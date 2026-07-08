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El padre de Lauren Bennett cuestiona la atención médica que recibió antes de que la artista muera a los 36 años

Richard Bennett compartió detalles sobre la etapa previa a su muerte y destacó el impacto que tuvo en quienes la conocieron

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Lauren Bennett: murió la cantante de Party Rock Anthem
Richard Bennett recuerda a su hija Lauren y expresa su preocupación por la atención médica previa a su muerte. (Créditos: Captura de video)

Richard Bennett, padre de la cantante Lauren Bennett, habló públicamente por primera vez sobre la muerte de su hija y señaló que la familia mantiene una profunda decepción por la atención médica que recibió durante los meses previos a su fallecimiento.

A través de una publicación en redes sociales realizada el martes, Richard Bennett explicó que Lauren habría experimentado una reacción grave a un medicamento recetado antes de su muerte.

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Según sus declaraciones, la familia no tiene sospechas sobre las circunstancias del fallecimiento, pero considera que existieron fallas en la atención que recibió durante un periodo crítico.

“No tenemos sospechas respecto a las circunstancias de su muerte, solo una profunda decepción porque, durante cinco meses, los profesionales médicos y los servicios del NHS no lograron tratarla adecuadamente durante el momento en que más lo necesitaba”, escribió.

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Lauren Bennett: murió la cantante de Party Rock Anthem
El padre de Lauren Bennett cuestionó la atención médica que la cantante recibió (Créditos: Captura de video)

En su mensaje, Richard Bennett también dedicó palabras para recordar la trayectoria y personalidad de su hija. La describió como una persona y artista excepcional, destacando su creatividad, talento, sentido del humor y humildad.

“Fue profundamente querida por todos quienes la conocieron y dejó una huella duradera en innumerables vidas a través de su música, su amabilidad y la forma en que hacía sentir a las personas”, expresó.

Lauren Bennett murió el 29 de mayo en Meopham, Inglaterra, a los 36 años. Sin embargo, su fallecimiento fue anunciado públicamente el 6 de julio por sus excompañeras de la banda Paradiso Girls.

“Con gran tristeza compartimos la muerte de nuestra querida Lauren”, escribieron Emmalyn Estrada, Natasha Slayton y Paula van Oppen. También aseguraron que tenían “el corazón roto” y que siempre recordarán “el amor, las risas y los innumerables recuerdos” que Bennett les dejó.

Las excompañeras de Lauren Bennett fueron quienes anunciaron la muerte de la cantante. (Instagram)
Las excompañeras de Lauren Bennett fueron quienes anunciaron la muerte de la cantante. (Instagram)

Se sabe que la familia y sus amigos más cercanos realizaron una ceremonia privada en Londres aproximadamente una semana y media antes de las declaraciones de su padre.

El homenaje reunió a personas cercanas a la cantante, incluidos antiguos compañeros de G.R.L. y Paradiso Girls, quienes se reunieron para recordar su vida y carrera musical.

Las circunstancias de su fallecimiento continúan bajo investigación en el Reino Unido y, de acuerdo con reportes locales, el proceso podría extenderse durante varios meses antes de que se conozcan conclusiones oficiales.

Lauren Bennett alcanzó reconocimiento internacional por su trabajo como cantante y por formar parte de agrupaciones como G.R.L. y Paradiso Girls. Durante su carrera participó en proyectos musicales que la llevaron a escenarios internacionales y colaboró con distintos artistas de la industria.

Sin embargo, el mayor impulso a su popularidad llegó en 2011 cuando puso su voz en “Party Rock Anthem”, de LMFAO, una canción que permaneció durante seis semanas en el número uno del Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de esa década.

Lauren Bennett
Lauren Bennett alcanzó la fama internacional gracias al tema “Party Rock Anthem”

Además de su trabajo como intérprete, Bennett fue reconocida por sus participaciones en producciones musicales y presentaciones junto a otros artistas. Su trayectoria estuvo marcada por su actividad dentro del pop y por su participación en proyectos colectivos.

La investigación sobre su fallecimiento continúa en curso mientras su familia espera más información sobre los acontecimientos que rodearon sus últimos meses de vida.

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