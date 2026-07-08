La República Dominicana apuesta por Nick Hardt para sostener su dominio en el tenis regional

República Dominicana buscará extender su dominio en el tenis masculino regional desde el 24 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. (Cortesía: Santo Domingo 2026)

República Dominicana, con Nick Hardt como principal carta, buscará extender su dominio en el tenis masculino regional desde el 24 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, una cita en la que el jugador intentará convertirse en el segundo dominicano con múltiples oros en este torneo y reforzar una hegemonía que en sencillos marcó antes Víctor Estrella.

El torneo de tenis se disputará del 24 al 31 de julio en el Centro Nacional de Tenis Parque del Este, con competencias de sencillos, dobles y Copa de Naciones en las ramas masculina y femenina, además de dobles mixtos. Hardt llegará como primer favorito por su ubicación en el ranking mundial y con la expectativa de definir esta semana, junto al capitán del equipo Johnny Berrido, en qué otras modalidades competirá además de sencillos.

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Según el texto difundido desde Santo Domingo, el puertoplateño buscará sumarse a la marca de Estrella, quien ganó tres medallas de oro en sencillos en las ediciones de 2010, 2014 y 2018. Hardt ya conquistó dos oros en la edición de 2023: uno en individuales y otro en la Copa de Naciones junto a Roberto Cid y Peter Bertran.

“No estoy relajado, pero mi participación la tomo con un poco más de tranquilidad que en 2023, año en el que debuté y pude ganar la medalla de oro para mi país. Para esta edición tengo más motivación de volverlos a ganar porque voy a estar aquí, en mi casa, con mi gente, mis amigos y mi familia, lo que lo va a ser mucho más especial”, dijo Hardt.

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Nick Hardt llegará como primer favorito al torneo de tenis de Santo Domingo 2026 por su ubicación en el ranking mundial. (imagen de cortesía)

Hardt llega con tres títulos desde mayo y como 267 del mundo

El dominicano de 25 años atravesó un tramo complicado entre finales de 2025 y comienzos de este año por una lesión en el pie derecho y problemas respiratorios. El jugador aseguró que esos episodios quedaron atrás y que su condición física mejora de forma progresiva.

Los resultados recientes respaldan esa recuperación: desde mayo ganó tres títulos, los ITF M25 de Pensacola y Cuiabá, en Estados Unidos y Brasil, y el ATP Challenger de Asunción, en Paraguay. Actualmente ocupa el puesto 267 del mundo.

Esa condición de principal sembrado no modifica, según explicó, la exigencia que siente cuando representa al país. Hardt planteó que los torneos por equipos o en eventos multideportivos tienen un peso distinto al circuito habitual.

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“Cuando uno juega un evento a nivel de Copa Davis o Juegos Centroamericanos y del Caribe es una carga diferente, hay más presión, los partidos son más parejos, cualquiera te puede ganar y es una motivación diferente porque estás jugando por tu país, no para ti”, precisó.

El tenista también reconoció que su ranking lo coloca como la referencia a vencer dentro del cuadro. “Sé que los otros jugadores tienen la motivación de ganarme, pero me estoy preparando de la mejor manera para jugar cada partido como si fuera por la medalla de oro”, afirmó.

La República Dominicana inicia la ruta de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y le dedica el recorrido al legado de Wiche Saleta. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El dominicano apunta al top 150 este año y al top 100 en 2026

En la trayectoria histórica del tenis masculino dominicano, los logros de Hardt aparecen solo por detrás de los de Víctor Estrella. El jugador suma dos títulos ATP Challenger en su carrera y alcanzó el puesto 177 del mundo, registros que intentará mejorar en el tramo final de la temporada.

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Su planificación después de los Juegos también tiene metas concretas en el ranking y en los torneos de Grand Slam. “Para finales de este año me gustaría terminar entre los mejores 150 del mundo para ya en 2026 irrumpir en el top 100. Me gustaría jugar la qualy del US Open, pero también tratar de entrar a la del Abierto de Australia, en enero”, adelantó.

Mientras compite esta semana en un Challenger ATP en Colombia, Hardt llegará a Santo Domingo con la posibilidad de defender los dos oros obtenidos en 2023 y de ampliar el palmarés dominicano en una sede local que, según su propio testimonio, tendrá un valor especial por la presencia de su entorno más cercano.

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