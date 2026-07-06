Un dentista chileno se hizo pasar por policía y empezó a dirigir el tráfico: quedó libre bajo fianza

El falso policía se identificaba como "Mayor Letelier" y en su auto se hallaron además balizas, una cámara corporal y equipamiento táctico.

Libre tras pagar una fianza de $2 millones (USD 2.160) quedó este fin de semana Matías Ignacio Letelier Muñoz, un conocido dentista de la ciudad-balneario de La Serena (470 kms al norte de Santiago), quien fue detenido luego de que vecinos lo divisaran vestido de carabinero dirigiendo el tránsito y realizando controles vehiculares en plena Avenida del Mar.

Para peor, el automóvil en el que se movilizaba tenía una patente con encargo por robo que no correspondía al vehículo, y en su interior se encontraron dos pistolas a fogueo, balizas, una cámara corporal y equipamiento táctico.

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Pero aunque el Juzgado de Garantía de La Serena lo formalizó por los delitos de usurpación de funciones públicas, uso de uniforme policial, receptación de placa patente y porte de un arma de fuego adaptable, Letelier se allanó a pagar la fianza interpuesta, por lo que salió en libertad quedando con las medias cautelares de firma semanal y arraigo nacional, durante los 120 días decretados para la investigación.

“El imputado (...) se encontraba en la vía pública simulando ejercer funciones de Carabineros, utilizando un uniforme que, en apariencia o al ojo no experto, evidencia que puede ser de personal policial y que, además, al ser detenido en el vehículo en donde se desplazaba, contaba con una placa patente que tenía un encargo por robo y además portaba una pistola a fogueo apta para ser modificada, adaptable, y una pistola de compresión”, detalló la jueza María Asunción de la Barra.

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Letelier se hizo conocido en 2018 luego que el gobierno de Piñera revocó su nombramiento como delegado por mentir en su currículum.

“Me extralimité”

Una vez finalizada la audiencia, el falso policía habló con los medios de comunicación que lo esperaban afuera y pidió disculpas públicas, entregando una insólita explicación.

“Me extralimité en cuanto a la institución, a la que le tengo un respeto tremendo”, dijo compungido.

De acuerdo a su relato, el día viernes asistió a una reunión social con “colegas y excolegas, suboficiales y oficiales de Carabineros”, razón por la cual vestía un uniforme “similar” al de ellos.

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“Había mucho tráfico en ese momento y estaba una retroexcavadora que no podía salir, entonces un funcionario municipal se me acercó, porque en el auto se veía que el uniforme era similar, y me pidió colaboración. Entonces ahí yo dije, pucha, ¿qué hago?, está la embarrada en el tránsito, no podemos pasar, ¿voy o no voy? Ya, le voy a ayudar”.

Tocante al falso uniforme de policía con la identificación “Mayor Letelier” y el encargo por robo al automóvil, el odontólogo sostuvo que sobre eso no podía referirse pues era “materia de investigación”, y que las pistolas de fogueo que se hallaron en el vehículo eran solo para “ahuyentar en caso de algún delito”, puesto que “como a muchos ciudadanos de este país y esta ciudad”, ya lo habían asaltado en su propia casa cuatro veces.

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“Llevo 15 años atendiendo de manera gratuita a muchos funcionarios de Carabineros y me extralimité, efectivamente. Le pido disculpas a la institución por haberla pasado a llevar (...) Trabajé en el Hospital de Carabineros un par de años y acá seguí con mi vínculo con funcionarios, sobre todo de la Primera Comisaría y de la Tenencia Las Compañías”, remató.

En tanto, su abogado defensor, Mauricio Mc-Lean, admitió que la conducta de su representado “no es normal, estamos todos de acuerdo. Pero esperamos que el tribunal y el Ministerio Público sancionen en su justa medida, porque él no iba a delinquir; solamente estaba dirigiendo el tránsito, lo que naturalmente no es aceptable, pero él manifiesta un arrepentimiento; sabía las consecuencias de portar un uniforme y solamente se vistió desde su domicilio para ir al lugar donde se iba a juntar con funcionarios de Carabineros en retiro para compartir una reunión social”.

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Consultado sobre los antecedentes psicológicos de Letelier, el legista indicó que “vamos a entregar antecedentes técnicos, pero estamos en los prolegómenos de la investigación”.

Su abogado defensor admitió que la conducta del odontólogo "no es normal, estamos todos de acuerdo".

Polémicas previas

Cabe señalar que no es la primera vez Matías Letelier Muñoz se ve envuelto en una polémica, pues en 2018 su nombramiento como delegado presidencial por el expresidente Sebastián Piñera fue dejado sin efecto cuando un reportaje reveló que había mentido en su currículum, tal como lo aseveraban dos universidades, la Sociedad de Implantología Oral de Chile y la Superintendencia de Salud.

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Además, una mujer identificada como María Carolina Carvajal asegura que Letelier acumula una deuda con su madre de $40 millones de pesos (USD 43 mil), desde el año 2015, por concepto de arriendo, asunto que ya está en tribunales.

“Muchas veces me trató de engañar mandándome depósitos ficticios, me dijo que padecía cáncer, con un certificado médico falso, también me contó que su hijo estaba enfermo, me mandó fotos de autos chocados, una seguidilla mentiras (...) También falsificó la firma de mi mamá y la firma de un notario que está fallecido y tengo los documentos que lo prueban”, acusó.

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Por esta razón, “vamos a presentar al Ministerio Público una segunda demanda por la falsificación de la firma de mi madre y la del notario”, remató.