Fiebre retro: jubilado vende más de 2 mil computadoras guardadas en un granero desde 1989

James Pellegrini conservó más de 2.200 computadoras NABU en un granero desde 1989. (Captura de video/ YouTube/RetroComputingRanch)

El segundo piso de un granero en Massachusetts estuvo a punto de colapsar bajo el peso de más de 2.200 computadoras antiguas, una cifra equivalente al peso de 11 automóviles. El insólito inventario, oculto durante décadas, pertenece a James Pellegrini, un jubilado de 69 años que se convirtió inesperadamente en protagonista de una fiebre retro en el mercado tecnológico.

La venta masiva de equipos almacenados desde 1989 sorprendió por la rápida respuesta de los coleccionistas y entusiastas de la informática antigua.

Un proyecto fallido y un granero convertido en almacén

La historia de James Pellegrini comenzó en la década de los 80, cuando decidió emprender en el sector tecnológico. Su objetivo era ofrecer un sistema de telefonía para empresas, pero el proyecto nunca llegó a concretarse. De acuerdo con Vice, Pellegrini optó por adquirir un lote de computadoras NABU, modelo lanzado en 1983, por considerar que estos equipos no competirían directamente con gigantes como Apple o Microsoft.

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El peso de los equipos almacenados llegó a poner en riesgo la estructura del granero en Massachusetts. (James Pellegrini)

El lote, integrado por equipos comprados en oferta tras la bancarrota de la compañía, permaneció almacenado durante más de 23 años. Pellegrini nunca reveló el precio exacto de la compra, aunque la describió como una “gran oferta”. Los dispositivos terminaron apilados en el granero de un vecino en Massachusetts, donde permanecieron sin uso hasta que representaron un riesgo estructural.

El despertar del interés retro y la fiebre de ventas

El destino de las computadoras NABU cambió cuando Pellegrini decidió venderlas a través de eBay. En seis semanas, trasladó las cajas olvidadas y comenzó a publicarlas en la plataforma por 100 dólares cada una.

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Según informa Gizmodo, el fenómeno se disparó luego de que el creador de contenido Adrian Black subiera a YouTube un video donde mostraba el unboxing de uno de estos equipos, lo que impulsó la demanda entre coleccionistas de tecnología retro.

El perfil de Pellegrini en eBay registró la venta de al menos 2.100 computadoras antiguas. (James Pellegrini)

El interés creció de manera inesperada y, en apenas tres días, Pellegrini logró vender una cuarta parte del inventario. La repentina ola de ventas provocó que eBay suspendiera temporalmente su cuenta durante más de dos meses, periodo en el que debió comprobar la propiedad de los equipos. Al final, la plataforma permitió que continuara con las transacciones, alcanzando la venta de al menos 2.100 computadoras, según consta en su perfil.

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Legado de las computadoras NABU

Las NABU Personal Computer se lanzaron en 1983 y tuvieron su auge entre 1982 y 1985 en Ottawa, Canadá. Se trataba de sistemas adelantados para su época, capaces de conectarse a una red precursora de la actual World Wide Web. Según información de Vice, estos equipos utilizaban la infraestructura de televisión por cable para descargar datos, comprar productos e incluso realizar operaciones bancarias en línea.

En el ámbito del entretenimiento, las computadoras ofrecían títulos como Managers Baseball, un videojuego que utilizaba estadísticas y nombres reales de la MLB para simular la gestión de equipos y estrategias deportivas. Aunque las NABU nunca lograron consolidarse en el mercado, su propuesta tecnológica resultó innovadora para el periodo.

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El caso evidencia el renovado interés por equipos informáticos considerados obsoletos. (Captura de video/YouTube/Retro Relix)

Actualmente, ya no ofrece más unidades en su perfil de eBay, pero otros usuarios continúan comercializándolas a precios más altos. El caso refleja el renovado interés en la tecnología retro y el valor que pueden alcanzar los equipos considerados obsoletos por el mercado convencional.