Honduras apuesta por almacenar agua de lluvia ante el avance de la sequía en el sector agropecuario

El corredor seco hondureño figura entre las zonas donde la cosecha de agua puede reducir el impacto del déficit de precipitaciones sobre cultivos y ganado.

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La falta de lluvias que afecta a distintas zonas de Honduras llevó a las autoridades a plantear una respuesta que va más allá de atender las consecuencias inmediatas de la sequía: almacenar agua durante la temporada lluviosa para utilizarla cuando vuelva a escasear.

La iniciativa contempla el aprovechamiento de maquinaria entregada a las municipalidades para desarrollar infraestructura destinada a captar y almacenar agua. La intención es que estos reservorios puedan utilizarse para actividades agropecuarias y, en determinadas zonas, contribuir a la disponibilidad de agua para la población.

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Uno de los elementos que busca orientar la construcción de estas obras es la identificación previa de posibles lugares donde pueden instalarse los reservorios.

Estudios técnicos desarrollados con acompañamiento del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) han localizado aproximadamente 2,000 sitios con condiciones apropiadas para la instalación de cosechadoras de agua.

La información pretende servir como guía para decidir dónde concentrar las inversiones, tomando en cuenta las condiciones de cada territorio y el grado de vulnerabilidad frente a la falta de agua.

Atenciones por sequía

La existencia de estos puntos identificados permitiría pasar de una respuesta basada únicamente en la emergencia a una planificación de infraestructura hídrica en comunidades que enfrentan recurrentemente períodos de sequía.

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Las municipalidades, agrupadas en la AMHON, tendrán a su cargo la construcción de las obras mediante las corporaciones municipales y el uso de la maquinaria disponible.

La SAG, por su parte, aportará la geomembrana necesaria para impermeabilizar los reservorios y facilitar el almacenamiento del agua.

SERNA tendrá la responsabilidad de supervisar que las intervenciones incorporen criterios ambientales y que la construcción de las obras no provoque impactos negativos en los ecosistemas de las zonas donde se desarrollen.

La distribución de tareas busca que los municipios puedan ejecutar directamente las obras mientras las instituciones nacionales aportan materiales y establecen los criterios técnicos y ambientales correspondientes.

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Almacenar en temporada lluviosa

La lógica detrás de las obras de cosecha de agua es relativamente sencilla: aprovechar el agua disponible durante la temporada de lluvias y almacenarla para los períodos en que las precipitaciones disminuyen.

En el caso de las zonas agrícolas y ganaderas, contar con reservorios puede ayudar a disponer de agua para mantener cultivos o animales durante los meses secos, reduciendo la dependencia exclusiva de las lluvias.

La falta de lluvias afecta la producción agrícola, el forraje para el ganado y la disponibilidad de alimentos como carne y leche en Honduras.

La medida cobra especial importancia en el corredor seco hondureño, una región que enfrenta de manera recurrente períodos de déficit de precipitaciones y donde las variaciones climáticas pueden afectar la producción de alimentos y los ingresos de las familias rurales.

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El ministro de Agricultura, Moisés Abraham Molina, señaló durante la firma del convenio que la intención es que la respuesta no se limite a la emergencia actual, sino que permita contar con infraestructura para enfrentar situaciones similares en el futuro.

Impacto de la sequía

La disponibilidad de agua tiene un impacto directo en la producción agropecuaria. Cuando las lluvias son insuficientes, disminuye el agua disponible para los cultivos y se reduce también la cantidad de pasto y forraje que pueden utilizar los productores ganaderos.

El problema puede trasladarse a otros eslabones de la cadena productiva: una menor producción agrícola puede afectar la disponibilidad de determinados alimentos, mientras que la falta de agua y alimento para el ganado puede repercutir en la producción de carne y leche.

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En ese escenario, la construcción de reservorios busca reducir parte de esa vulnerabilidad mediante infraestructura que permita contar con agua durante los períodos de mayor escasez.

La propuesta también refleja un cambio en la manera de abordar los efectos de la sequía. En lugar de concentrarse únicamente en entregar asistencia cuando ya existe una emergencia, el convenio plantea invertir en infraestructura que pueda utilizarse durante distintos ciclos climáticos.

El Gobierno y los municipios de Honduras firman un convenio para construir reservorios de agua.

El reto estará en trasladar esa planificación a proyectos concretos y determinar qué comunidades serán atendidas primero, especialmente aquellas donde la escasez de agua representa un mayor riesgo para la agricultura, la ganadería y el abastecimiento de la población.

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La cosecha de agua es considerada por las instituciones participantes como una medida de adaptación frente al cambio climático, particularmente por su posibilidad de aprovechar el excedente de agua de la temporada lluviosa.

Con ese propósito, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) suscribieron un convenio para impulsar la construcción de obras de cosecha de agua en municipios afectados por el déficit de lluvias.