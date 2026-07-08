Entretenimiento

La razón por la que los tatuajes de de Matt Damon que complicaron el rodaje de ‘La Odisea’

El cineasta explicó cómo algunos aspectos del proceso de filmación representaron retos adicionales

Guardar
Google icon
Matt Damon en "La Odisea"
Un tatuaje de Matt Damon obligó a cambiar la rutina de maquillaje en La Odisea.

Christopher Nolan compartió algunos detalles sobre el proceso de producción de La Odisea, la adaptación cinematográfica del poema épico de Homero, y explicó que uno de los desafíos inesperados durante el rodaje estuvo relacionado con los tatuajes de Matt Damon, protagonista de la película.

Durante una conversación en el pódcast Good Hang, conducido por Amy Poehler, el cineasta relató que la producción enfrentó diversos retos debido a la magnitud del proyecto, que incluyó un amplio reparto, filmaciones en distintas partes del mundo y la recreación de una historia ambientada en la antigua Grecia.

PUBLICIDAD

A esos elementos se sumó la necesidad de adaptar la apariencia física de los actores para mantener la ambientación histórica. De acuerdo con el cineasta, varios actores secundarios llegaron con tatuajes al set de filmación.

“Lo cual es una pesadilla para una película de época. Significa horas de maquillaje. Tienes que cubrirlo todo y luego ponerte el vestuario, y luego la lluvia y el viento hacen que el vestuario lo borre”, dijo.

PUBLICIDAD

Matt Damon en "La Odisea"
Matt Damon tenía un tatuaje que debía cubrirse con maquillaje. (YouTube: @Universal_Spain)

Nolan comentó que, durante la primera prueba de vestuario de Matt Damon, esperaba que el actor no tuviera tatuajes visibles. Sin embargo, esa expectativa cambió cuando el intérprete se quitó la camisa para la prueba de vestuario.

“Se quita la camisa en la prueba de vestuario y tiene un maldito tatuaje y yo pensé: ‘¿Tú también?’. ¿Qué?, recordó .

El director explicó que el diseño era discreto y consistía en una inscripción con los nombres de las cuatro hijas del actor —Alexia, Isabella, Gia y Stella—, además del nombre de su esposa, Luciana.

De acuerdo con Christopher Nolan, Damon le explicó que no esperaba volver a interpretar personajes que requirieran mostrar los brazos descubiertos con tanta frecuencia.

Matt Damon le dijo a Christopher Nolan que no pensó que volvería a mostrar sus bíceps en una película. (REUTERS/Isabel Infantes)
Matt Damon le dijo a Christopher Nolan que no pensó que volvería a mostrar sus bíceps en una película. (REUTERS/Isabel Infantes)

“Me dijo: ”Bueno, para ser sincero, creía que mis días de lucir bíceps al descubierto habían terminado y yo le respondí: ‘De acuerdo. Tienes razón. La verdad es que creo que apenas están comenzando”, recordó.

Como consecuencia, el actor debió pasar más tiempo en la silla de maquillaje durante los meses de producción para cubrir el tatuaje antes de iniciar las grabaciones.

El propio actor también habló sobre la preparación que implicó asumir el papel de Odiseo. En el mismo pódcast, explicó que el proceso fue mucho más amplio que el trabajo de maquillaje y requirió cambios importantes en su rutina diaria.

Según Damon, la preparación física para interpretar al protagonista demandó modificaciones en su alimentación, un programa constante de entrenamiento y una reorganización completa de sus hábitos.

Matt Damon en "La Odisea"
Matt Damon tuvo que modificar su alimentación y su entrenamiento para interpretar a Odiseo.

El actor señaló que, a diferencia de otras producciones, en esta ocasión decidió concentrarse por completo en el proyecto durante todo el periodo de preparación y rodaje.

Más allá de esos cambios, Christopher Nolan aseguró que Matt Damon fue la primera opción para interpretar a Odiseo una vez que concluyó el proceso de escritura del guion.

El director explicó que procura no pensar en actores específicos mientras desarrolla una historia, ya que prefiere concentrarse primero en los personajes. Una vez terminado el libreto, analiza qué intérprete puede ajustarse mejor a cada papel.

En el caso de La Odisea, Nolan afirmó que Damon fue el primer nombre que consideró para dar vida al legendario héroe griego.

Christopher Nolan aseveró que cuando el guion de 'La Odisea' estuvo listo, Matt Damon fue el nombre que se le vino a la mente. (REUTERS/Isabel Infantes)
Christopher Nolan aseveró que cuando el guion de 'La Odisea' estuvo listo, Matt Damon fue el nombre que se le vino a la mente. (REUTERS/Isabel Infantes)

El cineasta señaló que buscaba un actor capaz de transmitir empatía y de conectar al público con los conflictos del personaje, al mismo tiempo que proyectara la presencia de un héroe de grandes dimensiones.

La Odisea llegará a los cines el 17 de julio y forma parte de los proyectos más recientes de Christopher Nolan.

Temas Relacionados

Matt DamonLa Odiseaentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El padre de Lauren Bennett cuestiona la atención médica que recibió antes de que la artista muera a los 36 años

Richard Bennett compartió detalles sobre la etapa previa a su muerte y destacó el impacto que tuvo en quienes la conocieron

El padre de Lauren Bennett cuestiona la atención médica que recibió antes de que la artista muera a los 36 años

El padre de Beyoncé habló sobre el origen de su fortuna: “Ya éramos millonarios cuando ella tenía 4 años”

Mathew Knowles atribuyó el patrimonio familiar a su carrera corporativa y al salón de belleza de Tina Knowles, consolidado como referente en Houston desde mediados de los años ochenta, mucho antes de Destiny’s Child

El padre de Beyoncé habló sobre el origen de su fortuna: “Ya éramos millonarios cuando ella tenía 4 años”

El duro recuerdo de Shania Twain: “Perdí la voz por la enfermedad de Lyme y duró bastante tiempo”

La cantante describió en The Romesh Ranganathan Show cómo el daño nervioso en su laringe le quitó la proyección vocal y la llevó a una cirugía de garganta abierta que le devolvió la posibilidad de cantar en vivo

El duro recuerdo de Shania Twain: “Perdí la voz por la enfermedad de Lyme y duró bastante tiempo”

J.K. Simmons explicó cómo construyó al icónico editor de Spider-Man y por qué se inspiró en la comedia de los años 40

El actor contó en CBS Sunday Morning que buscaba una presencia que saliera directamente del universo gráfico y que la energía del personaje la encontró en el cine de Preston Sturges

J.K. Simmons explicó cómo construyó al icónico editor de Spider-Man y por qué se inspiró en la comedia de los años 40

La relación entre Ariana Grande y Ricky Álvarez evoluciona años después de su ruptura

La cantante atraviesa una nueva etapa profesional con su gira ‘Eternal Sunshine’ y mantiene cerca a su exnovio

La relación entre Ariana Grande y Ricky Álvarez evoluciona años después de su ruptura

DEPORTES

“Argentina, un equipazo”: los elogios de las figuras de Suiza a Messi y a la Selección tras avanzar a los cuartos del Mundial

“Argentina, un equipazo”: los elogios de las figuras de Suiza a Messi y a la Selección tras avanzar a los cuartos del Mundial

Cómo será la planificación de la selección argentina camino a los cuartos de final del Mundial contra Suiza

Ibrahimovic se rindió ante Messi tras el triunfo de Argentina y lanzó un particular elogio: “Se convirtió en un animal”

La publicación de Lionel Messi tras la clasificación a cuartos del Mundial: los comentarios de Colapinto y Di María en redes

Qué es el APP, la regla que aplicó el VAR para anular el gol de Egipto ante Argentina en el Mundial

TELESHOW

Los nervios de Moria Casán y Cecilia Roth en el partido de Argentina: “¿Tiene un reloj de arena, este hijo de put...?”

Los nervios de Moria Casán y Cecilia Roth en el partido de Argentina: “¿Tiene un reloj de arena, este hijo de put...?”

Tití Fernández recordó a su hija en la épica de la Selección Argentina: “Yo sé que empujaste desde arriba”

Así vivió Charly García el infartante triunfo de la Selección contra Egipto

Así fue el reencuentro de Juliana Awada y Mauricio Macri en Europa a meses de su separación

Camilota anunció que abrirá su página en OnlyFans: las provocativas fotos

INFOBAE AMÉRICA

En fotos: Las estrellas que ya fueron eliminadas del Mundial 2026

En fotos: Las estrellas que ya fueron eliminadas del Mundial 2026

Médicos alertan por muertes de bebés asociadas a prácticas de “rociado y purga” en Honduras

Precio del frijol en Honduras aumenta hasta 15 lempiras y comerciantes alertan por escasez

La República Dominicana apuesta por Nick Hardt para sostener su dominio en el tenis regional

Diputados abrieron una consulta para modificar el Código Penal en República Dominicana