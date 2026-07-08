La razón por la que los tatuajes de de Matt Damon que complicaron el rodaje de ‘La Odisea’

Un tatuaje de Matt Damon obligó a cambiar la rutina de maquillaje en La Odisea.

Christopher Nolan compartió algunos detalles sobre el proceso de producción de La Odisea, la adaptación cinematográfica del poema épico de Homero, y explicó que uno de los desafíos inesperados durante el rodaje estuvo relacionado con los tatuajes de Matt Damon, protagonista de la película.

Durante una conversación en el pódcast Good Hang, conducido por Amy Poehler, el cineasta relató que la producción enfrentó diversos retos debido a la magnitud del proyecto, que incluyó un amplio reparto, filmaciones en distintas partes del mundo y la recreación de una historia ambientada en la antigua Grecia.

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A esos elementos se sumó la necesidad de adaptar la apariencia física de los actores para mantener la ambientación histórica. De acuerdo con el cineasta, varios actores secundarios llegaron con tatuajes al set de filmación.

“Lo cual es una pesadilla para una película de época. Significa horas de maquillaje. Tienes que cubrirlo todo y luego ponerte el vestuario, y luego la lluvia y el viento hacen que el vestuario lo borre”, dijo.

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Matt Damon tenía un tatuaje que debía cubrirse con maquillaje. (YouTube: @Universal_Spain)

Nolan comentó que, durante la primera prueba de vestuario de Matt Damon, esperaba que el actor no tuviera tatuajes visibles. Sin embargo, esa expectativa cambió cuando el intérprete se quitó la camisa para la prueba de vestuario.

“Se quita la camisa en la prueba de vestuario y tiene un maldito tatuaje y yo pensé: ‘¿Tú también?’. ¿Qué?, recordó .

El director explicó que el diseño era discreto y consistía en una inscripción con los nombres de las cuatro hijas del actor —Alexia, Isabella, Gia y Stella—, además del nombre de su esposa, Luciana.

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De acuerdo con Christopher Nolan, Damon le explicó que no esperaba volver a interpretar personajes que requirieran mostrar los brazos descubiertos con tanta frecuencia.

Matt Damon le dijo a Christopher Nolan que no pensó que volvería a mostrar sus bíceps en una película. (REUTERS/Isabel Infantes)

“Me dijo: ”Bueno, para ser sincero, creía que mis días de lucir bíceps al descubierto habían terminado y yo le respondí: ‘De acuerdo. Tienes razón. La verdad es que creo que apenas están comenzando”, recordó.

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Como consecuencia, el actor debió pasar más tiempo en la silla de maquillaje durante los meses de producción para cubrir el tatuaje antes de iniciar las grabaciones.

El propio actor también habló sobre la preparación que implicó asumir el papel de Odiseo. En el mismo pódcast, explicó que el proceso fue mucho más amplio que el trabajo de maquillaje y requirió cambios importantes en su rutina diaria.

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Según Damon, la preparación física para interpretar al protagonista demandó modificaciones en su alimentación, un programa constante de entrenamiento y una reorganización completa de sus hábitos.

Matt Damon tuvo que modificar su alimentación y su entrenamiento para interpretar a Odiseo.

El actor señaló que, a diferencia de otras producciones, en esta ocasión decidió concentrarse por completo en el proyecto durante todo el periodo de preparación y rodaje.

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Más allá de esos cambios, Christopher Nolan aseguró que Matt Damon fue la primera opción para interpretar a Odiseo una vez que concluyó el proceso de escritura del guion.

El director explicó que procura no pensar en actores específicos mientras desarrolla una historia, ya que prefiere concentrarse primero en los personajes. Una vez terminado el libreto, analiza qué intérprete puede ajustarse mejor a cada papel.

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En el caso de La Odisea, Nolan afirmó que Damon fue el primer nombre que consideró para dar vida al legendario héroe griego.

Christopher Nolan aseveró que cuando el guion de 'La Odisea' estuvo listo, Matt Damon fue el nombre que se le vino a la mente. (REUTERS/Isabel Infantes)

El cineasta señaló que buscaba un actor capaz de transmitir empatía y de conectar al público con los conflictos del personaje, al mismo tiempo que proyectara la presencia de un héroe de grandes dimensiones.

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La Odisea llegará a los cines el 17 de julio y forma parte de los proyectos más recientes de Christopher Nolan.