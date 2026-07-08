Guerra de titanes en El Salvador: FAS y Firpo chocan en el Cuscatlán por la Súper Copa de Campeones

La Súper Copa de Campeones de El Salvador enfrentará a Club Deportivo FAS y L.A. Firpo el 18 de julio en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. (Cortesía: Luis Ángel Firpo)

La Súper Copa de Campeones se prepara para escribir un nuevo capítulo en el fútbol salvadoreño con el duelo entre CD FAS y L.A. Firpo, programado para el sábado 18 de julio en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.

El enfrentamiento reunirá a los monarcas de la temporada 2026: FAS, campeón del torneo Clausura, y Firpo, ganador del Apertura. Ambos equipos buscarán levantar el trofeo que distingue al mejor entre los mejores del año futbolístico nacional.

La edición anterior concluyó con el triunfo de Hércules, que superó a Alianza en un partido recordado por su intensidad. Ahora, el escenario se renueva y los reflectores apuntan tanto a la consolidación de Firpo como a la solidez de FAS, dos instituciones históricas de El Salvador que llegan con méritos propios tras conquistar sus respectivos torneos cortos.

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El juego se disputará a partir de las 19:00 horas (hora local) y se espera una importante asistencia de fanáticos, ya que la organización habilitó un esquema de venta de boletos exclusivamente en línea a través de una plataforma digital.

La venta de entradas para la Súper Copa de Campeones quedó habilitada con boletos desde USD 7 hasta USD 30 más cargo de boletería. (Cortesía: Primera División)

Detalles de la venta de entradas y expectativas para la Súper Copa de Campeones

La venta de tickets inicia el jueves 9 de julio, lo que permite a los seguidores adquirir sus localidades con anticipación y elegir entre las diferentes zonas del estadio: general (USD 7), preferentes (USD 11), sombras (USD 16), tribunas (USD 20), platea (USD 25) y nivel 12 (USD 30), a los que se suma una carga adicional por boletería. De acuerdo con la información publicada, el sector norte estará destinado para la afición usuluteco, mientras que la zona sur será para los santanecos.

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La organización del evento confirmó que el ingreso para menores será permitido a partir de los 5 años, lo que fomenta la presencia de familias y jóvenes seguidores en una jornada que promete emociones y rivalidad en la cancha más emblemática del balompié salvadoreño. El “Coloso de Monserrat”, reconocido como el de mayor capacidad en Centroamérica, será el epicentro de la fiesta futbolística.

FAS llega motivado tras consagrarse como campeón del torneo Clausura 2026, una campaña marcada por la regularidad y el carácter competitivo del plantel. El equipo tigrillo superó exigentes etapas eliminatorias y mostró contundencia en la definición, derrotando al Águila en la final del certamen.

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El duelo entre FAS y Firpo reunirá a los dos monarcas de los torneos cortos del fútbol salvadoreño y será una antesala para la próxima temporada. (Cortesía: Luis Ángel Firpo)

Por su parte, Firpo regresa al primer plano tras conquistar el Apertura 2026, un logro que revitalizó a la institución taurina y que permitió a su afición renovar la confianza en el proyecto deportivo. El club oriental buscará confirmar su resurgimiento y añadir un nuevo logro a sus vitrinas.

La importancia de la Súper Copa de Campeones trasciende el trofeo en disputa. El encuentro representa la oportunidad de medir fuerzas entre los campeones de ambos torneos, establecer parámetros para la próxima temporada y ofrecer un espectáculo que eleva la competencia interna del fútbol salvadoreño. De acuerdo con lo publicado en los canales oficiales, la rivalidad entre FAS y Firpo suma interés a un evento que cada año gana relevancia en el calendario deportivo nacional.

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