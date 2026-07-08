En fotos: Las estrellas que ya fueron eliminadas del Mundial 2026

Finalizados los octavos de final, selecciones de primer nivel han sido eliminadas junto a sus estrellas en los octavos de final. Estos son algunos de los futbolistas de renombre que ya no forman parte del torneo.

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Estrellas que fueron eliminadas del mundial 2026
Mohamed Salah discute con el árbitro central del partido vs Argentina por los octavos de final, el cual perdió la selección Egipcia 3-2. (Infobae Centroamérica/ ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Estrellas que fueron eliminadas del mundial 2026
Vinicius Junior reacciona con frustración en el encuentro ante Noruega, donde la selección brasileña quedó eliminada a manos de Noruega. (Infobae Centroamérica/ MAURO PIMENTEL / AFP)
Estrellas que fueron eliminadas del mundial 2026
Raúl Jímenez cobra un penal en el duelo vs Inglaterra. México fue eliminada en el Estadio Azteca bajo un marcador de 3-2. (Infobae Centroamérica/ Yuri CORTEZ / AFP)
Estrellas que fueron eliminadas del mundial 2026
El defensor canadiense, Alphonso Davies, dejó de formar parte del mundial que su selección es anfitriona luego de ser eliminados ante Marruecos 3-0. (Infobae Centroamérica/ Etienne LAURENT / AFP)
Estrellas que fueron eliminadas del mundial 2026
El histórico guardameta de México, Guillermo Ochoa reacciona luego de la eliminación de su selección tras seis mundiales disputados. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)
Estrellas que fueron eliminadas del mundial 2026
Luka Modric se despide de los fanáticos croatas que acompañaron a su selección durante este mundial. Por su edad, posiblemente este era su último mundial como jugador. (Infobae Centroamérica/ Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Estrellas que fueron eliminadas del mundial 2026
Christian Pulisic lamenta la eliminación de Estados Unidos a manos de Bélgica, en el duelo de octavos de final. (Infobae Centroamérica/ Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Estrellas que fueron eliminadas del mundial 2026
El portugués, Joao Felix, recibe una falta en el duelo ante su similar de España. Portugal fue eliminado con un gol al final de partido. (Infobae Centroamérica/ Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Neymar Junior fue otro de los futbolistas históricos que disputó su último mundial. Rapinha, junto a Vinicius Junior intentan consolar su tristeza. (Infobae Centroamérica/ CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Estrellas que fueron eliminadas del mundial 2026
Miguel Almirón, el paraguayo que destacó con su selección, fue eliminado ante Francia. (Infobae Centroamérica/ AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Estrellas que fueron eliminadas del mundial 2026
Cristiano Ronaldo, el histórico portugués con seis mundiales disputados, jugó posiblemente su última cita mundialista tras ser eliminado ante España por la mínima. (Infobae Centroamérica/ Aric Becker / AFP)
Luis Díaz, el atacante colombiano del Bayern Munich, a pesar que cumplió con su penal en la tanda, su selección fue eliminada por Suiza en el último partido de los octavos de final. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Agustin Marcarian)
Luis Díaz, el atacante colombiano del Bayern Munich, a pesar que cumplió con su penal en la tanda, su selección fue eliminada por Suiza en el último partido de los octavos de final. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Agustin Marcarian)

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mundial 2026Cristiano RonaldoLuka ModrickVinicius JuniorNeymar JRCopa Mundial 2026

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