República Dominicana

República Dominicana y Ecuador inician negociaciones para un acuerdo comercial parcial

Las delegaciones abrieron una ronda virtual sobre acceso a mercados, reglas de origen y medidas sanitarias, en un proceso que busca facilitar el intercambio bilateral y reforzar la cooperación económica entre ambos países

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Dos personas con traje estrechan sus manos. Las banderas de República Dominicana y Ecuador están en el primer plano. Otra persona en traje se ve desenfocada al fondo.
Dos representantes estrechan sus manos entre las banderas de República Dominicana y Ecuador en señal de acuerdo bilateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de República Dominicana y Ecuador iniciaron las negociaciones para suscribir un acuerdo comercial parcial que busca ampliar el acceso recíproco a sus mercados y fortalecer sus vínculos económicos, políticos y de cooperación. Según informó la agencia EFE, la apertura de la ronda, celebrada de forma virtual el lunes, fue acompañada por un comunicado oficial del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador.

Durante el primer encuentro, las delegaciones abordaron temas como acceso a mercados, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos, defensa comercial, mecanismos de solución de controversias y asuntos institucionales, de acuerdo con información oficial. Estas negociaciones buscan establecer reglas claras que impulsen la competitividad de los sectores productivos de ambos países y faciliten el comercio bilateral.

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La reunión se da en un contexto de acercamiento político y económico. Según reportó EFE, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, y la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, manifestaron su interés en profundizar la relación bilateral en los ámbitos de movilidad humana, cooperación, turismo y energía. Ambos funcionarios acordaron impulsar una agenda conjunta para avanzar en la implementación del Memorando de Entendimiento sobre Zonas Francas y fomentar las oportunidades de inversión y cooperación empresarial.

En materia energética, Sommerfeld reiteró la invitación de Ecuador para que República Dominicana evalúe oportunidades en el campo de gas natural Amistad, un proyecto del país andino, según detalló EFE. Por su parte, los cancilleres destacaron la importancia de fortalecer la cooperación entre EP Petroecuador y la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

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La República Dominicana y Ecuador avanzan hacia un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial para fortalecer sus lazos económicos y políticos. (Foto cortesía Cancillería de República Dominicana)
La República Dominicana y Ecuador avanzan hacia un Acuerdo Comercial de Alcance Parcial para fortalecer sus lazos económicos y políticos. (Foto cortesía Cancillería de República Dominicana)

En mayo, los presidentes Daniel Noboa, de Ecuador, y Luis Abinader, de República Dominicana, se reunieron en Santo Domingo para destrabar el avance de este acuerdo comercial bilateral. La cita tuvo como objetivo revisar el estado de las gestiones y dar continuidad política a un proceso que quedó en manos de los equipos ministeriales de ambos países.

El gobierno ecuatoriano considera que el tratado puede estimular las exportaciones, impulsar la inversión y crear empleo. La expectativa oficial también incluye facilitar la integración de cadenas productivas y elevar la competitividad de los sectores involucrados.

La reunión en Santo Domingo no fue el primer contacto entre ambos mandatarios sobre este tema. En febrero, Noboa y Abinader ya habían conversado en Dubái, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, donde exploraron el inicio de las negociaciones y analizaron oportunidades de cooperación económica bilateral.

Cómo es hoy el comercio bilateral

El comercio bilateral muestra cifras en ascenso. De acuerdo con datos oficiales, en 2025 las exportaciones ecuatorianas hacia República Dominicana sumaron USD 148 millones, mientras las importaciones de productos dominicanos alcanzaron USD 19 millones, lo que dejó una balanza comercial positiva para Ecuador de USD 128 millones. Entre enero y marzo de 2026, las ventas ecuatorianas al mercado dominicano aumentaron 11,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los principales productos que Ecuador comercializa con República Dominicana incluyen tabaco en rama, aparatos eléctricos, manufacturas de metal, camarón y flores naturales.

La crisis en Haití en la agenda bilateral

La agenda bilateral también abordó temas regionales. Según EFE, los ministros se refirieron a la crisis en la República de Haití y llamaron a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para una solución integral que garantice el respeto de los derechos humanos. Ambos reafirmaron su apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada por la ONU en 2025.

Fotografía de archivo de integrantes de la Policía de Haití en las calles en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Mentor David Lorens
Fotografía de archivo de integrantes de la Policía de Haití en las calles en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Mentor David Lorens

La siguiente ronda de negociaciones está prevista para celebrarse de forma presencial en República Dominicana en las próximas semanas, y anticipa un avance en la formalización del acuerdo. Las autoridades de ambos países consideran que este proceso fortalecerá los lazos comerciales y la cooperación en diversos sectores productivos.

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