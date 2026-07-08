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Israel ofrece apoyo a Honduras en áreas de agricultura, agua, salud y educación

Israel reafirmó su apoyo a Honduras mediante proyectos de cooperación en agricultura, agua, salud y educación, enfocados en fortalecer capacidades y compartir conocimientos técnicos.

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Israel reafirmó su disposición de fortalecer la cooperación con Honduras en sectores estratégicos. (FOTO: Hondudiario)
Israel reafirmó su disposición de fortalecer la cooperación con Honduras en sectores estratégicos. (FOTO: Hondudiario)

El director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Eden Bar Tal, aseguró que su país mantiene la voluntad de continuar apoyando a Honduras a través de programas de cooperación orientados al desarrollo de áreas estratégicas como agricultura, agua, salud y educación.

El funcionario israelí destacó que la colaboración busca brindar herramientas y conocimientos especializados que permitan fortalecer las capacidades de los profesionales hondureños y generar soluciones adaptadas a las necesidades del país.

Según explicó, la cooperación inicia con la llegada de expertos que realizan diagnósticos para identificar los principales desafíos y posteriormente plantear estrategias de trabajo junto a los equipos locales.

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“Primero enviamos expertos para realizar un análisis de qué habilidades necesitan. A partir de eso realizamos un proceso de entrega de informes profesionales a los profesionales locales”, detalló Bar Tal.

Transferencia de conocimientos

El representante israelí explicó que uno de los principales objetivos es impulsar el desarrollo de capacidades mediante la capacitación de especialistas hondureños.

Según indicó, Israel no solo busca implementar proyectos, sino también compartir metodologías y herramientas para que los profesionales locales puedan continuar desarrollando soluciones.

“Nosotros desarrollamos habilidades para que los expertos locales conozcan más, tengan más herramientas y puedan hacer mucho mejor el trabajo”, expresó.

Bar Tal señaló que este modelo de cooperación se aplica en diferentes sectores, dependiendo de las prioridades identificadas en cada país.

La cooperación busca capacitar a profesionales hondureños mediante transferencia de conocimientos. (FOTO: Hondudiario)
La cooperación busca capacitar a profesionales hondureños mediante transferencia de conocimientos. (FOTO: Hondudiario)

Apoyo en manejo del agua y tecnología

Uno de los temas destacados por Israel es la gestión eficiente del recurso hídrico.

El funcionario explicó que la experiencia israelí está enfocada en aprovechar de mejor manera las fuentes de agua existentes para garantizar un suministro más sostenible durante todo el año.

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Este enfoque también se aplica en otras áreas como energía, salud y producción agrícola.

Israel es reconocido internacionalmente por el desarrollo de tecnologías relacionadas con el uso eficiente del agua, sistemas de riego y soluciones para enfrentar condiciones climáticas adversas.

Relación entre Honduras e Israel

Bar Tal recordó que el presidente hondureño Nasry Asfura visitó Jerusalén antes de asumir su mandato, un encuentro que, según afirmó, fortaleció los lazos de amistad entre ambos países.

El representante diplomático destacó que la relación bilateral se basa en la cooperación, la confianza y los vínculos construidos durante varios años.

“La amistad profunda, los principios profundos, la confianza unida; nosotros en base a esa amistad profunda nos relacionamos con la gente de Honduras y con el presidente actual”, manifestó.

Además, aseguró que Israel espera mantener una relación cercana con Honduras durante los próximos años.

Autoridades israelíes destacaron proyectos enfocados en agua, agricultura, salud y educación. (FOTO: Hondudiario)
Autoridades israelíes destacaron proyectos enfocados en agua, agricultura, salud y educación. (FOTO: Hondudiario)

Cooperación en salud

Como parte del intercambio entre ambas naciones, una delegación hondureña visitó el Hospital Hadassah, donde conocieron avances tecnológicos y modelos de atención médica implementados en Israel.

Durante la visita se abordaron oportunidades de colaboración en capacitación del personal sanitario y transferencia de conocimientos médicos.

La encargada de la unidad de neurología y fibrosis quística del hospital, Malena Cohen, explicó que la institución cuenta con experiencia de cooperación internacional.

“Tenemos el ejemplo de colaboración con varios países a nivel mundial, muchos en Sudamérica y Centroamérica, con más de 15 años brindando conocimientos y capacitando personal”, señaló.

Las autoridades israelíes reiteraron que la cooperación con Honduras continuará enfocada en proyectos que permitan mejorar capacidades técnicas y promover soluciones de largo plazo.

Ambos países buscan fortalecer sus relaciones mediante intercambios profesionales, asistencia técnica y programas de formación en sectores considerados prioritarios para el desarrollo.

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