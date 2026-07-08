República Dominicana

Diputados abrieron una consulta para modificar el Código Penal en República Dominicana

La Cámara de Diputados recibirá en las próximas semanas propuestas sobre artículos puntuales del texto recientemente aprobado, informó su presidente Alfredo Pacheco

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Cámara de Diputados de República Dominicana: las claves del mecanismo para recibir sugerencias sobre el nuevo Código Penal (Foto cortesía Cámara de Diputados)
Cámara de Diputados de República Dominicana: las claves del mecanismo para recibir sugerencias sobre el nuevo Código Penal (Foto cortesía Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados de la República Dominicana anunció la apertura de un proceso para recibir propuestas de modificación al recientemente aprobado Código Penal.

El presidente del Órgano Legislativo, Alfredo Pacheco, informó este martes que la decisión fue adoptada por la Comisión Coordinadora y permitirá que diferentes sectores del país presenten sugerencias sobre artículos específicos del texto legal.

Según explicó el propio Pacheco en rueda de prensa, la medida busca garantizar un marco normativo moderno y ajustado a las demandas sociales, en el marco de una reforma que califica como histórica.

De acuerdo con lo comunicado por la Cámara de Diputados, durante la primera semana de agosto la nación caribeña contará con un nuevo Código Penal, resultado de un proceso de revisión que ha involucrado intensos debates parlamentarios y el aporte de múltiples actores sociales.

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Pacheco, acompañado por los voceros de las distintas bancadas partidarias, subrayó que el objetivo es dotar al Estado dominicano de herramientas jurídicas acordes con los desafíos actuales en materia de criminalidad y justicia.

El presidente del organismo puntualizó que a partir de esta convocatoria la Cámara recibirá, de manera formal, propuestas de modificación sobre artículos puntuales del Código que distintos sectores consideren susceptibles de ajuste.

“En la Cámara de Diputados estamos convencidos de que esta reforma representa un avance trascendental para el sistema de justicia dominicano. Precisamente por esa convicción, entendemos que toda gran legislación puede perfeccionarse mediante el diálogo democrático y el aporte responsable de la sociedad”.

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Alfredo Pacheco detalló la convocatoria impulsada por la Comisión Coordinadora y anticipó un calendario ligado a agosto, con participación de academia, gremios y colectivos en un tramo decisivo (Foto cortesía Cámara de Diputados)
Alfredo Pacheco detalló la convocatoria impulsada por la Comisión Coordinadora y anticipó un calendario ligado a agosto, con participación de academia, gremios y colectivos en un tramo decisivo (Foto cortesía Cámara de Diputados)

La apertura de este espacio de consulta ha sido presentada como una oportunidad para que universidades, gremios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, integrantes del sistema de justicia y ciudadanía en general puedan presentar observaciones y propuestas fundamentadas. Pacheco remarcó que el proceso de evaluación de las sugerencias recibidas se realizará con rigor técnico y sentido de Estado, preservando el espíritu y los avances alcanzados en la reforma aprobada.

“El compromiso del Congreso Nacional es claro: entregar a la República Dominicana el mejor Código Penal posible, fruto del trabajo legislativo, del diálogo democrático y del interés superior de la nación”, afirmó el presidente de la Cámara.

La Comisión Coordinadora y diversos diputados de las principales bancadas estuvieron presentes en la rueda de prensa, lo que evidenció el respaldo institucional al proceso. Según informó la Cámara de Diputados, la recepción y análisis de propuestas se realizará en las próximas semanas, en paralelo al proceso de promulgación de la nueva normativa penal. Al término de la presentación, se respondieron preguntas de la prensa sobre aspectos técnicos y políticos relacionados con la reforma, según consignó la Sala de Prensa del parlamento.

El Congreso prevé que en agosto entre en vigor un nuevo Código Penal en República Dominicana.
El Congreso prevé que en agosto entre en vigor un nuevo Código Penal en República Dominicana.

Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, la República Dominicana aspira a fortalecer el combate a la criminalidad y modernizar su marco legal, en un contexto donde la actualización de las leyes ha sido reclamada por amplios sectores de la sociedad. Las autoridades legislativas aseguran que la consulta pública permitirá perfeccionar el texto final, consolidando así un instrumento jurídico que responda a las necesidades del siglo XXI.

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