El Ejército de EEUU completó una nueva ronda de ataques contra Irán y alcanzó más de 80 objetivos con municiones de precisión

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el lunes por la noche que sus fuerzas completaron una nueva ronda de ataques contra Irán y alcanzaron más de 80 objetivos con municiones de precisión, en respuesta a los recientes ataques contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

Según el comunicado publicado en X, las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa aérea iraníes, redes de mando y control, estaciones de radar costeras, capacidades de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

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El CENTCOM señaló que Irán atacó recientemente a tres buques mercantes que transitaban por el estrecho: el M/T Al Rekayyat, con bandera de las Islas Marshall; el M/T Wedyan, con bandera de Arabia Saudita; y el M/T Cyprus Prosperity, con bandera de Liberia.

El comunicado indicó que “las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) completaron una nueva ronda de ataques ofensivos contra Irán el 7 de julio, alcanzando más de 80 objetivos con municiones de precisión como respuesta inmediata a los últimos ataques de Irán contra buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz”.

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Además, sostuvo que “esta agresión injustificada por parte de las fuerzas iraníes constituye una clara y peligrosa violación del alto el fuego y socava la libertad de navegación”.

El CENTCOM agregó que “las fuerzas del CENTCOM permanecen en posición de alerta y preparadas para exigir responsabilidades a Irán cuando no se cumpla o se acate el acuerdo”.

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