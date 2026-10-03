Honduras

Honduras: Inundaciones afectan a 120 familias y dejan 70 vehículos atrapados en el Norte de país

Las lluvias provocaron inundaciones repentinas en varios sectores de San Pedro Sula, donde equipos de emergencia evacuaron familias y trabajaron durante horas para retirar el agua acumulada.

Las inundaciones afectaron a 120 familias en diferentes sectores de San Pedro Sula. (Foto: Cortesía / redes sociales)
Las inundaciones afectaron a 120 familias en diferentes sectores de San Pedro Sula. (Foto: Cortesía / redes sociales)
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Las inundaciones registradas en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, dejaron al menos 120 familias afectadas y alrededor de 70 vehículos atrapados, luego de las intensas lluvias que provocaron una creciente repentina en diferentes sectores de la ciudad.

La información fue confirmada este sábado por Óscar Mencia, director de Preparación y Respuesta de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), quien explicó que las autoridades mantuvieron un monitoreo permanente durante la jornada para atender a las personas afectadas y evaluar los daños ocasionados por las precipitaciones.

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De acuerdo con Mencia, la acumulación de lluvia alcanzó aproximadamente 85 milímetros de agua, lo que generó inundaciones principalmente en sectores de la calle 27 y las calles 15, 16, 17 y 18, en el barrio Cabañas de San Pedro Sula.

La cantidad de agua caída en un periodo corto provocó que algunas calles quedaran anegadas y que varias viviendas resultaran afectadas. Ante esta situación, los equipos de emergencia realizaron evacuaciones y labores de asistencia para proteger a las familias que se encontraban en las zonas con mayor acumulación de agua.

Alrededor de 70 vehículos quedaron atrapados por la acumulación de agua en las calles. (Foto: Cortesía / redes sociales)
Alrededor de 70 vehículos quedaron atrapados por la acumulación de agua en las calles. (Foto: Cortesía / redes sociales)

Las acciones de respuesta fueron coordinadas entre diferentes instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, entre ellas las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, la Municipalidad de San Pedro Sula y los equipos de primera respuesta de Copeco.

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Los cuerpos de emergencia también apoyaron a los residentes con labores de limpieza en las viviendas afectadas, mientras continuaban las evaluaciones para determinar el impacto de las inundaciones y establecer las necesidades de las familias damnificadas.

70 vehículos quedaron atrapados

Uno de los principales problemas generados por las lluvias fue la afectación de vehículos que circulaban por las zonas inundadas. Según el funcionario, aproximadamente 70 automóviles quedaron atrapados en distintos puntos de San Pedro Sula debido al rápido incremento del nivel del agua.

Mencia señaló que durante este sábado todavía se desarrollaban evaluaciones en los sectores afectados, mientras las instituciones de respuesta continuaban brindando asistencia a los ciudadanos.

Equipos de emergencia realizaron labores de respuesta tras las intensas lluvias. (Foto: Cortesía / redes sociales)
Equipos de emergencia realizaron labores de respuesta tras las intensas lluvias. (Foto: Cortesía / redes sociales)

Las autoridades hicieron énfasis en la importancia de mantener vigilancia sobre las condiciones climáticas y atender las recomendaciones de los organismos de emergencia, especialmente en sectores donde existen antecedentes de acumulación de agua durante períodos de lluvias intensas.

Durante la tarde y noche del viernes, los equipos de emergencia realizaron trabajos de achicamiento mediante bombas para retirar el agua acumulada en diferentes sectores de la ciudad.

Entre las zonas atendidas se encuentran los barrios Cabañas, El Edén y Los Pinos, donde las precipitaciones provocaron acumulaciones importantes de agua y complicaron el tránsito vehicular y la movilidad de los residentes.

Uno de los puntos que requirió mayor atención fue un quínel que rebasó su capacidad, situación que, según las autoridades, estuvo relacionada con la acumulación de basura y desechos que impedían el adecuado flujo del agua.

El desbordamiento del sistema de drenaje contribuyó a que el agua se extendiera hacia las calles y sectores cercanos, aumentando el impacto de las lluvias sobre viviendas y vehículos.

El barrio Cabañas fue uno de los sectores afectados por las inundaciones. (Foto: Cortesía / redes sociales)
El barrio Cabañas fue uno de los sectores afectados por las inundaciones. (Foto: Cortesía / redes sociales)

Copeco informó que las instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencia de San Pedro Sulacontinuaron coordinando las acciones de respuesta para atender los reportes de la población y realizar las evaluaciones correspondientes.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones en la zona para identificar nuevos puntos de riesgo y responder ante posibles emergencias derivadas de las lluvias. Mientras tanto, los equipos de primera respuesta permanecen desplegados para apoyar a las familias afectadas y avanzar en la recuperación de los sectores donde se registraron inundaciones.

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