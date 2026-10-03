Dirección Nacional de Vialidad registra más de 13 mil accidentes de tránsito y 1,500 muertos en Honduras

La DNVT reportó más de 13 mil accidentes de tránsito registrados en Honduras durante 2026. (FOTO: Archivo / HRN)

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La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reportó que más de 13 mil accidentes de tránsito se han registrado en Honduras durante lo que va de 2026, con un saldo superior a 1,500 personas fallecidas, de acuerdo con cifras proporcionadas por el titular de esa dependencia, Lenín Morell.

El funcionario explicó que dentro de las estadísticas se incluyen diferentes tipos de siniestros viales, entre ellos colisiones, choques, volcamientos y atropellos. Estos hechos continúan representando uno de los principales desafíos para las autoridades encargadas de la seguridad vial, debido a la cantidad de personas que resultan afectadas cada año.

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Morell también informó que la Policía Nacional ha sancionado a más de 350 mil hondureños por diferentes faltas contempladas en la normativa de tránsito. Las infracciones abarcan distintas conductas que pueden poner en riesgo a conductores, pasajeros, motociclistas y peatones.

Uno de los principales factores identificados por las autoridades es la conducción bajo los efectos del alcohol. Según el titular de la DNVT, alrededor de 16 mil personas han sido sancionadas durante el año por conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

Los accidentes viales han dejado más de 1,500 personas fallecidas en lo que va del año. (Foto: Cortesía)

A esta cifra se suman más de 152 conductores de transporte público, pesado y liviano que fueron sancionados por el consumo de otras sustancias consideradas no permitidas para conducir. Las autoridades mantienen controles para detectar a quienes circulan bajo condiciones que puedan comprometer su capacidad al volante.

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Como parte de las acciones preventivas, la DNVT mantiene operativos y puntos estratégicos en diferentes zonas del territorio hondureño. Morell señaló que estas acciones tienen como objetivo reducir la incidencia de accidentes y evitar que los siniestros viales continúen dejando víctimas mortales.

El funcionario detalló además que cuatro brigadas permanecen desplegadas en los principales ejes carreteros del país, donde realizan labores de prevención, control y vigilancia. Estos equipos forman parte de las acciones que buscan reforzar la presencia de las autoridades en las carreteras con mayor circulación.

Además de los controles en carretera, la DNVT ha implementado medidas para incentivar a los conductores a solventar las multas de tránsito pendientes. Morell indicó que inicialmente se tenía un registro de aproximadamente 185 mil hondureños con faltas sin pagar.

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La Policía Nacional mantiene operativos para prevenir accidentes en las principales carreteras del país. (Foto: Archivo / Cortesía)

Para abordar esta situación, la DNVT estableció una coordinación con la Dirección de Investigación Policial (DPI), mediante la cual las personas que mantienen determinadas multas pendientes deben resolver su situación antes de obtener sus antecedentes policiales.

Según explicó Morell, alrededor de 2,500 ciudadanos fueron bloqueados inicialmente bajo este mecanismo. De esa cantidad, aproximadamente 1,400 personas ya pagaron las faltas pendientes, por lo que pudieron solventar su situación.

La medida busca aumentar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las infracciones de tránsito y, al mismo tiempo, reducir el número de multas acumuladas que permanecen sin ser canceladas.

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La DNVT también analiza implementar una nueva medida para fortalecer el pago de las multas de tránsito. El funcionario señaló que se estudia establecer un convenio con el Instituto de la Propiedad (IP) para que las faltas pendientes sean tomadas en cuenta al momento de realizar el proceso de matrícula vehicular.

Más de 350 mil hondureños han sido sancionados por diferentes faltas de tránsito durante el año.(Foto: Archivo / Cortesía)

La propuesta todavía se encuentra en análisis y tendría como finalidad generar otro mecanismo para que los propietarios de vehículos puedan ponerse al día con las obligaciones derivadas de infracciones de tránsito.

Mientras las autoridades evalúan estas medidas, los operativos de prevención continúan en diferentes carreteras del país, en un contexto marcado por más de 13 mil accidentes y 1,500 muertes registradas durante el año.

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