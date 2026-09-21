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Líbano solicitó a la ONU mantener una fuerza internacional tras la salida de los cascos azules

El primer ministro remarcó que el país requiere sostener una presencia bajo el paraguas de Naciones Unidas para evitar un vacío en la frontera con Israel

Tropas de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL) permanecen en formación en la base de la FPNUL, cerca de Mansouri, sur del Líbano. 19 de septiembre de 2026. (REUTERS/Mohamed Azakir)
Tropas de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL) permanecen en formación en la base de la FPNUL, cerca de Mansouri, sur del Líbano. 19 de septiembre de 2026. (REUTERS/Mohamed Azakir)
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El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, le trasladó al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la necesidad de mantener una fuerza internacional en el sur del país tras el retiro de los cascos azules.

El encuentro se produjo en la sede de la ONU en Nueva York, en el marco de las negociaciones sobre el futuro de la misión de paz que opera en la frontera con Israel desde hace casi cinco décadas. Según un comunicado de la oficina del primer ministro libanés, Salam “subrayó la importancia de mantener una presencia internacional bajo el paraguas de las Naciones Unidas en el sur durante la fase posterior a la FPNUL”.

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La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL) actúa como interposición entre Líbano e Israel desde 1978 y reúne actualmente a unos 7.500 efectivos de 46 países. El Consejo de Seguridad votó el año pasado, bajo presión de Estados Unidos, poner fin al mandato de la fuerza a finales de este año, lo que abrió un debate sobre qué mecanismo la reemplazará.

Nawaf Salam, primer ministro del Líbano, durante un recorrido por el sur del país. (AP)
Nawaf Salam, primer ministro del Líbano, durante un recorrido por el sur del país. (AP)

Salam añadió que ese nuevo esquema debería asegurar “la continuidad de las funciones de supervisión, presentación de informes y enlace”, además de contribuir a preservar la estabilidad regional y respaldar el proceso mediante el cual el Estado libanés busca extender su autoridad sobre la totalidad del territorio nacional.

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La retirada de los cascos azules llega en un contexto marcado por la permanencia de tropas israelíes en una franja denominada “zona de seguridad”, que penetra unos 10 kilómetros en el sur libanés a lo largo de la frontera. Esa presencia militar se remonta al conflicto iniciado en marzo, cuando Hezbollah lanzó ataques en respaldo a Irán, nación que provee armamento y financiamiento al grupo, lo que provocó una serie de bombardeos aéreos seguidos de una invasión terrestre.

El presidente francés Emmanuel Macron (cent), con el rey jordano Abdula II (izq) y el presidente libanés Joseph Aoun posan antes de una reunión en el Hotel des Invalides en París el 17 de septiembre del 2026. (AP foto/Thibault Camus)
El presidente francés Emmanuel Macron (cent), con el rey jordano Abdula II (izq) y el presidente libanés Joseph Aoun posan antes de una reunión en el Hotel des Invalides en París el 17 de septiembre del 2026. (AP foto/Thibault Camus)

Antes de la reunión con Guterres, el presidente libanés, Joseph Aoun, había señalado que su Gobierno contempla distintas alternativas para evitar un vacío de seguridad, entre ellas la formación de un contingente europeo o de otra procedencia. Aun así, reconoció que “la mejor opción, y la más óptima, sigue siendo prorrogar el mandato de la FPNUL”.

Ese planteo también formó parte de la agenda de un encuentro celebrado la semana pasada en París, donde Aoun se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron y el rey Abdalá II de Jordania. Francia e Italia ya habían manifestado su intención de conformar una coalición multinacional que releve a la misión de la ONU una vez concretada su salida.

Guterres, en un informe difundido en junio, había advertido que la zona fronteriza continuará necesitando personal de mantenimiento de la paz una vez que concluya el actual despliegue. Durante el diálogo mantenido en Nueva York, Salam informó además que 329.000 personas permanecen desplazadas en Líbano desde el estallido del último conflicto, y pidió un mayor respaldo internacional para sostener la respuesta humanitaria en el terreno.

(Con información de AFP)

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