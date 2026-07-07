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El padre de Beyoncé habló sobre el origen de su fortuna: “Ya éramos millonarios cuando ella tenía 4 años”

Mathew Knowles atribuyó el patrimonio familiar a su carrera corporativa y al salón de belleza de Tina Knowles, consolidado como referente en Houston desde mediados de los años ochenta, mucho antes de Destiny’s Child

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La familia de Beyoncé consolidó su fortuna antes de la fama de la artista, según confirmaron tanto la cantante como su padre, Mathew Knowles
La familia de Beyoncé consolidó su fortuna antes de la fama de la artista, según confirmaron tanto la cantante como su padre, Mathew Knowles

La imagen de Beyoncé como artista surgida de la adversidad ha sido desmentida tanto por ella como por su padre, Mathew Knowles.

En entrevistas recientes, ambos han detallado que la familia ya había alcanzado una posición económica privilegiada cuando la cantante era una niña, desmontando así la narrativa de un ascenso desde la pobreza.

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“Beyoncé no me hizo rico. Ya éramos millonarios cuando ella tenía cuatro años”, afirmó Knowles, reforzando testimonios previos de la artista.

Una infancia sin privaciones

Beyoncé
Beyoncé asistió a una escuela privada y creció rodeada de comodidades en Houston, desmintiendo el mito de una crianza humilde (AP/Susan Walsh)

En 2013, Beyoncé explicó que su entorno familiar estuvo siempre asociado al confort y la estabilidad. “No crecí pobre. Fui a una escuela privada; teníamos una casa muy bonita, autos y una empleada doméstica”, relató entonces, en una declaración citada por The Guardian y otros medios internacionales.

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Esta descripción ha sido retomada recientemente por su padre para recalcar que la prosperidad familiar antecede a la fama de su hija.

A lo largo de los años, la artista ha reiterado que su infancia transcurrió en un entorno seguro y sin privaciones materiales. Según sus palabras, la escolarización privada y la presencia de personal doméstico en su hogar reflejan el nivel de vida que mantuvo la familia Knowles en Houston.

El origen del patrimonio familiar

El éxito empresarial de Mathew y Tina Knowles, con Headliners Hair Salon como emblema, les permitió alcanzar una posición económica sólida antes del surgimiento de Destiny’s Child (REUTERS/Mario Anzuoni)
El éxito empresarial de Mathew y Tina Knowles, con Headliners Hair Salon como emblema, les permitió alcanzar una posición económica sólida antes del surgimiento de Destiny’s Child (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mathew Knowles atribuyó el bienestar económico de la familia a la actividad empresarial previa al éxito musical de Beyoncé. En declaraciones difundidas por The Washington Post, situó el punto de inflexión en 1985, año en el que, según él, junto a Tina Knowles, alcanzaron su primer millón de dólares.

“Headliners Hair Salon era el principal salón de peluquería afro de Houston en los 80”, recordó el empresario, subrayando que la base del patrimonio se consolidó mucho antes de la formación de Destiny’s Child.

El salón de belleza gestionado por Tina Knowles se convirtió en un referente local y permitió a la familia acceder a un estilo de vida acomodado. Este emprendimiento, junto a otras inversiones, garantizó recursos suficientes para afrontar proyectos futuros sin depender del éxito musical de sus hijas.

Trayectoria profesional de Mathew Knowles

Antes de dedicarse a la industria musical, Mathew Knowles destacó en el ámbito corporativo, logrando importantes avances en empresas como Xerox y Philips Medical Systems (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
Antes de dedicarse a la industria musical, Mathew Knowles destacó en el ámbito corporativo, logrando importantes avances en empresas como Xerox y Philips Medical Systems (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Antes de dedicarse a la gestión artística, Mathew Knowles desarrolló una carrera destacada en el sector corporativo. “No solo hablo. Hago cosas”, señaló en una entrevista reproducida por NBC News.

El empresario detalló que fue el principal vendedor mundial de la división médica de Xerox y el primer vendedor negro en Estados Unidos en colocar equipos de resonancia magnética y tomografía computarizada para Philips Medical Systems.

Ya consolidado como empresario, Knowles vendió su compañía Music World Entertainment por 10 millones de dólares. Este recorrido profesional permitió a la familia mantener independencia financiera y sentar las bases para la posterior incursión en la industria musical.

El salto a la música y la estrategia familiar

La incursión de la familia Knowles en la música se basó en una estrategia empresarial que priorizó la construcción de marca por encima de la venta de discos (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
La incursión de la familia Knowles en la música se basó en una estrategia empresarial que priorizó la construcción de marca por encima de la venta de discos (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El relato de Mathew Knowles enfatiza que el trabajo en la música fue una apuesta estratégica y no una vía de escape ante dificultades económicas.

“Ellos vendían discos. Yo construía una marca”, aseguró al referirse a su gestión al frente de Destiny’s Child. En esa línea, mencionó giras internacionales, alianzas con McDonald’s y L’Oréal, y la creación de estrategias globales para posicionar al grupo.

Por su parte, Beyoncé ha insistido en que su ingreso al mundo artístico respondió a una determinación personal y no a una necesidad financiera. La visión empresarial de la familia Knowles se combinó con el talento y la disciplina de la artista, permitiendo construir un legado tanto económico como cultural.

Un relato que busca precisión histórica

Beyoncé
Las declaraciones recientes refuerzan la versión de que Beyoncé creció en un entorno estable y próspero, lejos de las dificultades económicas (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Las recientes declaraciones de Mathew Knowles y los testimonios públicos de Beyoncé coinciden en rechazar la narrativa de una infancia marcada por la carencia.

Ambos sostienen que la familia disfrutó de estabilidad económica y acceso a oportunidades desde antes de que la cantante alcanzara la fama.

“Beyoncé no me hizo rico. Ya éramos millonarios cuando ella tenía cuatro años”, repitió Knowles para subrayar la independencia financiera que precedió al éxito internacional de su hija.

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