emprendimientos.

Diversidad de destinos

Honduras cuenta con una oferta que va más allá de los destinos de playa. Las zonas de montaña, los espacios naturales, los pueblos con valor cultural, los lugares de aventura y los sitios de descanso forman parte de un mercado que puede atender distintos perfiles de turistas: una familia puede buscar un destino tranquilo con actividades para niños; un grupo de jóvenes puede optar por naturaleza y aventura; una pareja puede priorizar gastronomía o descanso; otros viajeros pueden elegir recorridos culturales.

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La llegada de visitantes representa una fuente complementaria de ingresos para las familias que prestan servicios en los municipios. imagen archivo ilustrativa.

La posibilidad de combinar esas experiencias con alojamiento es una de las alternativas que utilizan los hoteles pequeños para competir durante el feriado. La estrategia también puede beneficiar a destinos menos conocidos: cuando los viajeros se concentran únicamente en los lugares tradicionales, buena parte de la actividad económica queda limitada a determinadas regiones. Una mayor diversificación permite distribuir el flujo de visitantes.

El desplazamiento de cientos de miles de personas en pocos días incrementa la presión sobre las principales carreteras y sobre los servicios disponibles en las zonas turísticas, además de exigir condiciones adecuadas de seguridad, atención de emergencias y capacidad para recibir un número de visitantes superior al habitual.

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Para los empresarios turísticos, el aumento de visitantes representa una oportunidad, pero también exige capacidad de respuesta. Una experiencia negativa puede afectar la percepción de un destino y reducir las posibilidades de que el visitante regrese o lo recomiende. La calidad del servicio adquiere especial relevancia en períodos de alta demanda, cuando hoteles y restaurantes trabajan con más clientes y los tiempos de atención pueden aumentar.

Destinos nacionales

La promoción del turismo interno ocurre en medio de una competencia con los viajes al extranjero. Durante los períodos de vacaciones, algunos hondureños optan por salir del país. El ministro de Turismo, Andrés Ehrler Martínez, invitó a los hondureños con días libres a recorrer el país y utilizar la oferta turística nacional.

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El ministro Andrés Ehrler Martínez invita a los hondureños a elegir destinos nacionales durante el descanso. (Foto: Agencias)

Uno de los problemas estructurales del turismo es la estacionalidad: períodos de alta demanda seguidos por semanas o meses de menor movimiento. Para los negocios pequeños, mantener una operación estable durante todo el año requiere atraer visitantes fuera de las temporadas tradicionales.

El Feriado Morazánico puede servir también como una ventana para mostrar destinos que posteriormente puedan ser visitados en otros períodos. Núñez recomendó a los viajeros buscar información previamente y contactar con asociaciones de hoteles y restaurantes, cámaras de turismo y los canales del Instituto Hondureño de Turismo para conocer las alternativas disponibles.

La llegada de turistas también representa una oportunidad para los municipios y comunidades que buscan desarrollar actividades alrededor de sus atractivos naturales. En muchos de esos lugares, el turismo puede convertirse en una fuente complementaria de ingresos para familias que participan en servicios de alimentación, transporte, alojamiento, venta de productos locales y actividades recreativas.

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La cifra final se conocerá después del feriado, cuando pueda medirse el comportamiento real de los viajeros, la ocupación de los hoteles, el consumo en restaurantes, el movimiento de los operadores turísticos y las ventas de los pequeños negocios.