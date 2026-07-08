Precio del frijol en Honduras aumenta hasta 15 lempiras y comerciantes alertan por escasez

Comerciantes reportan aumentos en el precio del frijol durante las últimas semanas. (FOTO: El Heraldo)

El precio de los frijoles, uno de los principales productos de la canasta básica hondureña, registra un nuevo incremento en los mercados capitalinos, mientras comerciantes advierten sobre una posible escasez del grano durante las próximas semanas.

De acuerdo con vendedores de Tegucigalpa, la medida de frijoles aumentó entre 10 y 15 lempiras en las últimas dos semanas, situación que empieza a generar preocupación entre consumidores y comerciantes.

El comerciante Denis Martínez, quien ofrece sus productos en el Paseo Las Américas de la capital, explicó que actualmente la medida del grano se cotiza entre 130 y 140 lempiras, dependiendo del establecimiento donde se compre.

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El vendedor señaló que el incremento responde principalmente a una menor disponibilidad del producto en el mercado nacional.

Comerciantes alertan por escasez

Según Martínez, más allá del aumento en el precio, la principal preocupación es la reducción en la cantidad de frijoles disponibles.

El comerciante atribuyó esta situación a las condiciones climáticas registradas durante la temporada de siembra, especialmente por la falta de lluvias en varias zonas productoras del país.

Aseguró que si la disponibilidad del producto continúa disminuyendo, podrían registrarse nuevos incrementos en las próximas semanas.

Los comerciantes explican que cuando existe menor oferta del grano en los mercados, los precios suelen elevarse debido a la alta demanda de los consumidores.

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La medida de frijoles se cotiza actualmente entre 130 y 140 lempiras. (FOTO: La Prensa)

Producto esencial en la dieta hondureña

El frijol es considerado uno de los alimentos más importantes dentro de la dieta de los hogares hondureños y forma parte de la canasta básica.

Por esta razón, cualquier variación en su precio tiene un impacto directo en la economía familiar, especialmente en los sectores de menores ingresos.

Consumidores han expresado preocupación ante los aumentos, debido a que otros productos básicos también han registrado variaciones en sus costos durante los últimos meses.

Los vendedores esperan que el abastecimiento pueda estabilizarse para evitar mayores incrementos.

Ante las alertas generadas por comerciantes, el ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, aseguró que el Gobierno ha tomado medidas para evitar un desabastecimiento de frijoles en el país.

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El funcionario explicó que se han realizado previsiones mediante la importación del grano desde otros países.

Según Molina, Honduras ya está recibiendo frijol procedente de Nicaragua y también se contempla la llegada de producto desde países de América del Sur.

Importaciones desde Paraguay y Brasil

El ministro detalló que las autoridades mantienen identificada la oferta disponible en mercados internacionales como Paraguay y Brasil, con el objetivo de garantizar suficiente producto para la población.

Molina aseguró que, pese a las dificultades ocasionadas por factores climáticos, no se espera una falta de abastecimiento en el mercado nacional.

Las autoridades indicaron que continuarán monitoreando la disponibilidad del grano y el comportamiento de los precios.

Vendedores advierten que la falta de lluvias afectó la producción del grano. (FOTO: El Heraldo)

El comportamiento de las lluvias durante las próximas semanas será determinante para la producción agrícola del país.

Productores y comerciantes permanecen atentos al desarrollo de la temporada, ya que las condiciones climáticas influyen directamente en la disponibilidad de alimentos.

Mientras tanto, las autoridades buscan complementar la producción nacional con importaciones para evitar mayores afectaciones a los consumidores hondureños.