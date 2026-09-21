Honduras

Accidentes de tránsito en Honduras dejan 1,449 muertos en 2026 y 42 % de las víctimas eran motociclistas

Honduras acumula 13,400 accidentes de tránsito en lo que va de 2026, una cifra que vuelve a poner bajo la lupa la seguridad vial y, particularmente, el uso de motocicletas, debido al alto porcentaje de víctimas mortales que se movilizaban en este tipo de vehículos.

Honduras suma 1.449 muertos en accidentes de tránsito y motociclistas representan el 42 % de las víctimas (FOTO: El Heraldo)
Honduras suma 1.449 muertos en accidentes de tránsito y motociclistas representan el 42 % de las víctimas (FOTO: El Heraldo)
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El director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morell, informó este viernes 18 de septiembre que las autoridades contabilizan 1,449 personas fallecidas en diferentes siniestros viales registrados a nivel nacional.

La cifra incluye accidentes de distinta naturaleza, desde aquellos que dejan únicamente daños materiales, hasta hechos en los que se producen lesiones leves, lesiones graves o la muerte de los involucrados.

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“Hasta el día de hoy llevamos aproximadamente 13 mil 400 accidentes de tránsito donde son daños materiales, lesiones leves, lesiones graves, hasta llegar a perder la vida”, explicó Morell al referirse al comportamiento de la siniestralidad vial en Honduras.

El funcionario detalló que las 1,449 muertes corresponden a diferentes tipos de accidentes, entre ellos colisiones, despistes, volcamientos y atropellos. Cada uno de estos hechos representa una problemática distinta, pero todos tienen como consecuencia común el impacto sobre las personas que utilizan las carreteras y calles del país.

Motociclistas son el 42 % de los fallecidos en accidentes de tránsito en Honduras, según la DNVT. (Foto: Cortesía)
Motociclistas son el 42 % de los fallecidos en accidentes de tránsito en Honduras, según la DNVT. (Foto: Cortesía)

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es la participación de los conductores de motocicleta entre las personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito.

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De acuerdo con Morell, del total de personas fallecidas en siniestros viales durante este período, el 42 % eran conductores de motocicleta, lo que convierte a este grupo en uno de los principales focos de atención para las estrategias de prevención.

La situación también alcanza a los menores de edad. Según los datos proporcionados por la DNVT, 149 adolescentes de entre 15 y 17 años han muerto en accidentes relacionados con el uso de motocicletas.

La cifra vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de reforzar la educación vial entre los jóvenes y de promover una conducción responsable antes de que una persona se coloque al frente de un vehículo de dos ruedas.

Morell señaló que el objetivo de las autoridades no es “satanizar” ni incomodar a los motociclistas, sino generar mayor conciencia sobre los riesgos que implica conducir este tipo de vehículos y promover comportamientos que permitan reducir las muertes.

Las motocicletas se encuentran entre los vehículos que más preocupan a las autoridades por su participación en accidentes mortales.(Foto: Cortesía)
Las motocicletas se encuentran entre los vehículos que más preocupan a las autoridades por su participación en accidentes mortales.(Foto: Cortesía)

“Tenemos que tener la mirada hacia las personas que conducen una motocicleta con el fin de mejorar, no con el fin de venir a satanizar, a incomodar, pero sí se necesita tener un poquito más de conciencia y responsabilidad”, manifestó.

Para la DNVT, uno de los principales elementos que debe abordarse para reducir los accidentes es el denominado factor humano. Esto implica que los conductores conozcan las normas y comprendan que respetarlas puede marcar la diferencia entre llegar con seguridad a su destino o protagonizar un accidente.

Las autoridades consideran necesario fortalecer el conocimiento sobre las leyes de tránsito, señales viales y normas de conducción, pero también fomentar una actitud responsable detrás del volante o del manubrio.

Morell insistió en que conocer las reglas no debe limitarse a aprobar un proceso para obtener una licencia, sino que debe convertirse en una práctica cotidiana al momento de circular por las calles y carreteras del país.

La investigación preliminar indicó que la rastra involucrada no tenía permiso de circulación y habría circulado a exceso de velocidad.
Según la DNVT, 149 menores de entre 15 y 17 años han muerto relacionados con accidentes en motocicleta. (Foto: Archivo)

“El factor humano, tenemos que trabajar en lo que es el conocimiento de las normativas ya establecidas, conocer las señales de tránsito, respetar la norma, ser conscientes y responsables en el momento de conducir un vehículo automotor”, explicó.

El director de la DNVT también recordó que la prevención de accidentes no depende exclusivamente del comportamiento de los conductores. En la dinámica de un siniestro intervienen otros elementos relacionados con las condiciones del vehículo y el entorno.

En ese sentido, mencionó la importancia de conocer y utilizar adecuadamente los sistemas de seguridad activa y seguridad pasiva de los automotores, además de prestar atención a las condiciones de la infraestructura vial.

La seguridad activa comprende aquellos elementos que ayudan a evitar o reducir la posibilidad de que ocurra un accidente, mientras que la seguridad pasiva está relacionada con los mecanismos destinados a disminuir las consecuencias cuando una colisión ya ocurrió.

Las autoridades buscan reforzar la conciencia y responsabilidad de los conductores para reducir los accidentes en las carreteras. (Foto: Cortesía)
Las autoridades buscan reforzar la conciencia y responsabilidad de los conductores para reducir los accidentes en las carreteras. (Foto: Cortesía)

Morell también señaló que la infraestructura vial y su entorno forman parte de la dinámica de un accidente, por lo que el abordaje de la problemática requiere considerar todos los factores involucrados.

El vehículo, conocer qué es la seguridad pasiva, qué es la seguridad activa, la infraestructura vial y su entorno, porque forman parte de la dinámica en un accidente de tránsito”, concluyó.

Con 13.400 accidentes y 1.449 personas fallecidas hasta el 18 de septiembre, las estadísticas reflejan la magnitud de la problemática vial que enfrenta Honduras.

El elevado número de víctimas entre motociclistas y, especialmente, los 149 menores de entre 15 y 17 años fallecidos, coloca la educación, la responsabilidad y el respeto a las normas de tránsito como elementos centrales para intentar reducir la mortalidad en las carreteras.

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