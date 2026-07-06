Aluvión en Ecuador: ya son seis los muertos, mientras continúa la búsqueda de la gobernadora desaparecida

Los equipos de rescate siguen trabajando en la zona cera.

El número de víctimas mortales por el aluvión que golpeó a la provincia amazónica de Zamora Chinchipe ascendió a seis, mientras los equipos de búsqueda mantienen las operaciones para localizar a ocho personas que continúan desaparecidas, entre ellas la gobernadora provincial, Ivonne Panchi. La emergencia, desencadenada por las intensas lluvias registradas durante la madrugada del 4 de julio, ha movilizado a decenas de rescatistas y mantiene en estado de emergencia a esta jurisdicción del suroriente ecuatoriano.

La nueva víctima fue localizada entre toneladas de lodo, rocas y árboles arrastrados por la fuerza del deslizamiento que descendió desde las montañas y alcanzó varios sectores de la parroquia Guadalupe, en el cantón Zamora. El hallazgo elevó a seis el número de fallecidos confirmados por las autoridades, mientras continúan las tareas para remover los escombros en busca de las personas reportadas como desaparecidas.

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Entre quienes siguen sin ser ubicados está la gobernadora Ivonne Panchi, quien recorría la zona afectada junto con una comitiva oficial para evaluar los daños ocasionados por las lluvias cuando fue sorprendida por el aluvión. Desde entonces, brigadas de rescate de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos y personal especializado de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos trabajan de forma ininterrumpida para intentar localizarla.

El presidente Daniel Noboa confirmó que el Gobierno mantiene desplegados todos los recursos disponibles para las labores de búsqueda y asistencia humanitaria. Las operaciones se desarrollan en condiciones complejas debido a la inestabilidad del terreno, la persistencia de las precipitaciones y la gran cantidad de sedimentos acumulados en la zona del desastre.

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Se sigue buscando a la gobernadora provincial

Las autoridades atribuyen la tragedia al desbordamiento del río Zamora, alimentado por las fuertes lluvias que afectaron la provincia durante varias horas y provocaron un flujo de lodo, agua y material rocoso que descendió con rapidez sobre comunidades asentadas en las riberas. El fenómeno destruyó viviendas, arrastró vehículos, bloqueó carreteras y dejó aislados varios sectores rurales.

Las comunidades de Santa Isabel y Cantzama figuran entre las más golpeadas por la emergencia. Decenas de familias perdieron sus viviendas o sufrieron graves daños en sus propiedades, mientras que numerosas hectáreas de cultivos quedaron cubiertas por el lodo. También se reportaron pérdidas de ganado, criaderos de truchas, emprendimientos turísticos y otras actividades productivas que constituyen la principal fuente de ingresos de la población local.

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El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial declaró el estado de emergencia para coordinar la respuesta institucional y agilizar el envío de maquinaria, alimentos, agua potable, kits de primera necesidad y atención médica hacia las comunidades afectadas. Equipos técnicos continúan evaluando el impacto sobre la infraestructura vial y los servicios básicos, debido a que varias carreteras permanecen parcialmente bloqueadas por derrumbes.

Entre las víctimas mortales confirmadas previamente se encuentran Víctor Arias, responsable de Comunicación de la Gobernación de Zamora Chinchipe, y el cabo segundo Luis Granda, integrante del equipo de seguridad de la gobernadora. Ambos participaban en las labores de atención de la emergencia cuando fueron alcanzados por la corriente de lodo.

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Las autoridades están desplegadas en Zamora Chinchipe

Los organismos de socorro mantienen activos drones, maquinaria pesada, perros especializados en búsqueda y rescate y personal técnico para ampliar el radio de exploración. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y la inestabilidad del terreno dificultan el avance de las operaciones y obligan a suspender temporalmente algunas intervenciones cuando existe riesgo de nuevos deslizamientos.

Mientras continúan las labores de rescate, cientos de habitantes permanecen en albergues temporales o con familiares tras abandonar sus viviendas por precaución. Las autoridades también monitorean el comportamiento de los ríos de la provincia ante la posibilidad de nuevas crecidas provocadas por las lluvias que continúan afectando la Amazonía ecuatoriana.

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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señaló que la evaluación de daños sigue en marcha y que el balance oficial podría modificarse conforme avance la búsqueda de los desaparecidos y se tenga acceso a sectores que permanecen incomunicados. Entretanto, la prioridad de los equipos desplegados en Zamora Chinchipe continúa siendo localizar a las personas desaparecidas, brindar asistencia a los damnificados y restablecer el acceso a las comunidades aisladas por uno de los desastres naturales más graves registrados este año en el suroriente de Ecuador.