Honduras

Médicos alertan por muertes de bebés asociadas a prácticas de “rociado y purga” en Honduras

Especialistas del Hospital General del Sur pidieron abandonar las prácticas conocidas como “rociado y purga”, luego de reportar la muerte de dos bebés en menos de 15 días tras presentar complicaciones de salud.

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Especialistas pidieron acudir a centros médicos ante cualquier síntoma en recién nacidos. (FOTO:Consumer Eroski)
Especialistas pidieron acudir a centros médicos ante cualquier síntoma en recién nacidos. (FOTO:Consumer Eroski)

Autoridades médicas del Hospital General del Sur, en Choluteca, hicieron un llamado urgente a la población para abandonar prácticas tradicionales como el “rociado y purga”, luego de registrar nuevos casos de menores afectados tras ser sometidos a este tipo de procedimientos.

El centro asistencial confirmó la muerte de otro bebé, esta vez de apenas un mes y 20 días de nacido, quien falleció durante el fin de semana tras presentar graves complicaciones de salud.

Según el personal médico, este caso aumenta la preocupación debido a que en menos de dos semanas se han atendido tres menores con antecedentes relacionados con prácticas como sobadas, rociados y purgas.

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De esos casos, dos bebés perdieron la vida y uno logró sobrevivir, informaron especialistas del hospital.

Advierten riesgos para los menores

El epidemiólogo del Hospital General del Sur explicó que estas prácticas forman parte de creencias culturales que aún permanecen en algunas comunidades, pero aclaró que no corresponden a tratamientos médicos reconocidos.

Los especialistas indicaron que los recién nacidos son especialmente vulnerables debido a que sus órganos aún se encuentran en desarrollo.

De acuerdo con los médicos, someter a los bebés a este tipo de procedimientos puede ocasionar graves complicaciones en su organismo.

Entre los riesgos mencionaron alteraciones en el equilibrio del cuerpo, intoxicaciones, afectaciones en órganos vitales y otros problemas que pueden poner en peligro la vida del menor.

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Dos bebés han fallecido en menos de 15 días tras presentar complicaciones de salud. (FOTO:BBC)
Dos bebés han fallecido en menos de 15 días tras presentar complicaciones de salud. (FOTO:BBC)

Bebé fue rociado con alcohol

Sobre el caso más reciente, el personal médico detalló que el bebé no habría recibido masajes o “sobadas”, pero sí fue sometido al rociado con alcohol y posteriormente recibió sustancias utilizadas tradicionalmente para “purgarlo”.

El especialista explicó que el alcohol puede ser absorbido por la piel de un recién nacido y generar efectos perjudiciales debido a que su organismo todavía no tiene la capacidad de procesar ciertas sustancias.

Asimismo, recordó que el sistema digestivo y urinario de un bebé de esa edad continúa en desarrollo, por lo que cualquier producto no indicado por médicos puede representar un riesgo.

Piden acudir a centros de salud

El personal sanitario lamentó que algunas familias continúen recurriendo a tratamientos caseros antes de buscar atención médica profesional.

Los médicos insistieron en que cualquier síntoma o enfermedad en un recién nacido debe ser evaluado en un establecimiento de salud.

Además, señalaron que recibir atención oportuna puede evitar complicaciones y aumentar las posibilidades de recuperación.

Las autoridades recordaron que los centros asistenciales están disponibles para atender a menores que presenten cualquier problema de salud.

Médicos del Hospital General del Sur alertaron sobre los riesgos de estas prácticas tradicionales .(FOTO:Proceso Digital)
Médicos del Hospital General del Sur alertaron sobre los riesgos de estas prácticas tradicionales .(FOTO:Proceso Digital)

El Hospital General del Sur mantiene la alerta debido a la repetición de estos hechos en un corto período de tiempo.

Los especialistas consideran necesario fortalecer las campañas de información para explicar a las familias los riesgos que pueden representar algunas prácticas tradicionales aplicadas en bebés.

Asimismo, hicieron un llamado a padres, familiares y cuidadores para priorizar la atención médica y evitar administrar sustancias o tratamientos que no hayan sido indicados por profesionales.

El caso también fue notificado a las autoridades correspondientes para dar seguimiento a la situación y garantizar la protección de la niñez.

Los médicos reiteraron que la prevención y la atención temprana continúan siendo fundamentales para proteger la salud de los recién nacidos.

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