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Tensión en Medio Oriente: otros dos buques fueron atacados mientras intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

La Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido investiga impactos de procedencia desconocida y aconseja reportar actividad sospechosa durante el paso por esta vía estratégica entre el Golfo Pérsico y Omán para la navegación regional

Dos tripulantes resultaron heridos durante ataques registrados contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz (@UK_MTO)
Dos tripulantes resultaron heridos durante ataques registrados contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz (@UK_MTO)
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Un buque cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (LPG) fue alcanzado por fragmentos de proyectiles de origen desconocido cuando navegaba hacia el exterior del estrecho de Ormuz, informó este lunes la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

El organismo indicó que recibió un informe tardío sobre el incidente, ocurrido mientras el buque transitaba en dirección de salida del estrecho. Según el reporte del capitán, el barco fue alcanzado por restos de proyectiles cuyo origen no fue determinado.

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Toda la tripulación se encuentra a salvo y no se registró impacto ambiental, de acuerdo con la información difundida por la UKMTO. El buque continuará su navegación hacia el próximo puerto de escala. Las autoridades iniciaron una investigación sobre lo ocurrido.

La UKMTO recomendó a los buques que transiten por la zona hacerlo con precaución y comunicar cualquier actividad sospechosa.

Un buque cisterna de LPG fue alcanzado por fragmentos de proyectiles mientras salía del estrecho de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)
Un buque cisterna de LPG fue alcanzado por fragmentos de proyectiles mientras salía del estrecho de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)

El incidente fue reportado el mismo día en que otro barco fue alcanzado por un proyectil no identificado mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, según informó previamente la UKMTO. En ese caso, dos miembros de la tripulación sufrieron heridas leves.

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La UKMTO no identificó en su reporte el origen de los proyectiles que alcanzaron al buque cisterna de LPG. Tampoco informó de víctimas entre sus tripulantes ni de daños ambientales.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las principales rutas marítimas de la región.

Irán amenaza con ampliar sus ataques

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con ampliar la guerra si la República Islámica vuelve a ser atacada y afirmó que prepara armas nuevas que, según su portavoz, sorprenderán al mundo.

El general de brigada Husein Mohebi, portavoz del cuerpo militar de élite iraní, hizo las declaraciones este lunes, mientras Teherán eleva sus advertencias contra Estados Unidos ante una posible reanudación de las operaciones de combate.

Irán ha endurecido sus amenazas contra Estados Unidos durante los últimos días. (AP/ARCHIVO)
Irán ha endurecido sus amenazas contra Estados Unidos durante los últimos días. (AP/ARCHIVO)

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que modificará el alcance de su respuesta militar ante una nueva ofensiva. Mohebi dijo que, si ocurre otra agresión, habrá “cambios significativos en nuestra defensa y nuestro contraataque”.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que responderá a cualquier nuevo ataque con una expansión de sus operaciones militares, nuevos blancos estadounidenses y armas aún no utilizadas. El portavoz Husein Mohebi sostuvo que el país está preparado para un conflicto prolongado y que cambiará “la geografía de la guerra”.

Mohebi aseguró que las fuerzas iraníes tienen identificados “nuevos objetivos” de Estados Unidos que no habían sido atacados hasta ahora.

El general de brigada añadió que las Fuerzas Armadas emplearán “nuevas armas con capacidades innovadoras”, con las que, según declaró, “el mundo quedará asombrado”. También sostuvo que la Guardia Revolucionaria está “preparada para una guerra prolongada”.

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