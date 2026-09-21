Honduras

Médicos en Honduras entran en tercera semana de asambleas y persisten afectaciones en consulta externa

Este lunes se mantienen las asambleas extraordinarias informativas en distintos puntos del país, una medida que contempla la suspensión de la atención en consulta externa

La consulta externa en Honduras volverá a verse afectada por las asambleas del CMH en los distintos centros de trabajo.
La consulta externa en Honduras volverá a verse afectada por las asambleas del CMH en los distintos centros de trabajo.
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Este lunes, los médicos afiliados al Colegio Médico de Honduras (CMH) desarrollarán una nueva jornada de asambleas extraordinarias informativas a nivel nacional. La medida se realizará en los distintos centros de trabajo o en los lugares que determinen los delegados del gremio según el comunicado emitido.

Durante ese período, la atención de consulta externa volverá a verse afectada, por lo que los pacientes con citas programadas podrían encontrarse con modificaciones en sus servicios.

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Para muchos usuarios del sistema público, estas interrupciones implican esperar una nueva fecha para consultas, controles o atenciones que, aunque no sean emergencias, forman parte de sus tratamientos y seguimiento médico.

A pesar de las restricciones en la consulta externa, el CMH estableció que las áreas de emergencia y los servicios críticos deberán permanecer habilitados durante la jornada.

La disposición busca garantizar que las personas que requieran atención inmediata puedan ser recibidas en los establecimientos de salud, independientemente del desarrollo de las asambleas.

Los jefes de cada servicio tendrán la responsabilidad de organizar los turnos y asignar al personal médico necesario para mantener la cobertura en esas áreas durante las 12 horas de la jornada.

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Las demandas del gremio

Entre las principales exigencias del Colegio Médico se encuentran el cese de los despidos de profesionales y el reintegro de quienes fueron separados de sus puestos.

El CMH exige el cese de los despidos, el reintegro de médicos separados, la firma de contratos e interinatos y el pago de salarios atrasados.
El CMH exige el cese de los despidos, el reintegro de médicos separados, la firma de contratos e interinatos y el pago de salarios atrasados.

El gremio también reclama la firma de contratos e interinatos para médicos que esperan una definición sobre su situación laboral, y el pago de salarios atrasados.

A esas peticiones laborales se suman las exigencias vinculadas a los ingresos. El CMH demanda que se cumplan los reajustes salariales correspondientes al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además del reajuste del bienio de 2026.

La discusión se extiende también al financiamiento del sistema sanitario. El Colegio Médico solicita que el presupuesto destinado a la salud pública se incremente hasta alcanzar el 12% del Presupuesto General de la República.

Para el gremio, el aumento de los recursos es parte de las condiciones necesarias para atender las necesidades del sistema y responder a las demandas que enfrenta el personal médico.

Pacientes afectados

Quienes acuden a establecimientos públicos para consultas programadas, controles o seguimientos deben afrontar cambios en la prestación del servicio los días en que se desarrollan las asambleas.

La situación puede representar dificultades adicionales para quienes necesitan desplazarse hasta los centros asistenciales, especialmente cuando las citas han sido programadas con anticipación y deben ser reprogramadas.

La disposición del CMH establece que las emergencias y las áreas críticas deben permanecer cubiertas, para evitar que los pacientes que necesitan atención urgente queden sin asistencia.

Los jefes de cada servicio deberán organizar turnos y asignar personal médico para sostener la cobertura en emergencias y áreas críticas.
Los jefes de cada servicio deberán organizar turnos y asignar personal médico para sostener la cobertura en emergencias y áreas críticas.

La jornada de este lunes se suma a una serie de acciones que el Colegio Médico de Honduras ha desarrollado durante más de dos semanas para exigir respuestas a sus planteamientos.

Los reclamos abarcan distintos ámbitos: desde la estabilidad laboral y la contratación de profesionales hasta el pago de salarios, los reajustes establecidos y el incremento de los recursos destinados a la salud pública.

Los usuarios deberán estar atentos a las disposiciones de cada centro asistencial respecto a las consultas programadas, mientras los servicios de emergencia y las áreas críticas deberán mantener su funcionamiento.

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