El Salvador entrega 200 canastas digitales a microempresas turísticas y reportan un alza promedio de 40% en ventas

El Gobierno de El Salvador entregó 200 canastas digitales Mype 360 a empresas turísticas (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Salvador entregó 200 canastas digitales “Mype 360″ a micro y pequeñas empresas del sector turístico, informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia. La entrega forma parte de un trabajo conjunto de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), el Ministerio de Turismo, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La iniciativa busca dotar a los pequeños negocios de herramientas tecnológicas para operar en la economía digital. Según la Secretaría de Prensa, las empresas beneficiadas registraron un aumento promedio del 40% en sus ventas tras recibir los kits tecnológicos. Con ello, se superó la meta de 150 canastas fijada hace un año y medio y se amplió el alcance a 350 empresas en total.

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Paul Steiner, presidente de Conamype, explicó que el paquete entregado este año incorpora dos nuevas soluciones de software para atender necesidades del sector.

“Esta vez viene con aún más beneficios para la micro y la pequeña empresa. Los ciento cincuenta que se entregaron hace aproximadamente un año y medio han logrado un incremento en las ventas de alrededor de un cuarenta por ciento. Eso es significativo. Este año vienen con más”, afirmó Steiner.

Los sistemas incluidos en la canasta

Uno de los componentes es Contamype, un sistema de contabilidad digital que permite crear catálogos y cuentas, además de generar informes de IVA y estados de resultados.

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Según explicó Steiner, “este sistema ayuda a las mype a generar un récord crediticio y contable para lograr la inclusión financiera”. El software se entrega sin costo durante el primer año.

Conamype amplía a 350 empresas el programa Mype 360 tras superar la meta inicial de digitalización (Foto cortesía PNUD)

El otro componente es un sistema de facturación electrónica, que permite a los negocios emitir documentos fiscales sin límite y sin costo durante los primeros 12 meses. La digitalización de estos procesos apunta a la formalización y al acceso a nuevas formas de financiamiento y mercado.

Las mype en el sector turístico

La ministra de Turismo Morena Valdez señaló que la tecnología resulta necesaria para el sector turístico salvadoreño, donde el 85% de las empresas corresponde a micro y pequeñas empresas. “Este es un apoyo importantísimo para digitalizarse, estudiar y capacitarnos para atender a nuevos visitantes. Tenemos muchos microempresarios en el sector; el 85 % de las empresas turísticas son mype y necesitamos que puedan realizar cobros y pagos por transferencia desde el teléfono”, indicó Valdez, según la información oficial difundida el martes.

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La entrega de las canastas digitales Mype 360 se inscribe en una estrategia del Gobierno de El Salvador para capacitación, transformación digital y acceso a herramientas financieras entre los pequeños negocios. El programa incluye equipamiento, formación y acompañamiento en el uso de los sistemas implementados.

Cooperación internacional y alcance del programa

El respaldo de KOICA y el PNUD permitió ampliar el alcance del proyecto y sostener la cooperación internacional en desarrollo empresarial.

Las autoridades señalaron que esa colaboración fue clave para el diseño y la implementación de soluciones para la microempresa en el entorno digital.

El 85% de las empresas turísticas de El Salvador son mype y el Gobierno refuerza su digitalización con 200 nuevos apoyos (Foto cortesía PNUD)

De acuerdo con el reporte oficial, la meta para este año es ampliar la cobertura y facilitar que más empresas del sector turístico adopten tecnología para optimizar su gestión y mejorar la experiencia de sus clientes.

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