Amenazó a vecinos con un arma, se enfrentó a la PNC y terminó muerto de un infarto en Guatemala

Cámaras de seguridad registran el momento exacto en que un altercado en la calle escala a un tiroteo. Un hombre en ropa civil es baleado después de un intenso forcejeo con otros dos sujetos en Honduras. (Infobae Centroamérica/Cortesía)

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca resultó herido con proyectil de arma de fuego, cuando intentaba identificar a un hombre que había sido denunciado por amenazas.

Jorge Aguilar, portavoz de la policía, detalló que vecinos alertaron sobre un hombre que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en una tienda y amedrentaba a los vecinos con un arma de fuego.

Al lugar fueron enviados 2 agentes de la PNC con el propósito de identificarlo y verificar la denuncia. La persona se opuso al procedimiento y, sin mediar palabra, desenfundó su arma y disparó contra los oficiales.

En un video captado por cámaras de seguridad y difundido en las redes sociales de la radio Bahía FM, se observa que los agentes llegan en una motocicleta y tratan de reducir al orden a la persona, pero éste opone resistencia hasta llegar a la cinta asfáltica donde es impactado por un vehículo, lo que provoca la caída de uno de los oficiales.

PUBLICIDAD

El portavoz de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Jorge Aguilar, detalla cómo ocurrió el incidente donde fue herido de bala un oficial y un sospechoso falleció. (Video: PNC)

El hombre logró sacar el arma, disparó contra los uniformados, hirió a uno de ellos y huyó a pie; más agentes se sumaron a la persecución hasta encontrarlo cuando intentaba refugiarse en una casa particular.

Persecución y muerte

Entre varios policías lograron remitirlo al orden. Sin embargo, al momento de su detención falleció de un paro cardíaco, según confirmó la PNC, luego de un análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El ahora fallecido no ha sido identificado. Se informó que se trata de una persona masculina de aproximadamente 1,60 metros de estatura, tez morena, cabello negro y complexión fuerte.

El agente herido de bala fue identificado como José Eliseo Chuá Raymundo y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial; el otro policía sufrió una lesión en la mano derecha durante el forcejeo y también fue llevado a un centro asistencial.

PUBLICIDAD

Este video muestra el momento en que varios agente de la PNC de Guatemala detienen a un hombre que minutos antes disparó en contra de uno de sus compañeros. El hecho ocurrió en Los Amates, Izabal.

El hecho ocurrió la tarde del martes 7 de julio en la calle principal de la colonia El Monolito, del municipio de Los Amates, en el departamento de Izabal en Guatemala.

Agentes heridos en servicio

Entre 2025 y 2026, por lo menos, 10 agentes fueron heridos con proyectil de arma de fuego, mientras que 9 han fallecido en el cumplimiento de su deber, según cifras del Ministerio de Gobernación.

La mayoría de los ataques contra los agentes ocurrieron en enero de este año luego de la toma de control de la cárcel de máxima seguridad Renovación I.

Estructuras criminales del Barrio 18 ejecutaron ataques coordinados en varios puntos del país que se llevaron a cabo en las zonas 11, 13 y 18 de la ciudad de Guatemala, así como en los municipios de Villa Nueva y Villa Canales.

PUBLICIDAD

Los informes de la PNC indican que los agentes heridos en servicio sufren agresiones que van desde heridas de bala en operativos y allanamientos, hasta atropellamientos durante puestos de control vial y ataques con objetos contundentes en conflictos comunitarios.